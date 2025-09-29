Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Nuevo punto de urgencias de la avenida Campanar. JLBort

Una ucraniana residente en España critica duramente cómo funciona la Sanidad en nuestro país: «No quieren hacer bien su trabajo»

La joven con residencia en Murcia cuenta su experiencia con los médicos españoles

Mario Lahoz

Valencia

Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:55

Cuando una persona se muda de un país debe pasar por un proceso de adaptación. No es fácil ya que cada territorio tiene sus propias normas y costumbres, por lo que los choques culturales pueden estar muy presentes en el día a día.

Sigue a LAS PROVINCIAS en Google Discover

Aunque las diferencias suelen producirse en cualquier lugar o situación, hay en ámbitos donde se notan mucho más. Uno de ellos es la sanidad. Por ejemplo, no tiene nada que ver el sistema sanitario de Estados Unidos con el de España. Tampoco el nuestro con otras naciones de Europa.

Esto es algo que confirma Yuliia Zadachenkova, una ucraniana que vive actualmente en Murcia. En un vídeo públicado en su canal de Youtube relata su experiencia con los médicos españoles y critica duramente el funcionamiento de hospitales y centros de salud.

La ucraniana indica que siempre hay que ir al médico de cabecera, independientemente de lo que te ocurra. «Cuando tienes algún problema de salud, debes pedir cita con ese doctor y luego te deriva a otro especialista», aclara.

Noticias relacionadas

Una sencilla prueba física de apenas 2 minutos predice la mortalidad en mayores de 45 años

Una sencilla prueba física de apenas 2 minutos predice la mortalidad en mayores de 45 años

Aurelio Rojas, cardiólogo: «Estos tres alimentos han demostrado regenerar las células del corazón»

Aurelio Rojas, cardiólogo: «Estos tres alimentos han demostrado regenerar las células del corazón»

La joven asegura que no está acostumbrada a esto. «Si necesito ver a mi ginecólogo, debo pasar primero por el médico de cabecera para contarle toda mi historia clínica y luego ya me mandan a otro lado. Incluso intentan tratarlo ellos. No entiendo», lamenta.

Respecto a las consultas, a Yuliia ha habido algo que le ha chocado bastante: «Es curioso porque, sea cuál sea el problema, el doctor te manda paracetamol o ibuprofeno. ¿Porqué tengo que tomar esas pastillas siempre? ¿es así en toda Europa? ¿siempre recetan lo mismo?».

La joven recomienda estar bien informado para evitar este tipo de situaciones. «Hay personas que no quieren hacer bien su trabajo y simplemente te echarán», advierte.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Valencia suspende las clases este lunes en toda la ciudad por la alerta roja por lluvias
  2. 2 Aemet activa el aviso rojo en Valencia y Castellón y alerta de posibles «inundaciones» en las próximas horas
  3. 3 Los municipios que suspenden las clases hoy lunes por la alerta roja por lluvias en Valencia
  4. 4 Algunos trabajadores podrán pedir un permiso retribuido por las lluvias torrenciales previstas en Valencia
  5. 5 Estos son los municipios valencianos donde más ha llovido este domingo: hasta 87 l/m2
  6. 6 Emergencias envía un aviso a los móviles más de 12 horas antes de la alerta roja por lluvias
  7. 7 Vecinos de la zona dana aparcan sus coches en puentes para ponerlos a salvo de las lluvias
  8. 8 Valencia suspende las clases este lunes en toda la ciudad por la alerta roja por lluvias
  9. 9 Todas las universidades de Valencia suspenden las clases ante la alerta roja
  10. 10

    Mayrén Beneyto: «Mucha gente me para por la calle para pedirme fotos. Debo estar en todas las neveras de Valencia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Una ucraniana residente en España critica duramente cómo funciona la Sanidad en nuestro país: «No quieren hacer bien su trabajo»

Una ucraniana residente en España critica duramente cómo funciona la Sanidad en nuestro país: «No quieren hacer bien su trabajo»