Cómo perder 5 kilos sin pasar hambre

Todos hemos oído hablar de las dietas de toda la vida. ¿Sabes a qué dietas nos referimos? Hablamos de aquellas en las que hay decenas de alimentos prohibidos que no puedes probar durante semanas o meses. Esas dietas son siempre restrictivas y, si las has probado alguna vez, sabrás que aunque pueden parecer eficaces en un primer momento, lo cierto es que al poco de haberla finalizado ocurre el temido efecto rebote y se recupera, incluso con creces, lo que se había conseguido perder, así que por mucho que prometan que se pueden perder 5 kilos sin pasar hambre, la realidad es otra.

El objetivo, lógicamente, es alcanzar el peso deseado y estabilizarse, o lo que es lo mismo, no volverlo a recuperar. Puede parecer imposible, pero te aseguramos que no lo es. Además, no sólo es posible perder los kilos que te sobran, sino que siguiendo estas indicaciones podrás perder 5 kilos.

Rotundamente sí. Se trata de cambiar el chip y de olvidarse de las dietas milagro, de esas de las que hemos oído hablar toda la vida. Se ha comprobado que no son efectivas, además, no son nada fáciles de hacer y suponen un riesgo para la salud, ya que se suele pasar hambre y no se consumen las proteínas ni nutrientes necesarios.

Así que toma nota, porque no sólo es posible perder peso, sino que no los volverás a recuperar. La clave está en aprender a comer de forma sana, descubrir todas las posibilidades que te ofrece alimentarte de productos sin procesar o poco procesados y tener una actividad física activa. De esta forma adoptarás una nueva forma de vida y nunca volverás a caer en malos hábitos alimenticios que te hagan engordar.

El primer paso es cambiar la mentalidad en la forma en la que te alimentas. Recuerda que el objetivo de una dieta no es pasar hambre, sino comer de todo en cantidades adecuadas y eliminar los alimentos procesados. Si alguna vez has tenido la capacidad para hacer una dietas milagro y renunciar a muchos alimentos, hacer una dieta saludable no debería ser un impedimento para ti. Apuesta por un estilo de vida sano y huye de las dietas milagro. Una alimentación saludable y equilibrada será la clave que te hará conseguir tus objetivos.

Puede sonar a tópico, pero después de todos los casos de éxito que hemos visto en nuestra consulta, tenemos claro de que realmente esta dieta para perder peso es la que realmente funciona. Tu peso ideal está a tu alcance. Haz el test nutricional y comienza el cambio.

Una dieta saludable

Si hay una dieta ideal, esa es una dieta saludable. Las características que debe cumplir son:

Incluir todos los grupos de alimentos (entre los que las verduras y las frutas deben estar siempre presentes) para no crear ningún déficit en tu organismo.

Huir de los alimentos procesados y optar por los alimentos sin procesar o poco procesados.

No consumir bebidas azucaradas.

Evitar fritos.

Consumir moderadamente azúcar y sal.

Tener en cuenta las cantidades para no pasar hambre.

Realizar el número de comidas pautadas por el nutricionista.

No picar entre horas, por ello las comidas están repartidas a lo largo del día.

Hay mil formas de evitar tentaciones y es sustituir paulatinamente las galletas por fruta entre horas y los rebozados por verdura en las comidas o cenas.

Para perder 5 kilos sin pasar hambre, tienes que dar un giro a tu alimentación y dejar de consumir alimentos procesados, como la bollería industrial, las pizzas ultracongeladas, los canelones procesados, etcétera. Si lees alguna de las etiquetas de estos productos verás que incluyen ingredientes que nunca te habrías imaginado, que no son sanos y que, por supuesto, son totalmente prescindibles si esa receta se hubiese realizado con ingredientes saludables de forma casera. ¿Eso significa que nunca más podrás comer pizza? Por supuesto que no, se trata de huir de las pizzas ultraprocesadas y optar por las más saludables, que puedes preparar tú mismo en casa en poco más de 10 minutos.

Para perder peso, lo mejor es ponerse en manos de profesionales especializados, que te pautarán una alimentación basada en la alimentación saludable. Tu dieta pasará a estar basada en alimentos naturales, evitando los procesados y llevando una vida diaria activa mediante ejercicios tanto cardiovasculares como musculares. Lo que más te gustará es que la variedad de opciones que hay a tu alcance es infinita. Comer de forma sana está de moda, y por eso cada vez puedes encontrar más recetas aptas para este tipo de alimentación. Comer bien es sencillo, y además, lo ideal es encontrar al profesional nutricionista que te guiará durante el proceso de cambio, en el que tu cuerpo se adaptará a comer lo que realmente necesita. De esta manera, además de no restringir productos, tu cuerpo y tu mente se acostumbrarán a comer de esta manera para siempre. Esta es la forma de evitar el efecto rebote y de hacer que una vez consigas el cuerpo que deseas, se mantenga así durante toda tu vida.