Cómo mejorar tu calidad de vida con un enfoque global: prevención, equilibrio hormonal y salud emocional en Balance

Vivimos más, y también queremos vivir mejor. Los hábitos de vida han cambiado, y hoy el bienestar se entiende como un todo: alimentación equilibrada, ejercicio regular, descanso reparador y salud mental en armonía. En este nuevo contexto, surgen propuestas como BALANCE, una unidad de medicina integrativa y antiaging que apuesta por un enfoque global de la salud, combinando prevención, diagnóstico y tratamientos personalizados para mantener el equilibrio físico y emocional a lo largo del tiempo.

«Balance surge con el propósito de mejorar la calidad de vida y la salud de las personas de una manera integral. ¿Y qué significa un enfoque integral? Rebalancear aspectos clave como el sueño, el estrés, la salud digestiva, la salud sexual y hormonal. Solo así conseguimos optimizar la salud total de cada persona», explica la doctora Beatriz Orts, directora de la Unidad de Balance, integrada en IMED Hospitales.

Medicina preventiva y envejecimiento saludable

El equipo de Balance diseña planes individualizados que tienen en cuenta factores como los hábitos de vida, el equilibrio hormonal, la microbiota intestinal, el nivel de estrés o la calidad del descanso. El objetivo es claro: promover un envejecimiento saludable, prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida.

Los programas incluyen áreas específicas en salud digestiva, neurológica, hormonal, sexual y de longevidad, siempre adaptados a cada persona y a cada etapa de la vida.

Tecnología médica en un entorno hospitalario

Ubicada en el entorno hospitalario de IMED (Valencia, Benidorm y Elche), Balance combina la tecnología médica más avanzada con técnicas innovadoras, no invasivas o mínimamente invasivas. La seguridad, la eficacia y los más altos estándares de calidad están garantizados gracias a un modelo de trabajo que une ciencia, prevención y bienestar.

Un equipo multidisciplinar para un cuidado global

«La calidad de vida no es fruto de una única intervención. Para una verdadera prevención de la enfermedad es necesario trabajar en todos los niveles», destaca la Dra. Orts. Por eso, Balance cuenta con un equipo multidisciplinar de médicos especialistas, expertos en salud hormonal, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas y entrenadores personales, todos alineados en un mismo objetivo: cuidar y optimizar la salud de las personas.

Vivir más y mejor

La misión de Balance es clara: ayudar a los pacientes a vivir más y, sobre todo, a vivir mejor. A través de la personalización de cada plan y el uso de tecnologías punteras, esta unidad se posiciona como un referente en medicina preventiva, longevidad y bienestar integral.