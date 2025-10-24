El batido probiótico repleto de vitamina C que favorece la salud intestinal y desinflama el vientre Está compuesto por muy pocos ingredientes y es un gran sustitutivo de las bebidas azucaradas

A. Pedroche Viernes, 24 de octubre 2025, 00:56

El pilar básico para una buena salud, además de la actividad física, es la alimentación. Somos lo que comemos. Es importante llevar una dieta equilibrada. Tal y como explica la Fundación Española del Corazón (FEC) en nuestras comidas debemos priorizar el consumo de frutas y hortalizas frente a una ingesta excesiva de cereales, carne y pescado. Por supuesto, los ultraprocesados y los alimentos azucarados es mejor omitirlos. Si seguimos estas recomendaciones de manera constante y añadimos pequeños hábitos a nuestra rutina es muy probable que experimentemos una mejora de nuestro estado físico.

Una tendencia que ha crecido mucho en los últimos años en relación a la salud es la ingesta de probióticos. Tal y como explica el Centre d'Informació de Medicaments de Cataluny se trata de «microorganismos vivos (bacterias o levaduras de la flora comensal intestinal) que, ingeridos en cantidades adecuadas, resultan beneficiosos para la salud o la fisiología humana». Estas bacterias ya viven de por sí en nuestro organismo. De hecho, suponen un 1% o 2% del total de un cuerpo humano.

Sin embargo, en favor de cuidar nuestra salud intestinal es interesante ingerir probióticos de vez en cuando. Pese a que en la farmacia se pueden encontrar en forma de polvos, nutricionalmente es interesante ingerirlos en un batido para favorecer la salud de nuestro organismo. Y es que estas bebidas nos ayudarán a digerir mejor los nutrientes y generar más defensas para nuestro sistema inmunitario.

Hay un batido hecho a base de kéfir y frutas naturales que puede ser nuestro gran aliado a la hora de cuidar nuestro sistema inmunitario. En primer lugar es importante que el kéfir sea casero. En los supermercados hay muy pocos que no lleven aditivos o conservantes. Hacerlo nosotros mismos no es complicado. Necesitarás 1 litro de leche de coco y 2 cucharaditas de granos de kéfir de leche activos.

Mete los granos y la leche en un tarro de conserva de 1,5 litros y cubre con una muselina sujeta con una goma elástica. Conserva en un lugar oscuro y cálido. Deja fermentar de 24 a 48 horas. Cuando espese y tenga un sabor ácido, estará listo. Separa los granos de kéfir y, con ayuda de una espátula de goma, pasa el kéfir de leche más espeso por un colador. Conserva el kéfir de leche fermentado en una botella.

Una vez hemos completado este proceso, podemos añadir el resto de ingredientes. Necesitaremos 140 grs. de frutos del bosque congelados; 1 cucharada sopera de miel; 20 grs. de coco rallado y 1 cucharadita de polen. Coloca los ingredientes en una batidora de vaso y bate hasta obtener una mezcla homogénea. Sirve en un vaso y decora con el polen.

Recuerda que esta es información general y bajo ningún concepto sustituye el consejo de un profesional.

