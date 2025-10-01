«Las mujeres han perdido el pudor a hablar de su salud íntima y buscan soluciones médicas de calidad»

Suplementos Miércoles, 1 de octubre 2025, 00:56 Compartir

En los últimos años, la ginecología regenerativa y funcional ha revolucionado la manera de abordar la salud íntima femenina. Hoy en día, es posible atajar problemas como la sequedad vaginal, la incontinencia urinaria o la laxitud tras el parto mediante técnicas mínimamente invasivas. Y no solo eso, sino que estos problemas se solucionan al tiempo que se atienden aspectos anatómicos anómales , como la corrección de cicatrices o la corrección de anomalías los genitales externos.

El Centro Médico Quirónsalud Mercado de Colón dispone de una Unidad de Ginecología Regenerativa y funcional. Hablamos con los doctores José Enrique Martín y Víctor Martín, especialistas de esta unidad, sobre la evolución de las enfermedades ginecológicas, la calidad de vida femenina y la confianza de las pacientes.

-¿En qué se diferencia la ginecología regenerativa y FUNCIONAL de la tradicional?

-José Enrique: La ginecología regenerativa y funcional es una subespecialidad relativamente reciente que combina avances en medicina regenerativa y tecnologías mínimamente invasivas para mejorar la salud íntima de la mujer. A diferencia de la ginecología tradicional, que se centra en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades, aquí abordamos también aspectos funcionales, como la sequedad vaginal o la incontinencia urinaria leve.

-Víctor: Y también otros problemas, como la corrección de cicatrices anómalas o la armonización de los genitales externos. Nuestro objetivo es mejorar tanto la calidad de vida como la confianza de las pacientes.

-¿Qué perfil de paciente suele acudir a esta unidad?

-José Enrique: La mayoría son mujeres en etapa posparto o posmenopáusica, aunque también recibimos pacientes jóvenes que desean corregir molestias o alteraciones tras partos, cirugías o que simplemente acuden por alteraciones antómicas genitales. Es un perfil muy variado, pero todas tienen en común que buscan una solución a un problema que afecta a su salud íntima, su bienestar y, en muchos casos, su autoestima.

-¿Cuáles son los principales tratamientos que ofrecen en la unidad?

-Víctor: Trabajamos con diferentes técnicas personalizadas. Por un lado, el láser vaginal, que es uno de los tratamientos más demandados. Es un tratamiento indicado para mujeres con sequedad vaginal, síndrome genitourinario de la menopausia, laxitud vaginal tras partos y leves pérdidas de orina, así como el tratamiento del liquen vulvar y también verrugas genitales o lesiones del virus del papiloma humano.Aporta hidratación, elasticidad y firmeza a los tejidos. También ayuda a mejorar la sensibilidad durante las relaciones sexuales. Los resultados son visibles desde la primera sesión.

-José Enrique: están los tratamientos autólogos, que sirven para la sequedad severa, el dolor durante las relaciones y demás situaciones. Potencia la regeneración de los tejidos y mejora la lubricación natural eliminando el dolor. Y por último, el ácido hialurónico, que ayuda con la sequedad, las cicatrices posparto, la pérdida de volumen en los labios…

-¿En qué casos recurren a la cirugía?

-Víctor: En casos donde las técnicas mínimamente invasivas no son suficientes. La más habitual es la labioplastia, que reduce o remodela los labios menores para corregir asimetrías o molestias funcionales. También se realizan procedimientos sobre el capuchón del clítoris, clítoris hipertróficos, hiperlaxitud vaginal o la corrección de cicatrices complejas.

-¿Qué problemas de salud pueden atajarse mediante la ginecología regenerativa y FUNCIONAL?

-José Enrique: Muchos. Fundamentalmente, sequedad vaginal, atrofia genital, incontinencia urinaria de esfuerzo leve, laxitud vaginal, disfunciones sexuales como dolor en las relaciones, cicatrices dolorosas o anormales tras un parto o cirugía.

-¿Son procedimientos seguros? ¿Existen efectos secundarios?

-José Enrique: Son tratamientos muy seguros siempre que se realicen en un entorno médico especializado. Los efectos secundarios suelen ser leves y transitorios, como un ligero enrojecimiento o sensación de calor, que desaparece en pocos días. Siempre realizamos una valoración previa para descartar contraindicaciones.

-¿Qué impacto tienen estos tratamientos en la calidad de vida de las pacientes?

-Víctor: El cambio es enorme. Muchas mujeres recuperan no solo comodidad en su vida diaria, sino también la seguridad en sus relaciones de pareja. Cuando una paciente nos dice que vuelve a reírse sin miedo a la incontinencia o que ha dejado de tener dolor en sus relaciones sexuales, sabemos que hemos cumplido nuestro objetivo: mejorar su bienestar integral.

-¿Cómo ha evolucionado la demanda en los últimos años?

-Víctor: Ha crecido exponencialmente. La mujer ha perdido el pudor a hablar de su salud íntima y busca soluciones médicas de calidad.

-José Enrique: Hoy ya no se trata de un tema tabú, sino de una necesidad de salud que merece ser atendida con la misma importancia que cualquier otra área de la medicina.

-¿Qué mensaje transmitiría a las mujeres que sienten vergüenza o desconocimiento sobre estos tratamientos?

-Víctor: Que no están solas. Muchas mujeres sufren en silencio problemas que tienen solución. Lo más importante es dar el paso de consultar con un especialista. La ginecología regenerativa y funcional no es un capricho, es medicina al servicio de la salud, el confort y la calidad de vida de la mujer.

Solicita más información acerca de los tratamientos de ginecología regenerativa y funcional en el Hospital Quirónsalud Valencia