Síntomas, contagios, vacunas y diferencias de la gripe, el catarro y el Covid esta temporada 2025-26 La vacunación es la mejor forma para prevenir estas enfermedades

Andoni Torres Valencia Jueves, 23 de octubre 2025, 17:58 | Actualizado 18:09h.

Llega la temporada de gripe, por lo que es importante conocer sus síntomas y las diferencias respecto a otras patologías como el resfriado común y el Covid-19 para tratar de paliar sus efectos y limitar las posibilidades de contagio.

El resfriado común, la gripe y el COVID-19 tienen síntomas similares, pero pueden presentarse con diferentes grados de intensidad.

Los síntomas más frecuentes del resfriado común son:

-Dolor de garganta.

-Congestión nasal y mucosidad.

-Tos.

-Estornudos.

Los síntomas más frecuentes de la gripe son:

-Fiebre o escalofríos.

-Dolor de cabeza.

-Dolor muscular.

-Cansancio o debilidad.

-Dolor de garganta.

-Congestión nasal y mucosidad.

-Tos.

-Dificultad para respirar.

-Vómito o diarrea.

Los síntomas más frecuentes del COVID-19 son:

-Cambios o pérdida del gusto o del olfato.

-Fiebre o escalofríos.

-Dolor de cabeza.

-Dolor muscular.

-Cansancio o debilidad.

-Dolor de garganta.

-Congestión nasal y mucosidad.

-Tos.

-Dificultad para respirar.

-Vómito o diarrea.

Fuente: National Institute on Aging.

Los expertos explican que estos son síntomas frecuentes, pero pueden ser más o menos graves, o se puede tener solo algunos de ellos. En caso de sentirse enfermo, lo mejor es consultar con un médico. Las personas mayores tienen más probabilidad de enfermar gravemente de gripe y COVID-19, por lo que vacunarse es la mejor forma para prevenir estas enfermedades.

Vacuna contra la gripe

El objetivo principal de la vacunación frente a gripe es reforzar la protección de las personas más vulnerables para reducir la morbimortalidad, así como disminuir el impacto de estas infecciones sobre la capacidad de la atención sanitaria y sociosanitaria, según explican desde el Consejo Nacional Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (España).

Por el mayor riesgo de complicaciones o cuadros graves en caso de padecer esta infección, los grupos diana de la campaña de vacunación contra la gripe son:

Personas de 60 o más años de edad.

Población infantil entre 6 y 59 meses de edad.

Personas a partir de 5 años y hasta 59 años de edad con las siguientes condiciones de riesgo:

Internas en centros de discapacidad, residencias de mayores e instituciones cerradas.

Diabetes mellitus y síndrome de Cushing.

Obesidad mórbida (índice de masa corporal ≥40 en adultos, ≥35 en adolescentes o ≥3 DS en la infancia).

Enfermedades crónicas cardiovasculares, neurológicas o respiratorias, incluyendo displasia broncopulmonar, fibrosis quística y asma.

Enfermedad renal crónica y síndrome nefrótico.

Hemoglobinopatías y anemias o hemofilia, otros trastornos de la coagulación y trastornos hemorrágicos crónicos, así como receptores de hemoderivados y transfusiones múltiples.

Asplenia o disfunción esplénica grave.

Enfermedad hepática crónica, incluyendo alcoholismo.

Enfermedades neuromusculares graves.

Inmunosupresión (incluyendo las inmunodeficiencias primarias y la originada por la infección por VIH o por fármacos, así como en los receptores de trasplante, déficit de complemento y terapia CAR-T)

Cáncer y hemopatías malignas.

Enfermedad inflamatoria crónica.

Trastornos y enfermedades que conllevan disfunción cognitiva: síndrome de Down, demencias y otras.

Enfermedad celíaca.

Fístula de líquido cefalorraquídeo, implante coclear o en espera del mismo.

Personas fumadoras.

Todas las embarazadas en cualquier trimestre de gestación y mujeres durante el puerperio (hasta los 6 meses tras el parto y que no se hayan vacunado durante el embarazo).

Personas de 5-18 años de edad que reciben tratamiento prolongado con ácido acetilsalicílico, por la posibilidad de desarrollar un síndrome de Reye tras la gripe.

La recomendación de vacunación se extiende a profesionales de centros y establecimientos sanitarios y sociosanitarios públicos y privados, miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad, bomberos, personal de guarderías y centros de educación infantil, personas con exposición laboral directa a animales o a sus secreciones en granjas oexplotaciones ganaderas o veterinarias, entre otras.