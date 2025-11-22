Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Estatinas, en imagen de archivo. Fotolia

Este medicamento tan común para el colesterol puede reducir el riesgo de alzheimer en un 80%

Un estudio revela que los fármacos más vendidos para el colesterol podrían prevenir la aparición de demencia

Mario Lahoz

Valencia

Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:25

Comenta

En España, se calcula que más de 900.000 personas padecen demencia, de las cuales 800.000 casos son alzheimer. Además, la cifra parece que seguirá en aumento. En 2050 se estima que esta enfermedad superará el millón de afectados, según las estimaciones que maneja la Sociedad Española de Neurología.

Un nuevo estudio publicado en 'Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association' desvela que las estatinas, medicina muy habitual para controlar el colesterol, podrían reducir el riesgo de aparición de demencia hasta en un 80%.

Si este fármaco está capacitado para retrasar la aparición, sí que podría haber un cambio de paradigma. Los investigadores del estudio liderado por la doctora Liv Tybjærg de la universidad de Bristol, analizaron los datos genéticos y clínicios de más de un millón de personas en el Reino Unido, Dinamarca y Finlandia.

La principal hipótesis por la que el consumo de medicamentos para bajar el colesterol malo (LDL) funcionan es que esta grasa presente en las arterias puede dañar el flujo sanguíneo cerebral y contirbuir así al deterioro cognitivo.

Según la doctora, reducir el colesterol en solo un minimol por litro podría disminuir el reisgo de demencia hasta en un 80%. El neurólogo Peter Gliebus, completamente ajeno a la investigación, calificó los resultados de «prometedores».

En su experiencia, «controlar el colesterol desde etapas tempranas podría beneficiar la salud cerebral y prevenir la demencia. Reafirma que cuidar el corazón tambien protege el cerebro».

Esste nuevo hallazgo refuerza la idea mencionada por Gliebus. Por eso, los especialistas coinciden en que las calves preventivas pasan por mantener el colesterol y la tensión arterial controlados, practicar ejercicio y seguir una dieta medoterránea rica en frutas, verduras, legumbres y aceite de oliva.

