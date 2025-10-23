Síntomas, contagios, vacunas y diferencias de la gripe, el catarro y el Covid esta temporada 2025-26
La vacunación es la mejor forma para prevenir estas enfermedades
Valencia
Jueves, 23 de octubre 2025, 17:58
Llega la temporada de gripe, por lo que es importante conocer sus síntomas y las diferencias respecto a otras patologías como el resfriado común y el Covid-19 para tratar de paliar sus efectos y limitar las posibilidades de contagio.
El resfriado común, la gripe y el COVID-19 tienen síntomas similares, pero pueden presentarse con diferentes grados de intensidad.
Los síntomas más frecuentes del resfriado común son:
-Dolor de garganta.
-Congestión nasal y mucosidad.
-Tos.
-Estornudos.
Los síntomas más frecuentes de la gripe son:
-Fiebre o escalofríos.
-Dolor de cabeza.
-Dolor muscular.
-Cansancio o debilidad.
-Dolor de garganta.
-Congestión nasal y mucosidad.
-Tos.
-Dificultad para respirar.
-Vómito o diarrea.
Los síntomas más frecuentes del COVID-19 son:
-Cambios o pérdida del gusto o del olfato.
-Fiebre o escalofríos.
-Dolor de cabeza.
-Dolor muscular.
-Cansancio o debilidad.
-Dolor de garganta.
-Congestión nasal y mucosidad.
-Tos.
-Dificultad para respirar.
-Vómito o diarrea.
Fuente: National Institute on Aging.
Consulte aquí la tabla comparativa de síntomas
Los expertos explican que estos son síntomas frecuentes, pero pueden ser más o menos graves, o se puede tener solo algunos de ellos. En caso de sentirse enfermo, lo mejor es consultar con un médico. Las personas mayores tienen más probabilidad de enfermar gravemente de gripe y COVID-19, por lo que vacunarse es la mejor forma para prevenir estas enfermedades.
Vacuna contra la gripe
El objetivo principal de la vacunación frente a gripe es reforzar la protección de las personas más vulnerables para reducir la morbimortalidad, así como disminuir el impacto de estas infecciones sobre la capacidad de la atención sanitaria y sociosanitaria, según explican desde el Consejo Nacional Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (España).
Por el mayor riesgo de complicaciones o cuadros graves en caso de padecer esta infección, los grupos diana de la campaña de vacunación contra la gripe son:
Personas de 60 o más años de edad.
Población infantil entre 6 y 59 meses de edad.
Personas a partir de 5 años y hasta 59 años de edad con las siguientes condiciones de riesgo:
Internas en centros de discapacidad, residencias de mayores e instituciones cerradas.
Diabetes mellitus y síndrome de Cushing.
Obesidad mórbida (índice de masa corporal ≥40 en adultos, ≥35 en adolescentes o ≥3 DS en la infancia).
Enfermedades crónicas cardiovasculares, neurológicas o respiratorias, incluyendo displasia broncopulmonar, fibrosis quística y asma.
Enfermedad renal crónica y síndrome nefrótico.
Hemoglobinopatías y anemias o hemofilia, otros trastornos de la coagulación y trastornos hemorrágicos crónicos, así como receptores de hemoderivados y transfusiones múltiples.
Asplenia o disfunción esplénica grave.
Enfermedad hepática crónica, incluyendo alcoholismo.
Enfermedades neuromusculares graves.
Inmunosupresión (incluyendo las inmunodeficiencias primarias y la originada por la infección por VIH o por fármacos, así como en los receptores de trasplante, déficit de complemento y terapia CAR-T)
Cáncer y hemopatías malignas.
Enfermedad inflamatoria crónica.
Trastornos y enfermedades que conllevan disfunción cognitiva: síndrome de Down, demencias y otras.
Enfermedad celíaca.
Fístula de líquido cefalorraquídeo, implante coclear o en espera del mismo.
Personas fumadoras.
Todas las embarazadas en cualquier trimestre de gestación y mujeres durante el puerperio (hasta los 6 meses tras el parto y que no se hayan vacunado durante el embarazo).
Personas de 5-18 años de edad que reciben tratamiento prolongado con ácido acetilsalicílico, por la posibilidad de desarrollar un síndrome de Reye tras la gripe.
La recomendación de vacunación se extiende a profesionales de centros y establecimientos sanitarios y sociosanitarios públicos y privados, miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad, bomberos, personal de guarderías y centros de educación infantil, personas con exposición laboral directa a animales o a sus secreciones en granjas oexplotaciones ganaderas o veterinarias, entre otras.