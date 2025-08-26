El Valencia Basket pasa la puesta a punto para el inicio de la temporada en el Centro Médico Quirónsalud Mercado de Colón

EXTRA Martes, 26 de agosto 2025, 17:17 Compartir

Los jugadores de la primera plantilla femenina y masculina del Valencia Basket han completado los reconocimientos médicos previos al inicio de la temporada 2025-2026 en el Centro Médico Quirónsalud Mercado de Colón, en pleno corazón de la capital del Turia.

Las pruebas han sido coordinadas por el doctor Antonio Giner, coordinador de la Unidad de Medicina Deportiva del Centro Médico Quirónsalud Mercado de Colón, y el doctor Vicente Sebastiá, responsable de la dirección médica del equipo taronja.

El programa de chequeo ha incluido una prueba de esfuerzo, analítica completa, electrocardiograma y ecocardiograma, estos dos últimos supervisados por la doctora Catheline Lauwers, jefa del Servicio de Cardiología del Hospital Quirónsalud Valencia.

Desde hace dos años el Hospital Quirónsalud Valencia es el Servicio Médico Oficial del Valencia Basket poniendo a disposición del equipo taronja una infraestructura técnica de última generación y un equipo multidisciplinar de profesionales de referencia en la ciudad, preparados para atender cualquier necesidad de salud que pueda surgir durante la temporada.

Asimismo, el Hospital Quirónsalud Valencia se ha convertido en el hospital de referencia del Roig Arena reafirmando el compromiso de ambas entidades con la excelencia, la innovación y la salud, en un entorno que promueve el deporte, la cultura y el bienestar.

Comprometidos con la salud del deporte

Quirónsalud se consolida como un referente en el cuidado de la salud del deporte, colaborando en múltiples eventos y disciplinas deportivas porque el deporte es un campo que, además de estar relacionado con la salud tanto en la prevención de enfermedades como en la calidad de vida en general, refleja una serie de valores con los que el Grupo se identifica en su forma de trabajar: disciplina, espíritu de superación y mejora continua.

Asimismo, actualmente es Servicio Médico del Mundial de MotoGP, responsable de los Servicios Médicos Oficiales de la Real Federación Española de Tenis (RFET), Proveedor Médico Oficial de la Asociación de Clubes Baloncesto (acb) en todas sus competiciones, Servicio Médico Oficial de la Rafa Nadal Academy by Movistar o Servicio de Prevención Médica de la Real Federación Española de Vela (RFEV), a través de Quirónprevención, además de colaborar con diversos clubes de fútbol, baloncesto o rugby de nuestro país.

De igual modo, en los últimos años ha velado por la salud de importantes eventos deportivos como las cuatro últimas ediciones de la fase final de la Copa Davis de tenis disputadas en España y otros torneos como la Billie Jean King Cup, el Mutua Madrid Open, el Open Banc Sabadell - Trofeo Conde de Godó; las dos últimas ediciones de la Hexagon Cup de pádel, la Ocean Race de vela, la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana, la Behobia/San Sebastián o el Eurobasket femenino de 2021 disputado en España, entre otros.