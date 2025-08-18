Por qué la nostalgia tiene beneficios en el equilibrio psicológico Este tipo de sentimiento puede ayudar a superar dificultades y a fomentar la relación con las personas.

Laura Carrasco Lunes, 18 de agosto 2025, 23:54

La nostalgia, lejos de ser un simple estado emocional, desempeña un papel importante en la identidad, las relaciones sociales e incluso en la capacidad para adaptarnos a los cambios. Esta emoción se manifiesta en momentos donde la incertidumbre o el cambio parecen dominar nuestras vidas. Según expertos de la Universidad de Southampton, esta emoción surge como respuesta a momentos de transición personales, entre los que se incluyen mudanzas, rupturas o pérdidas.

Además, la nostalgia no solo transporta al pasado, sino que tambiém refuerza la autoestima y el concepto que se tiene sobre uno mismo. Los especialistas también aseguran que al rememorar logros, momentos compartidos y relaciones significativas, esta emoción permite reinterpretar eventos difíciles como oportunidades de crecimiento personal. Además, este fenómeno no solo conecta a distintos individuos entre sí, sino que también une a generaciones enteras a través de tradiciones, valores y relatos compartidos.

También destacan que en la era de hiperconxión digital, la nostalgia ha cobrado cierto protagonismo. Los reencuentros con canciones, series o modas del pasado son una muestra de cómo esta emoción se ha integrado en la cultura, convirtiéndose en una herramienta de conexión y empatía. Aunque puede llevar a idealizar el pasado, la nostalgia gestionada de manera adecuada puede ser utilizada para afrontar mejor el presente, puesto que los hechos ya ocurridos, tienden a aportar consuelo y fomentar la resiliencia.

Sin embargo, si se tiene dudas sobre cómo manejar la nostalgia adecuadamente, lo mejor es acudir a un profesional de salud para que resuelva las dudas sobre ellas, teniendo en cuenta las circunstancias de cada uno.