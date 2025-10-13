Boticaria García: «La necesidad frecuente de orinar por la noche es anormal y se asocia a un aumento de la mortalidad» La experta explica los problemas que puede generar la nicturia

Muchas personas sienten la necesidad de ir a orinar por la noche de forma frecuente, especialmente con el paso del tiempo. De hecho, es común para las personas que tienen más de 60 años ya que se produce por la disminución de la hormona antidiurética (ADH). Sin embargo, según apunta la nutricionista y divulgadora científica Boticaria García, acudir al baño dos o tres veces siendo más joven puede significar un problema de salud.

En su visita al plató de 'Zapeando' en LaSexta explicó los problemas que puede esconder la nicturia (orinar por la noche): ''La necesidad frecuente de orinar por la noche que interrumpe el sueño se considera anormal cuando hay que levantarse dos o tres veces y se asocia a una disminución de la calidad de vida y a un aumento de la mortalidad''.

Según desarrolla, tener que ir a orinar impacta en el sueño ya que lo interrumpe y reduce su calidad. Sin embargo, recalca que si hay necesidad es mejor levantarse de la cama que aguantar en ella: «Ir al baño para hacer pis por la noche no es perjudicial si luego te vuelves a dormir».

En este sentido, no dormir bien por culpa de la nicturia puede generar diversos problemas: «Alteración del sueño, fatiga, dificultad para concentrarse, cambios en el estado de ánimo y en el rendimiento diario. Hay más riesgo de caídas, especialmente en personas mayores. También aumenta la probabilidad de accidentes domésticos, fracturas y puede ser un indicador de otros problemas de salud, como diabetes, insuficiencia cardíaca, infecciones del tracto urinario y problemas de próstata».

Uno de los motivos que puede llevar a ello es el consumo excesivo de líquidos antes de ir a dormir, especialmente cafeína o alcohol. También podría haber sido consecuencia de problemas de próstata o haber tomado medicamentos diuréticos.

La experta también se pronunció sobre «la necesidad repentina, no controlada y urgente de orinar», conocida como la vejiga hiperactiva. Según apunta, «pasa mucho más de lo que podríamos imaginar» y más del 21% de las personas mayores de 40 años lo sufren.

