Los medicamentos con más problemas de suministro en España este año El último informe de la Agencia Española del Medicamentos y productos Sanitarios (AEMPS) resume las incidencias en fármacos durante los primeros seis meses del 2025

Tamara Villena Valencia Jueves, 27 de noviembre 2025, 00:47 Comenta Compartir

La Agencia Española del Medicamentos y productos Sanitarios (AEMPS) ha publicado su último 'Informe de Problemas de Suministro', en el que informa de incidencias registradas en los primeros seis meses del año en lo referente a medicamentos y productos farmacológicos. En concreto, de 32.812 presentaciones de medicamentos realizadas durante la primera mitad del año, un 3,64% presentaban problemas de suministro, lo que supone un 1.194 incidencias registradas. Esta cifra supone una bajada de las incidencias en un 15% menos respecto al primer semestre de 2024 (1.412) y un 22% menos que en el pico alcanzado en el mismo periodo de 2023.

Los medicamentos con receta de nuevo acumulan el mayor número de problemas, representando el 66,5% del total de incidencias. Sin embargo, los medicamentos de uso hospitalario, con un 8,09% del total de las presentaciones autorizadas en problemas de suministro durante este periodo, son el grupo que requiere mayor número de recursos por parte de la AEMPS, dada su criticidad.

Los problemas de suministro más destacados de 2025

En el año 2024, la empresa Novo Nordisk comunicó que había planificado el cese de varias insulinas, debido a una reorganización de su cartera de productos, lo que motivó que la AEMPS publicara una nota informativa al respecto. En enero 2025, la Agencia junto con sociedades médicas y asociaciones científicas implicadas en el tratamiento de la diabetes, publico otra nota como continuación para emitir una serie de recomendaciones en la priorización del uso de insulinas para ciertos pacientes ante el aumento de demanda previsto. En esta nota también se actualizó la información sobre el cese de la comercialización de varias insulinas, programado para 2025 y 2026.

Por otro lado, hubo problemas con dexketoprofeno, un antiinflamatorio no esteroideo (AINE) derivado del ácido propiónico. Su mecanismo de acción está relacionado con la disminución de la síntesis de prostaglandinas mediante la inhibición de la ciclooxigenasa (COX). Es por esto que está indicado en el tratamiento sintomático del dolor agudo de moderado a intenso, cuando la administración oral no es apropiada, tal como dolor postoperatorio, cólico renal y dolor lumbar.

A pesar de que hay disponibles AINES inyectables con condiciones similares de prescripción/dispensación (sujetos a prescripción médica) el uso del dexketoprofeno está muy extendido y por tanto su falta genera un gran impacto. A finales del mes de marzo de 2025, Menarini notificó problemas de suministro con dexketroprofeno inyectable que duraban previsiblemente menos de un mes. No obstante, el restablecimiento sufrió varios retrasos hasta ser efectivo finalmente a finales del mes de julio.

Debido al aumento de la demanda sufrido por el problema de suministro de Menarini, Laboratorios Normon empezó también con problemas de suministro de dexketoprofeno. No obstante, tras contactar la AEMPS con Normon para confirmar si podían asumir la cuota total de este principio activo, este laboratorio consiguió asumir la cuota total de dexketoprofeno inyectable hasta que se produjo el restablecimiento, priorizando la producción de este medicamento y aumentando el número de fabricaciones.

Tiaprizal es un medicamento que contiene tiaprida como principio activo. Se trata de un fármaco antipsicótico, indicado en el tratamiento a corto plazo de estados de agitación y agresividad en pacientes alcohólicos y en el tratamiento en los casos graves de Corea de Huntington. El problema de suministro con este medicamento se inició a finales del mes de junio de 2025, y aún no se ha solucionado a la fecha de publicación de este informe. Para mitigar el impacto en los pacientes, producido por este problema de suministro, la AEMPS ha importado medicamento extranjero.