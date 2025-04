La recomendación de los pediatras a los padres para octubre

Tamara Villena Valencia Domingo, 13 de abril 2025, 01:11 Comenta Compartir

La temporada de gripe siempre despierta dudas entre muchos padres, que no tienen claro si conviene vacunar o no a los más pequeños. No obstante, desde el Comité Asesor de Vacunas e Inmunizaciones de la Asociación Española de Pediatría (CAV-AEP) mantiene para la campaña 2025-2026 su recomendación de vacunar frente a la gripe a todos los menores de entre seis y 59 meses (cinco años) y extiende esta indicación a todos los menores de entre cinco y 17 años.

Los especialistas insisten en la necesidad de reforzar las coberturas vacunales, especialmente en grupos de riesgo, en los que siguen siendo «especialmente bajas», así como de aplicar estrategias de alto impacto para mejorar la accesibilidad y la aceptación de la vacunación entre la población.

La recomendación de vacunación para la campaña que empieza en octubre se basa en la evidencia acumulada sobre los beneficios directos e indirectos de la inmunización antigripal en la población pediátrica, según explica el documento de indicaciones para la próxima campaña de vacunación antigripal 2025-2026 que el CAV-AEP ha publicado este jueves.

Además, incluye la recomendación de vacunación en niños y adolescentes a partir de los seis meses con condiciones de riesgo, es decir, aquellos que presentan enfermedades de base que supongan un riesgo aumentado de padecer complicaciones de la gripe; convivientes y cuidadores de pacientes de riesgo y/o que conviven con menores de seis meses, embarazadas y a todos los profesionales sanitarios.

El documento técnico destaca la consolidación de la vacunación universal frente a la gripe en todos los niños de entre seis y 59 meses, una medida que ya aplican todas las comunidades autónomas y que algunas extenderán a edades posteriores.

Por otra parte, el texto señala que la vacuna recomendada a partir de los dos años sea la atenuada intranasal, por su mayor aceptación entre niños y familias y su facilidad de administración, especialmente en el entorno escolar.

Las recomendaciones de los pediatras llegan después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) diera a conocer en febrero la composición de la vacuna antigripal para el próximo otoño-invierno y tras un primer análisis de los resultados de la campaña 2024-2025, que finalizó a mediados de marzo.