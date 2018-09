Sanidad retira de las tiendas el complemento alimenticio Natur Cap Cápsulas 'Natur Cap Cápsulas', comercializado por la empresa Natual And Different, contiene tadalafilo y sildenafilo y no está declarado en el etiquetado EP Viernes, 21 septiembre 2018, 18:43

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha retirado del mercado el complemento alimenticio 'Natur Cap Cápsulas', comercializado por la empresa Natual And Different, por contener tadalafilo y sildenafilo y no estar declarado en el etiquetado, en el cual sólo se indican componentes de productos de origen vegetal.

La AEMPS ha tenido conocimiento de este hecho por el departamento de Salud del Gobierno Vasco, en el marco del Programa de Alimentos Especiales del Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV), así como que su comercialización no había sido notificada a las autoridades competentes, incumpliendo lo previsto en la normativa vigente para este tipo de productos.

Y es que, según ha recordado la AEMPS, la inclusión de los principios activos tadalafilo y sildenafilo en cantidad suficiente para restaurar, corregir o modificar una función fisiológica ejerciendo una acción farmacológica, confiere a este producto la condición de medicamento según lo establecido en el artículo 2a del texto refundido de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2015.

Tadalafilo y sildenafilo

El tadalafilo, conocido por su marca comercial como 'Cialis', y el sildenafilo, conocido como 'Viagra', están indicados para restaurar la función eréctil deteriorada mediante el aumento del flujo sanguíneo del pene por inhibición selectiva de la fosfodiesterasa 5 (PDE-5).

De hecho, los inhibidores de la PDE-5 están contraindicados en pacientes con infarto agudo de miocardio, angina inestable, angina de esfuerzo, insuficiencia cardiaca, arritmias incontroladas, hipotensión, hipertensión arterial no controlada, historia de accidente isquémico cerebral (ictus isquémico), en pacientes con insuficiencia hepática grave y en personas con antecedentes de neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica o con trastornos hereditarios degenerativos de la retina tales como retinitis pigmentosa.

También presenta numerosas interacciones con otros medicamentos, pudiendo además aparecer reacciones adversas de diversa gravedad a tener en consideración, como las cardiovasculares, ya que su consumo se ha asociado a infarto agudo de miocardio, angina inestable, arritmia ventricular, palpitaciones, taquicardias, accidente cerebro vascular, incluso muerte súbita cardiaca, que se han presentado en mayor medida en pacientes con antecedentes de factores de riesgo cardiovascular.

En este sentido, la AEMPS ha alertado de que este producto se presenta como estimulante sexual, «ocultando al consumidor su verdadera composición y dando información engañosa» sobre su supuesto origen natural y su seguridad.

«En particular, la presencia de tadalafilo y sildenafilo supone un riesgo para aquellos individuos especialmente susceptibles de padecer reacciones adversas con el consumo de inhibidores de la PDE-5. Precisamente, estos individuos podrían recurrir a productos de este tipo, pretendidamente naturales, a base de plantas, como alternativa teóricamente segura a los medicamentos de prescripción autorizados que estarían contraindicados. Por lo tanto, esta adulteración conlleva a exponer al sujeto que los consume a un riesgo importante para su salud», ha dicho el organismo.