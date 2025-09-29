Una ucraniana residente en España critica duramente cómo funciona la Sanidad en nuestro país: «No quieren hacer bien su trabajo»
La joven con residencia en Murcia cuenta su experiencia con los médicos españoles
Mario Lahoz
Valencia
Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:55
Cuando una persona se muda de un país debe pasar por un proceso de adaptación. No es fácil ya que cada territorio tiene sus propias normas y costumbres, por lo que los choques culturales pueden estar muy presentes en el día a día.
Aunque las diferencias suelen producirse en cualquier lugar o situación, hay en ámbitos donde se notan mucho más. Uno de ellos es la sanidad. Por ejemplo, no tiene nada que ver el sistema sanitario de Estados Unidos con el de España. Tampoco el nuestro con otras naciones de Europa.
Esto es algo que confirma Yuliia Zadachenkova, una ucraniana que vive actualmente en Murcia. En un vídeo públicado en su canal de Youtube relata su experiencia con los médicos españoles y critica duramente el funcionamiento de hospitales y centros de salud.
La ucraniana indica que siempre hay que ir al médico de cabecera, independientemente de lo que te ocurra. «Cuando tienes algún problema de salud, debes pedir cita con ese doctor y luego te deriva a otro especialista», aclara.
La joven asegura que no está acostumbrada a esto. «Si necesito ver a mi ginecólogo, debo pasar primero por el médico de cabecera para contarle toda mi historia clínica y luego ya me mandan a otro lado. Incluso intentan tratarlo ellos. No entiendo», lamenta.
Respecto a las consultas, a Yuliia ha habido algo que le ha chocado bastante: «Es curioso porque, sea cuál sea el problema, el doctor te manda paracetamol o ibuprofeno. ¿Porqué tengo que tomar esas pastillas siempre? ¿es así en toda Europa? ¿siempre recetan lo mismo?».
La joven recomienda estar bien informado para evitar este tipo de situaciones. «Hay personas que no quieren hacer bien su trabajo y simplemente te echarán», advierte.
