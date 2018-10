Medicina estética, ¿qué es y qué no es?

Cuando hablamos de medicina estética necesariamente hablamos de belleza o mejora del aspecto físico. El concepto de belleza es muy amplio y no sólo describe la apariencia externa sino que, también, es una combinación con la belleza interior que incluyen factores psicológicos como la elegancia, inteligencia, personalidad, etc.

Desafortunadamente hoy en día la prensa y televisión se enfoca más en los desastres estéticos de los famosos que en los aciertos, quizás porque éstos últimos son más difíciles de descubrir al haber conseguido un resultado natural. Y es esto precisamente lo que se busca con la medicina estética cuando es realizada por médicos con experiencia en centros médicos reconocidos.

La medicina estética busca mejorar y recuperar la belleza del paciente, siempre siendo fiel a su fisionomía y estructura. Es decir, podemos recuperar la forma de la cara que el paciente tenía algunos años atrás pero no podemos (ni debemos) añadir formas ni contornos que esa persona no tuvo en su infancia o juventud. La medicina estética no es un servicio en el que se pueda pagar por conseguir cualquier resultado. La honestidad del médico le hará ver qué resultados se pueden esperar y cuáles no son posibles.

Resultados desastrosos mostrados en los medios de comunicación hace que, sobre todo las mujeres, requieran de hasta 10 años en tomar la decisión de realizarse algún tratamiento. Por ello es imprescindible entablar una conversación con su médico sobre cuáles son las áreas que más le preocupan debido a los signos del envejecimiento.

Con la medicina estética no tratamos de frenar el envejecimiento (que es una señal positiva de que seguimos viviendo) sino que tratamos de conseguir que lo hagamos de una forma más plena y feliz sin perder nuestra fisionomía original. Si no teníamos pómulos prominentes con 25 años no podemos exigir tenerlos con 50, si no teníamos unos labios carnosos tampoco podemos exigir que nos los rellenen para tenerlos, etc.

Las arrugas son parte del movimiento de nuestros músculos al gesticular, reírnos, hablar, etc. Podemos relajar un poco esa musculatura facial para que disminuyan las arrugas pero no debemos tratar de eliminarlas por completo porque a partir de los 35 años esto es simplemente antinatural

Cómo puede ayudarme la medicina estética

Por lo tanto con la medicina estética siempre vamos a tratar de mejorar algunos aspectos de la belleza que hemos ido perdiendo con el paso de los años pero siempre buscando la naturalidad de los resultados. Por lo tanto cuando hayamos tomado la decisión de comenzar un tratamiento deberemos pensar a largo plazo.

En Campusláser Clínica Médico Estética planteamos un calendario de tratamientos para que el resultado se vaya consiguiendo progresivamente y no de forma inmediata. Siempre se deberá buscar la naturalidad de los resultados y no exigir sobrecorreciones y resultados a corto plazo.

Los huesos, músculos y grasa cambian con el tiempo y modifican nuestro aspecto. Los cambios de peso a lo largo de los años conducen a la flacidez, pérdida de volumen y desplazamiento de los depósitos grasos de la cara.

Los movimientos gesticulares repetitivos junto con los cambios en la textura de la piel debido a la polución, hábitos de vida, etc. desembocan en pliegues, arrugas o surcos cutáneos.

Qué técnicas se pueden aplicar en medicina estética

Mediante diversas técnicas (planificadas en el tiempo) podemos redibujar el perfil de los labios y recuperar discretamente su volumen con ácido hialurónico, así como reposicionar el volumen perdido en los pómulos. Suavizar las arrugas faciales relajando su contracción con el uso de bótox, mejorar y regenerar la textura de la piel mediante peelings o IPL, etc.

Productos como el ácido hiarulónico, el bótox, los peelings, las vitaminas están a la disposición de los profesionales médicos para mejorar estos aspectos citados anteriormente.

En nuestro centro situado en Valencia concretamente en la Universidad Politécnica, apostamos por la discreción y naturalidad, junto con la seguridad y seguimiento a nuestros pacientes, 10 años de experiencia y más de 3.000 pacientes han pasado por nuestras manos depositando en nosotros toda su confianza. En agradecimiento a ellos y con motivo de nuestro 10º aniversario hemos creado una nueva plataforma donde podrán disponer de todos nuestros tratamientos con descuentos muy especiales de hasta un 60%, podrás ver todos nuestros servicios, contactar con nuestro equipo e incluso solicitar tu primera consulta gratuita son ningún tipo de coste y compromiso.

Una vez más gracias a todas esas personas que han depositado su confianza en nosotros y nos hacen crecer día a día.

«La estética desde la ética, porque la salud es bella y la belleza es salud»

.