A los 40 una de cada dos mujeres necesita la ayuda de la medicina reproductiva para lograr la maternidad

A más edad, menos óvulos, menor calidad Jueves, 13 septiembre 2018, 12:26

Una de cada dos pacientes que acude a la consulta para interesarse por los diferentes tratamientos de reproducción asistida tiene más de 40 años, según ha informado la Doctora Marita Espejo Catena, Doctora en Medicina y Cirugía. Especialista en Ginecología y Obstetricia y directora de Instituto FIVIR. «La edad es uno de los factores que más influye en la fertilidad de la mujer. Los cambios sociológicos llevan a la mujer a retrasar cada día más su maternidad sin pensar que cuando deciden que ha llegado el momento su cuerpo no responde al intento de embarazo y deben recurrir a la medicina reproductiva para lograr quedar embarazadas» ha afirmado Espejo durante el Seminario de Reproducción Asistida organizado por la Universidad Europea de Valencia.

La cifra se ha elaborado a partir de los datos registrados en el Instituto FIVIR en lo que va de año. Esta tendencia se ha ido incrementando desde hace dos años hasta llegar a la actualidad donde el tramo de edad más repetido de pacientes oscila entre los 40 años y los 45 años.

La medicina reproductiva ofrece actualmente distintas alternativas para logra ser madre, con óvulos propios o donados. Gracias a la preservación de óvulos mediante la técnica de vitrificación, las mujeres tienen la oportunidad de congelar el tiempo de su maternidad y poder elegir el momento de ser madres pero tienen que estar atentas «la fertilidad de una mujer empieza a estar comprometida, entre 12 y 13 años antes de que ésta vaya a tener su última menstruación, ha asegurado la directora de Instituto FIVIR, la Doctora Marita Espejo en su ponencia. La especialista ha agregado que en cualquier caso las mujeres que deseen tener hijos después de los 40 y no dispongan de óvulos propios pueden recurrir a óvulos donados para conseguir ser madres.

La Doctora Espejo, ha explicado que «aunque no existe ninguna limitación legal en cuanto a la edad máxima de la mujer que desee someterse a tratamientos de reproducción asistida, sí hay un acuerdo tácito entre todos los profesionales del sector en no aplicar estas técnicas en mujeres de más de 50 años ya que sabemos que los embarazos en mujeres de estas edades se asocian a un mayor riesgo de patologías durante la gestación que comprometen la salud de la madre y de la descendencia». En España la edad media de las mujeres que tienen su primero hijo no ha dejado de crecer. Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) detallan que la edad media para tener el primer hijo en España supera los 32 años. Lo cierto es que la maternidad en las españolas se encuentra por detrás de otras prioridades como la estabilidad laboral, económica y de pareja mientras que el reloj biológico de la mujer solo entiende del paso del tiempo.