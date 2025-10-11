Psicólogos detectan un «aumento especialmente preocupante» de problemas de salud mental en jóvenes de 14 a 19 años: «Les va a impedir su desarrollo social» «Hay un estigma que les impide acudir a los profesionales» para tratar el problema, denuncian los profesionales

La salud mental se ha convertido en una de las grandes preocupaciones de los profesionales que tratan a adolescentes. Ansiedad, tristeza constante, falta de motivación o miedo a no estar a la altura son síntomas cada vez más comunes en las consultas psicológicas. Como explican psicólogos expertos, «la importancia que tiene para todos nosotros hacernos cargo de nuestra propia salud» es fundamental, pero también lo es que «la sociedad como tal sea una red que apoya a las personas que ya están inmersas en un proceso de complicaciones emocionales», detalla una profesional con motivo del Día Mundial de la Salud Mental,.

El problema, apunta la psicóloga, afecta a todas las edades, pero en los últimos años se ha vuelto especialmente preocupante entre los más jóvenes. «Estamos viendo un aumento especialmente preocupante en la población infantojuvenil. Personas entre 14 y 19 años están despuntando con trastornos mentales», explica en una entrevista a Europa Press. Algunos son graves, otros más leves, pero todos pueden «impedir un desarrollo social adecuado» si no se detectan y tratan a tiempo.

Uno de los principales obstáculos para pedir ayuda sigue siendo el estigma, ese tipo de actitudes y creencias desfavorables que «desacreditan o rechazan» a una persona o a un grupo por considerarles diferentes. «Hay estigma en la gente que acude a los profesionales, y hay estigma que impide acudir a los profesionales», advierte la especialista. Este rechazo social o miedo al juicio hace que muchos adolescentes guarden silencio ante el malestar, creyendo que «no es para tanto» o que deben resolverlo solos. «Estamos todos inmersos en ese estigma», añade, «y todos tenemos algo que decir para cambiarlo».

La adolescencia es una etapa de búsqueda de identidad, presión social y alta exposición a redes, lo que puede generar una mezcla explosiva de inseguridad y autoexigencia. La psicóloga insiste en que el foco debe ponerse no solo en tratar los problemas cuando aparecen, sino en evitarlos antes de que se agraven. «Desde la psicología nos interesa mucho plantear todo el tema de prevención, no tanto la intervención», subraya.

La prevención, explica, pasa por enseñar a los jóvenes a identificar sus emociones, pedir ayuda sin miedo y hablar de lo que les preocupa. Los programas de salud mental en colegios e institutos, el acompañamiento familiar y el apoyo entre iguales son, para la experta, «las herramientas más potentes para frenar el malestar emocional antes de que se cronifique».

Cuidar la mente, concluye, no es un lujo ni un tema menor. «Hacernos cargo de nuestra propia salud» y crear una sociedad que «apoye a quienes atraviesan dificultades emocionales» es el primer paso para que los adolescentes de hoy crezcan como adultos más sanos, empáticos y preparados para cuidar también de los demás.

