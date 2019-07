Nuria Mas Hurtuna, matrona de La Fe, primer premio nacional extraordinario fin de carrera Nuria Mas Hurtuna. / LP Tuvo el mejor expediente de su promoción con 28 matrículas de honor, cinco sobresalientes y un notable LP Miércoles, 17 julio 2019, 12:33

Nuria Mas Hurtuna, enfermera especialista en Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitari i Politècnic La Fe, ha recibido el Primer Premio Nacional Extraordinario Fin de Carrera de Educación Universitaria del Área Ciencias de la Salud que otorga el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, por su brillante expediente en el Grado de Enfermería, terminado en 2015.

La ceremonia de entrega tuvo lugar en el Teatro de la Zarzuela de Madrid y estuvo presidida por el ministro en funciones de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque.

Nuria Mas agradece el premio a su familia, «a mi pareja e hijos por todo el tiempo que me han regalado para poder cumplir mis sueños y a todos los docentes que a lo largo de mi vida me enseñaron a amar el conocimiento, el estudio y el trabajo bien hecho». Y, aunque a nivel curricular el premio no conlleva puntuación, ha señalado que «supone una gran satisfacción personal como reconocimiento al gran esfuerzo realizado, a las infinitas horas de estudio, a las ganas de aprender siempre un poco más, a la necesidad de mejorar, al inconformismo y la perseverancia».

Nuria Mas Hurtuna, con el ministro Pedro Duque. / LP

Este galardón, dotado con 3.300 euros, supone un reconocimiento a un expediente académico brillante, acompañado de unos méritos profesionales muy destacados. Concretamente, Nuria Mas Hurtuna fue el mejor expediente de su promoción con 28 matrículas de honor (203 créditos), 5 sobresalientes (33 créditos) y un notable (4 créditos); obteniendo una calificación de 9,87 en el expediente del Grado de Enfermería cursado en la Universidad Cardenal Herrera - CEU (promoción 2014-15).

Esta calificación le hizo merecedora del Premio Extraordinario Fin de Carrera del Grado de Enfermería de la Universidad Cardenal Herrera – CEU de la promoción 2014-2015. Ese mismo año y en el mismo centro también obtuvo el Premio al Mejor Trabajo Académico. El curso anterior, 2013-2014, obtuvo el Premio Ángel Herrera al Mejor Alumno de la Facultad de Ciencias de la Salud en la XVIII Edición de los Premios Ángel Herrera, convocados por la Fundación Universitaria San Pablo CEU.

En este mismo sentido, fue número 2 absoluto en las pruebas selectivas de Formación Sanitaria Especializada de Enfermera Interna Residente (EIR) en la convocatoria de 2016.

Nuria Mas es además máster en Integración en Cuidados y Resolución de Problemas Clínicos de Enfermería por la Universidad de Alcalá (2016) y está cursando actualmente el máster en Ginecología y Obstetricia para Matronas de la Universidad Cardenal Herrera –CEU y el Diploma de Salud Pública de la Escuela Valenciana de Estudios de la Salud (EVES).

Entre 2016 y 2018 desarrolló su periodo de enfermera interna residente en Enfermería Obstétrico-Ginecológica en el Hospital Universitari i Politècnic La Fe. Desde entonces, es matrona en el paritorio del Servicio de Ginecología y Obstetricia de este centro.