Ni miel ni azúcar ni sacarina: el nutricionista Pablo Ojeda desvela cuál es el edulcorante más sano

P. Chen Sábado, 3 de mayo 2025, 01:47 Comenta Compartir

En la búsqueda eterna de alternativas más saludables a nuestro talón de Aquiles, el azúcar, encontramos una amplia gama de edulcorantes artificiales en el mercado. No obstante, muchos no son mejores que el azúcar y, de hecho, tienen otras contraindicaciones. En esa línea, el popular nutricionista Pablo Ojeda ha divulgado a sus 172.000 seguidores en redes sociales un sustituto natural que no solo da el sabor dulce que nuestro organismo disfruta sino que también aporta beneficios adicionales.

Glicina para edulcorar de forma natural

Pablo Ojeda habla de los beneficios de la glicina, un aminoácido que el cuerpo produce de forma natural, y que puede endulzar nuestras comidas y bebidas. La principal diferencia con el azúcar y con otros edulcorantes de fabricación artificial es que la glicina no sube los niveles de insulina, y puede contribuir a mejorar la calidad del descanso, a cuidar la piel, y a disminuir los síntomas de ansiedad. Además, como él mismo explica, a diferencia del azúcar o la sacarina, la glicina no afecta a la microbiota.

Por otra parte, el experto ha advertido de que aunque alimentos como la miel o el azúcar moreno tienen mejor reputación, en realidad, su composición sigue siendo mayormente de azúcar, por lo que recomienda no pasarse con su consumo. Tanto Pablo Ojeda como otros especialistas han advertido muchas veces de los peligros de su consumo excesivo, pues provoca diabetes, pero también otras enfermedades cardíacas y hepáticas.

Respecto a dónde adquirir glicina, no es tan fácil como comprar miel, sacarina, azúcar u otras alternativas que cada vez llenan más las estanterías de los supermercados. La glicina está disponible sobre todo en páginas web y tiendas especializadas, especialmente si queremos conseguir glicina de uso alimentario, pues también tiene otras prescripciones.

Por último, es importante recalcar que cualquier cambio en la dieta debe realizarse de forma moderada y si es posible, consultando con un especialista en nutrición.

Temas

salud