Resistencia a la insulina, la nueva pandemia del siglo

Bruno Perales Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:30 | Actualizado 01:31h. Comenta Compartir

La resistencia a la insulina es la fase previa de padecer diabetes de tipo 2, la enfermedad que más del 10% de la población adulta sufre en España. Sin embargo, un gran número de personas puede tenerla y no estar diagnosticada por desconocimiento de sus síntomas que no suelen ser detectados hasta que la enfermedad ha evolucionado a niveles más peligrosos. El daño a nuestro cuerpo ya está hecho. Una vida más sedentaria y elecciones nutricionales no siempre acertadas, pueden llevarnos a poner en riesgo nuestra salud. Como recalcó el antropólogo alemán Ludwig Feuerbach, «somos lo que comemos».

La diabetes mellitus (como también se conoce a la variante tipo 2), está por tanto relacionada con el sedentarismo y la obesidad, pero en esta fase todavía se puede revertir. Los niveles de glucosa en sangre pueden volver a un horizonte saludable siempre que estemos dispuestos a cambiar nuestros hábitos alimenticios y a ejercitar nuestro cuerpo. El límite está en los 125 mg/dl de glucosa en sangre. Si llegamos aquí estaremos en zona de peligro y tendremos que recurrir a la medicación, la dieta y el ejercicio. De los 5 millones de españoles que padecen esta dolencia, la Sociedad Española de Diabetes señala que la de tipo 2 es la más común con un 85-90% de los casos. El resto de casos, 10-15%, se debe a otros desencadentantes como patologías diversas o factores genéticos.

La vida sedentaria, el sobrepeso, la genética y el envejecimiento son los principales pilares de esta enfermedad que afecta a uno de cada siete adultos en España

Para entender qué es la diabetes hay que tener claro que toda la comida que ingerimos contiene grasas, proteínas, azúcares, hidratos de carbono, agua, vitaminas, etc. Durante la digestión, todos esos nutrientes se transforman en moléculas que nuestro organismo puede absorber fácilmente. De este modo, se distribuyen a los diferentes tejidos que las necesiten.

Pero nuestro modo de vida puede alterar el funcionamiento de nuestro cuerpo. Una vida insana puede poner en riesgo nuestra salud.

Glucosa Glucosa Glucosa Glucosa Insulina Insulina Insulina Insulina Estómago Cuando comemos, la cómida pasa al esófago y al estómago. Los jugos gástricos la transforman en una mezcla semilíquida de alimentos parcialmente digeridos y jugos gástricos Hígado En esa mezcla están los hidratos de carbono (entre otros) que pasan a la sangre y más tarde al hígado. Aquí pueden ser transportados como glucosa a las células del organismo para ser metabolizada y producir energía Pancreas El páncreas desempeña dos funciones dentro de la digestión: participa en la descomposición de los alimentos liberando los jugos pancreáticos y ayuda a regular los niveles de azúcar en sangre produciendo la insulina Intestino delgado El estómago vierte la comida parcialmente digerida en el intestino delgado y por el efecto de los jugos gástricos, la bilis, el jugo pancreático y los propios jugos intestinales se transforman las moléculas más complejas de la comida en unas más sencillas de fácil absorción Intestino grueso En el intestino grueso se almacenan los residuos provenientes del intestino delgado para ser expulsados posteriormente y se absorbe el agua que no haya sido digerida anteriormente AUX STEP FOR JS

La glucosa y los hidratos

Todos los nutrientes al ser digeridos pasan a la sangre. De entre ellos, los hidratos de carbono se dirigen al hígado que los transforma en glucosa y ésta pasa de nuevo al torrente sanguíneo. La glucosa es necesaria como fuente de energía para las células de los diferentes tejidos pero para que éstos la puedan absorber necesitan insulina. El páncreas es el encargado de liberar la insulina que hace que la glucosa pueda entrar en las células. Pero este mecanismo puede alterarse.

Son los vasos sanguíneos los encargados de llevar a las células de los diferentes tejidos; hígado (hepáticas), músculo (fibras musculares) y grasa (adiposas) Glucosa Insulina Receptor de insulina Célula sana Célula resistente Receptor de insulina cerrado Si la célula se vuelve resistente a la hormona, la glucosa no entra en la célula y se almacenará en la sangre Son los vasos sanguíneos los encargados de llevar a las células de los diferentes tejidos; hígado (hepáticas), músculo (fibras musculares) y grasa (adiposas) Glucosa Insulina Receptor de insulina Célula sana Célula resistente Receptor de insulina cerrado Si la célula se vuelve resistente a la hormona, la glucosa no entra en la célula y se almacenará en la sangre Son los vasos sanguíneos los encargados de llevar a las células de los diferentes tejidos; hígado (hepáticas), músculo (fibras musculares) y grasa (adiposas) Glucosa Insulina Receptor de insulina La insulina es la hormona que hace de llave para que las células absorban la glucosa Las células usan la glucosa como combustible o la almacenan para más tarde Célula sana Receptor de insulina cerrado Célula resistente Si la célula se vuelve resistente a la hormona, la glucosa no entra en la célula y se almacenará en la sangre Son los vasos sanguíneos los encargados de llevar a las células de los diferentes tejidos; hígado (hepáticas), músculo (fibras musculares) y grasa (adiposas) Glucosa Insulina Receptor de insulina La insulina es la hormona que hace de llave para que las células absorban la glucosa Las células usan la glucosa como combustible o la almacenan para más tarde Célula sana Célula resistente Si la célula se vuelve resistente a la hormona, la glucosa no entra en la célula y se almacenará en la sangre Receptor de insulina cerrado

La insulina es, por tanto, la hormona que permite que las células capten la glucosa pero cuando la respuesta de las células a la insulina no es correcta estamos hablando de resistencia a la insulina. Cuando las células musculares (fibras musculares), hepáticas (hígado), y adiposas (grasa) se vuelven resistentes a la insulina, la glucosa no entra en los tejidos y permanece en el torrente sanguíneo. Para intentar compensar ese aumento de glucosa en sangre, el páncreas produce aún más insulina. Con el tiempo, este órgano se agota en un vano intento de mantener el equilibrio en la sangre y cuando esta tasa aumenta peligrosamente nos conduce a la diabetes.

Factores que aumentan la resistencia a la insulina de las células Factores genéticos Los genes familiares son un condicionante La edad A los 45 años aumentan los casos Gestación El bebé necesita garantizar la glucosa en sangre El sobrepeso Malos hábitos alimenticios y sedentarismo Ovarios poliquísticos Los desórdenes hormonales afectan a la insulina Otros factores relacionados con nuestros hábitos también afectan a la resistencia de las células; el estrés crónico, el tabaquismo y la falta de sueño. Factores que aumentan la resistencia a la insulina de las células Factores genéticos Los antecedentes familiares de diabetes son un condicionante La edad A partir de los 45 años van aumentando los casos Gestación Para garantizar la glucosa en sangre para el bebé aumenta la resistencia a la insulina El sobrepeso Debido a los malos hábitos alimenticios y el sedentarismo Ovarios poliquísticos Los desórdenes hormonales también están relacionados con la resistencia a la insulina Otros factores relacionados con nuestros hábitos también afectan a la resistencia de las células; el estrés crónico, el tabaquismo y la falta de sueño. Factores que aumentan la resistencia a la insulina de las células Factores genéticos Los antecedentes familiares de diabetes son un condicionante La edad A partir de los 45 años van aumentando los casos El sobrepeso Debido a los malos hábitos alimenticios y el sedentarismo Gestación Las necesidades del bebé aumentan la resistencia a la insulina para garantizar la glucosa en sangre Ovarios poliquísticos Los desórdenes hormonales también están relacionados con la resistencia a la insulina Otros factores relacionados con nuestros hábitos también afectan a la resistencia de las células; el estrés crónico, el tabaquismo y la falta de sueño. Factores que aumentan la resistencia a la insulina de las células Factores que aumentan la resistencia a la insulina de las células Factores genéticos Los antecedentes familiares de diabetes son un condicionante La edad A partir de los 45 años van aumentando los casos El sobrepeso Debido a los malos hábitos alimenticios y el sedentarismo Gestación Las necesidades del bebé aumentan la resistencia a la insulina para garantizar la glucosa en sangre Ovarios poliquísticos Los desórdenes hormonales también están relacionados con la resistencia a la insulina Otros factores relacionados con nuestros hábitos también afectan a la resistencia de las células; el estrés crónico, el tabaquismo y la falta de sueño.

Hiperglucemia

Por su parte, la prediabetes es lo que se conoce como la antesala de la diabetes. En esta fase, los niveles de glucosa en sangre todavía se pueden revertir a valores inofensivos. Sin embargo, pocos son los avisos que el organismo nos lanza para evitar que la enfermedad coja fuerza. Así, si no nos damos cuenta de lo que está sucediendo en nuestro interior y no ponemos límites a tiempo, podríamos desarrollar una diabetes de tipo 2.

Niveles de glucosa en sangre Medidos en mg/dl Hipoglucemia <70 Normal 70-99 Pre-diabetes 100-125 Diabetes >125 Niveles de glucosa en sangre Medidos en mg/dl Hipoglucemia Normal Pre-diabetes Diabetes <70 70-99 100-125 +125 Niveles de glucosa en sangre Medidos en mg/dl Hipoglucemia Normal Pre-diabetes Diabetes <70 70-99 100-125 >125 Niveles de glucosa en sangre Medidos en mg/dl Hipoglucemia Normal Pre-diabetes Diabetes <70 70-99 100-125 >125

Los malos hábitos son los responsables de la mayoría de casos de diabetes de tipo 2, la más frecuente en personas adultas, pero existen más modalidades. La de tipo 1 está relacionado con un desorden autoinmune que daña el páncreas y reduce o imposibilita la producción de insulina. Es poco común y afecta al 5-10% de los diabéticos. Suele darse en jóvenes y niños. También existe la diabetes gestacional derivada del embarazo, que se da en mujeres durante la gestación. Y también hay algunas enfermedades que producen resistencia a la insulina.

Caracterizada como una enfermedad silenciosa, la diabetes tiene unos síntomas iniciales que suelen pasar desapercibidos.

Síntomas iniciales: Sed excesiva Necesidad frecuente de orinar Cansancio o debilidad Visión borrosa Dolores de cabeza Boca seca Piel seca o enrojecida Síntomas graves (si no se tratan) Náuseas y vómitos Dolor abdominal Aliento con olor a fruta Dificultad para respirar Confusión o desorientación Pérdida del conocimiento Síntomas iniciales: Sed excesiva Necesidad frecuente de orinar Cansancio o debilidad Visión borrosa Dolores de cabeza Boca seca Piel seca o enrojecida Síntomas graves (si no se tratan) Náuseas y vómitos Dolor abdominal Aliento con olor a fruta Dificultad para respirar Confusión o desorientación Pérdida del conocimiento Síntomas iniciales: Síntomas graves (si no se tratan) Sed excesiva Náuseas y vómitos Necesidad frecuente de orinar Dolor abdominal Cansancio o debilidad Aliento con olor a fruta Visión borrosa Dificultad para respirar Dolores de cabeza Confusión o desorientación Boca seca Pérdida del conocimiento Piel seca o enrojecida Síntomas iniciales: Síntomas graves (si no se tratan) Náuseas y vómitos Sed excesiva Necesidad frecuente de orinar Dolor abdominal Cansancio o debilidad Aliento con olor a fruta Visión borrosa Dificultad para respirar Confusión o desorientación Dolores de cabeza Boca seca Pérdida del conocimiento Piel seca o enrojecida

Las complicaciones de salud más graves si no se trata la diabetes pueden llevarnos a una cetosis diabética. En este estado se rompe el equilibrio en la sangre que puede derivar en una deshidratación extrema o incluso llegar al coma diabético sufriendo una pérdida de conocimiento potencialmente mortal. Niveles más bajos de glucosa pero sostenidos en el tiempo pueden dañar ojos, riñones y nervios, provocar ceguera e insuficiencia renal.

Diferencias según sexo

Los hombres son más propensos a desarrollar resistencia a la insulina en general, debido a que el tejido adiposo tiende a acumularse de forma más visceral y menos periférica que en las mujeres. Sin embargo, éstas presentan variaciones en su sensibilidad a la insulina según su ciclo menstrual, sobre todo durante la juventud y después de la menopausia.

Uno de los factores que influyen en el desarrollo de esta dolencia según el sexo es la distribución de la grasa corporal, que en los hombres se acumula en la región abdominal; mientras que las mujeres suelen almacenar más grasa en las caderas y muslos. La grasa visceral abdominal es un factor importante en resistencia a la insulina como también el síndrome de ovarios poliquísticos.

Porcentaje de población diagnosticada con diabetes Por franjas de edad Mujeres Hombres % 18,54 21 19,73 17,35 18 15,98 15 12,1 12 9,93 9 4,37 6 4,01 1,63 0,69 3 0,52 0,47 0 35-44 55-64 65-74 0-34 45-54 75+ Años Fuente: INE Diferencias entre hombres y mujeres Los daños al sistema nervioso pueden generar disfunciones en el aparato reproductor Pueden ser más propensos a sufrir complicaciones relacionadas con los ojos El tejido adiposo es visceral, factor de riesgo clave en la resistencia insulínica y el desarrollo de la diabetes tipo 2 Pueden sufrir diabetes gestacional relacionada con las hormonas Tejido adiposo subcutáneo en contraposición al visceral con menor probabilidad de grasa abdominal Más propensas a infecciones vaginales, dispareunia y falta de deseo sexual Porcentaje de población diagnosticada con diabetes Por franjas de edad Mujeres Hombres % 21 18,54 19,73 18 17,35 15,98 15 12,1 12 9,93 9 6 4,37 4,01 3 1,63 0,69 0,52 0,47 0 0-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ Años Fuente: INE Diferencias entre hombres y mujeres Pueden ser más propensos a sufrir complicaciones relacionadas con los ojos Los daños al sistema nervioso pueden generar disfunciones en el aparato reproductor El tejido adiposo es visceral, factor de riesgo clave en la resistencia insulínica y el desarrollo de la diabetes tipo 2 Tejido adiposo subcutáneo en contraposición al visceral con menor probabilidad de grasa abdominal Pueden sufrir diabetes gestacional relacionada con las hormonas Más propensas a infecciones vaginales, dispareunia y falta de deseo sexual Porcentaje de población diagnosticada con diabetes Por franjas de edad Mujeres Hombres Años 19,73 75+ 18,54 17,35 65-74 15,98 9,93 55-64 12,1 4,01 45-54 4,37 0,69 35-44 1,63 0,47 0-34 0,52 0 3 6 9 12 15 18 21 % Fuente: INE Diferencias entre hombres y mujeres Pueden ser más propensos a sufrir complicaciones relacionadas con los ojos Tejido adiposo subcutáneo en contraposición al visceral con menor probabilidad de grasa abdominal El tejido adiposo es visceral, factor de riesgo clave en la resistencia insulínica y el desarrollo de la diabetes tipo 2 Pueden sufrir diabetes gestacional relacionada con las hormonas Los daños al sistema nervioso pueden generar disfunciones en el aparato reproductor Más propensas a infecciones vaginales, dispareunia y falta de deseo sexual Porcentaje de población diagnosticada con diabetes Por franjas de edad Mujeres Hombres Años 19,73 75+ 18,54 17,35 65-74 15,98 9,93 55-64 12,1 4,01 45-54 4,37 0,69 35-44 1,63 0,47 0-34 0,52 0 3 6 9 12 15 18 21 % Fuente: INE Diferencias entre hombres y mujeres Pueden ser más propensos a sufrir complicaciones relacionadas con los ojos Tejido adiposo subcutáneo en contraposición al visceral con menor probabilidad de grasa abdominal El tejido adiposo es visceral, factor de riesgo clave en la resistencia insulínica y el desarrollo de la diabetes tipo 2 Pueden sufrir diabetes gestacional relacionada con las hormonas Los daños al sistema nervioso pueden generar disfunciones en el aparato reproductor Más propensas a infecciones vaginales, dispareunia y falta de deseo sexual

Hoy, día internacional de la diabetes, es un buen momento para valorar nuestra salud y recordar que los síntomas iniciales de la diabetes son bastante comunes y apenas perceptibles. Por esto es importante ser consciente de su existencia y realizar chequeos periódicos sobre todo si estamos dentro de los parámetros que favorecen su aparición. Siempre estaremos a tiempo de retomar el camino de una vida más saludable.

Créditos: Gráficos y textos de Bruno Perales.

Reporta un error