Dos yogures en una imagen de archivo. E.P

Una experta advierte del consumo de lácteos light en niños, adolescentes y mayores: «No hay evidencias»

Según la doctora Montse Prados Pérez, los productos desnatados pueden tener utilidad en situaciones clínicas concretas, pero eso no quiere decir que sea la opción más saludable por norma general

S.B

Lunes, 17 de noviembre 2025, 01:30

El mito de que los productos desnatados son siempre la opción más saludable se tambalea. Especialistas en nutrición advierten que, salvo en casos médicos muy concretos, los lácteos enteros aportan más beneficios: saciedad, vitaminas liposolubles y mejor metabolismo. En cambio, los desnatados y «light» esconden azúcares y aditivos que los hacen menos recomendables de lo que pensamos.

Según la doctora Montse Prados Pérez, los productos desnatados pueden tener utilidad en situaciones clínicas concretas, pero eso no quiere decir que sea la opción más saludable por norma general. «Pueden ser útiles en pacientes con hipercolesterolemia familiar, o en aquellos que deben seguir dietas estrictamente hipocalóricas, o muy bajas en grasa por prescripción médica. En la población general, no hay evidencia de que los lácteos desnatados sean más saludables que los enteros. De hecho, la grasa láctea contiene ácidos grasos bioactivos que pueden tener efectos beneficiosos sobre la saciedad y el metabolismo», destaca esta especialista en Endocrinología y doctora en Medicina (UAB).

Es más, mantiene que, en niños en adolescentes, y en personas mayores estarían desaconsejados los productos desnatados ya que en estas etapas la grasa láctea aporta energía, vitaminas liposolubles, y componentes esenciales para el desarrollo neurológico y hormonal. «Aunque, en general, es recomendable tomar la formulación entera por las grasas saludables que aportan excepto en situaciones especiales comentadas arriba. También se desaconsejan en personas con tendencia al hambre emocional o ingesta compensatoria, pues los productos desnatados suelen ser menos saciantes y pueden favorecer un mayor consumo calórico posterior», alerta la especialista.

Tal y como explica, que un producto sea desnatado significa que se le ha eliminado total o parcialmente la grasa original: «Este proceso modifica su textura, su sabor y su perfil nutricional. En muchos casos, para mejorar la palatabilidad, se añaden azúcares, almidones o edulcorantes, lo que puede reducir la calidad nutricional del producto final».

