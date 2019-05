Cuándo y por qué realizar una ortodoncia

Corrige de manera gradual la posición de las piezas dentales y permite disfrutar de una sonrisa impecable al tiempo que elimina o previene numerosos problemas de salud EXTRAS Jueves, 9 mayo 2019, 00:59

La correcta alineación de los dientes es imprescindible para prevenir y remediar determinados problemas de salud, la enfermedad de las encías o problemas de masticación y articulación. Además la ortodoncia mejora la estética de la sonrisa.

En Implant Clínics saben muy bien la importancia de tener una buena dentadura y, por eso, su equipo médico se ha especializado, entre otras cosas, en poner a disposición de los pacientes todas las técnicas de ortodoncia posibles en la actualidad, aunque siempre con los materiales más avanzados y de mayor calidad del mercado. De esta forma, esta clínica dental de Valencia se ha convertido en todo un referente en materia de ortodoncia y alineación dental.

La doctora Beatriz Izquierdo, ortodoncista y experta en Invisalign, la cual recibió el reconocimiento Platinum por su dominio de la técnica, es la responsable de los tratamientos de ortodoncia en Implant Clinics. Su bagaje médico y su extraordinario conocimiento de todos los tratamientos de ortodoncia existentes en la actualidad garantizan una atención personalizada y extremadamente cuidada, así como unos resultados excelentes. No en vano, se cuentan por cientos las personas que han acudido a esta clínica dental de Valencia para corregir la alineación de su dentadura. La primera visita es gratis y el precio se adapta siempre a las necesidades del cliente porque su satisfacción es el principal objetivo del equipo médico de la clínica valenciana.

Para acometer una ortodoncia es imprescindible realizar un estudio completo de la dentadura del paciente si se quieren conseguir buenos resultados. De hecho, en Implant Clínics el procedimiento habitual es llevar a cabo una exploración inicial por parte de la especialista en ortodoncia, seguida de radiografías de la boca, series fotográficas y, en ocasiones, análisis de los modelos o montaje en articulador. De esta forma, esta clínica dental de Valencia puede estudiar al detalle cada caso y aconsejar al paciente sobre la técnica de ortodoncia más adecuada. Además, las imágenes en 3D permiten a sus pacientes observar cuál será el resultado aproximado una vez acabada la ortodoncia, algo muy gratificante.

En la actualidad existen varios tipos de ortodoncia y en Implant Clínics, que cuenta con la última tecnología y las mejores marcas y productos del sector, sólo se recomienda una u otra en función de las características bucodentales de cada paciente. Así, en esta clínica dental de Valencia es posible acceder a un tratamiento de estética dental, a la tradicional ortodoncia de 'brakets' metálicos, ortodoncia autoligable, ortodoncia Invisalign de alineadores trasparentes y ortodoncia lingual.

La ortodoncia transparente Invisalign permite los mismos resultados que la ortodoncia tradicional pero con alineadores realizados en material transparente que apenas se aprecian y que son fácilmente removibles para facilitar la higiene oral o la alimentación. Decantarse por una u otra técnica de ortodoncia requiere del consejo de un especialista en función de cuál sea el problema de la dentadura del paciente.

¿Cuándo es necesaria la ortodoncia?

Son muchos los problemas que se pueden corregir con una correcta alineación de los dientes. La mala oclusión es una disposición defectuosa de la dentadura originada por diversos motivos: los dientes están apiñados o muy separados entre sí o, simplemente, no se ajustan bien al morder , lo que puede provocar problemas de irritación gingival, desgaste dental, dolor mandibular o de cabeza, así como mala pronunciación o incluso una alimentación inadecuada debido a que no es posible morder correctamente determinados alimentos.

Con la ortodoncia es posible corregir y prevenir todos estos problemas, además de mejorar la higiene bucodental y apostar por una estética inmejorable al embellecer extraordinariamente la sonrisa, que lucirá impecable y perfecta. Y es que, para tener una sonrisa envidiable es fundamental la buena alineación y simetría de los dientes, la proporción y espaciado entre ellos, la forma y color de las piezas dentales, así como el aspecto de las encías.

Tradicionalmente, las ortodoncias se realizaban a los adolescentes aunque, cada vez más, los adultos se apuntan a estas técnicas de corrección dental para mejorar su dentadura, sea cual sea su edad. Y es que no hay un momento más adecuado que otro para realizar correctamente una ortodoncia. En el caso de los niños es mejor que hayan mudado todos los dientes de leche y que dispongan ya de la dentición definitiva, así que lo habitual es que la ortodoncia se coloque entre los diez y los 13 años. No obstante, no puede hablarse de una edad a partir de la cual se puede poner ortodoncia, sino que dependerá de cada persona y del consejo de un ortodoncista experto, algo fundamental para acertar con el tratamiento y no gastar más dinero del necesario, ya que, en algunos casos, si los niños son aún demasiado pequeños, los correctores pueden prolongar innecesariamente la ortodoncia.

En los adultos, las ortodoncias suelen obedecer a varias circunstancias: no pudieron o no quisieron llevarla cuando eran más jóvenes, han sufrido movimientos dentales, padecen enfermedades bucales específicas que requieren de una corrección dental o, simplemente, desean mejorar su estética y conseguir una sonrisa radiante. A mayor edad, las molestias suelen ser también mayores porque los dientes llevan más tiempo sin moverse, pero la corrección en la alineación de las piezas dentales consigues similares resultados que a edades más jóvenes, así que el aspecto final que se lucirá gracias a la ortodoncia será también espectacular. Solo hace falta decidirse y ponerse en las mejores manos para apostar por la técnica más adecuada para lograr una sonrisa insuperable. ¿A qué esperas?