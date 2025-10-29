Café o té matcha: cuál es la mejor bebida antioxidante para cuidar la microbiota Ambas opciones son antiinflamatorias y ayudan a combatir el envejecimiento, además de aportar un chute de energía

Tamara Villena Valencia Miércoles, 29 de octubre 2025, 01:50 Comenta Compartir

El estilo de vida saludable está en auge y cada vez son más quienes adaptan sus rutinas a unos hábitos con los que conseguir estar en su mejor versión, física y emocional. No hace falta volverse loco contando calorías o no salir del gimnasio, sino adoptar unos cambios en tu día a día que te hagan más fácil seguir una buena alimentación y deporte a largo plazo.

Además de realizar recetas llenas de nutrientes en las que no falten hidratos, proteínas ni grasas saludables y hacer deporte de forma regular, es importante también prestar atención a aspectos concretos que marcan -y mucho- la diferencia en el bienestar del organismo, como controlar los picos de glucosa y la inflamación, acelerar el metabolismo o mejorar la microbiota.

Esto último se ha convertido ya en un reclamo en redes sociales, donde es habitual ver multitud de post con consejos para regular la microbiota. Se trata de algo esencial ya que además de ser clave para la digestión, protege el organismo de patógenos y mejora la absorción de vitaminas, además de producir algunas esenciales como la K y varias del grupo B.

Un desequilibrio en la microbiota puede dejar más problemas de lo que muchos creen, desde problemas digestivos como gases, hinchazón, inflamación o diarrea, a afectar el sistema inmunitario y aumentar el riesgo de padecer diabetes y obesidad o influir en el estado de ánimo y dejar afecciones cutáneas.

Por eso, es importante optar por productos y opciones que sean realmente beneficiosas para la microbiota y la alteren lo mínimo posible. Por ejemplo, vale la pena saber si es mejor tomar café o té matcha, la bebida de moda que triunfa en redes sociales. Ambos son energizantes (cafeína y teína), por lo que son buenas opciones para tomar a primera hora de la mañana o cuando necesitas un extra de energía.

La experta en microbiota Sara Marín ha compartido en un post vía redes sociales cuál de estas dos opciones es mejor para cuidar este aspecto de nuestra salud, aunque aclarando que son los dos «super alimentos» gracias a sus múltiples beneficios.

Marín explica que ambas opciones «aceleran el metabolismo, pero el café un poco más», por lo que ayuda ligeramente mejor a la hora de perder peso y favorecer la quema de grasa. Sobre los efectos que tomar estas bebidas deja en la microbiota, la experta indica que las dos bebidas son beneficiosas ya que «hacen que las bacterias tengan más defensas y estén más felices», pero teniendo en cuenta que «el café puede irritar y el té matcha se suele digerir mejor».

La principal diferencia entre ambos es la energía que aportan, ya que mientras el café es algo más rápido y con una caída más pronunciada, el matcha se mantiene más estable. Además, aunque ambos son muy buenos antioxidantes, el té «tiene un antioxidante superpotente llamado ECG que actúa como un escudo que protege tu cerebro y tu corazón», indica la experta.