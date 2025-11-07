La IA que lee tu mente: científicos logran traducir pensamientos en frases completas Una nueva técnica convierte la actividad cerebral en texto descriptivo con precisión sorprendente

Pruebas de imagen de cerebros, en una imagen de archivo.

Nacho Ortega Valencia Viernes, 7 de noviembre 2025, 01:18

Imagina poder expresar tus pensamientos sin necesidad de hablar o escribir. Lo que durante décadas fue ciencia ficción está ahora un paso más cerca de la realidad. Un estudio publicado esta semana en la revista Science Advances presenta una técnica revolucionaria llamada «mind captioning» (subtitulado mental) que traduce la actividad cerebral en oraciones descriptivas coherentes.

El investigador japonés Tomoyasu Horikawa ha desarrollado un método que no solo identifica qué estás viendo, sino que genera descripciones completas y estructuradas de lo que pasa por tu mente, ya sea algo que observas en tiempo real o un recuerdo que estás evocando mentalmente.

Cómo funciona la lectura mental

El proceso combina tres tecnologías de vanguardia. Primero, los científicos utilizaron inteligencia artificial para analizar más de 2.000 vídeos y sus descripciones textuales, creando lo que llaman «firmas de significado»: representaciones numéricas únicas del contenido de cada vídeo.

Después, entrenaron el sistema con escáneres cerebrales de seis participantes que observaban esos vídeos. La IA aprendió a identificar los patrones de actividad cerebral que correspondían a cada firma de significado. Una vez entrenado, el decodificador cerebral puede leer un nuevo escaneo y predecir la firma de significado asociada.

Finalmente, un generador de texto busca la frase que mejor se ajusta a esa firma de significado extraída del cerebro. Pero aquí viene lo innovador: el sistema no se limita a reproducir frases predefinidas. Utiliza un proceso iterativo de reemplazo e interpolación de palabras, refinando continuamente las descripciones hasta encontrar la que mejor coincide con la actividad cerebral registrada.

Puedes leer el estudio íntegro publicado por Science Advances bajo el título 'Mind captioning: Evolving descriptive text of mentalcontent from human brain activity'.

Lo más novedoso: va más allá del lenguaje convencional

Lo verdaderamente sorprendente de este avance es que funciona sin necesidad de activar las regiones cerebrales tradicionalmente asociadas al lenguaje. El método traduce pensamientos no verbales en descripciones verbales, demostrando que nuestro cerebro representa información semántica estructurada en áreas más allá de las zonas del lenguaje.

Los expertos como Alex Huth, neurocientífico computacional de la Universidad de California en Berkeley, destacan la capacidad del modelo para capturar detalles complejos. La técnica no solo identifica objetos aislados, sino que describe relaciones y contextos: las interacciones entre diferentes elementos de lo que estamos pensando.

Ampliar Visualización del estudio. Science Advances

Aplicaciones que cambiarían vidas

Las implicaciones prácticas son profundas. Esta tecnología podría ofrecer un canal de comunicación alternativo para personas con dificultades en la expresión lingüística, como quienes han sufrido un ictus o padecen afasia. Imagina poder comunicarte directamente desde tus pensamientos visuales cuando las palabras no acuden a tu mente.

El estudio también demostró que el sistema puede generar descripciones de contenido recordado o imaginado, no solo de lo que se está viendo en tiempo real. Esto abre posibilidades fascinantes para comprender cómo el cerebro representa y organiza nuestras experiencias internas.

Hacia una nueva era de interfaces cerebro-máquin

Aunque todavía estamos lejos de aplicaciones comerciales, este avance representa un salto cualitativo en la decodificación cerebral. La técnica utiliza resonancia magnética funcional, un método no invasivo, lo que significa que no requiere cirugía ni implantes.

Por supuesto, estos avances también plantean cuestiones éticas importantes sobre privacidad mental. Los propios investigadores advierten que la capacidad de decodificar contenido recordado genera preocupaciones legítimas sobre la lectura no autorizada de pensamientos privados.

Sin embargo, Horikawa enfatiza que la tecnología aún no está en una etapa donde pueda aplicarse fácilmente en situaciones cotidianas. Por ahora, representa una ventana fascinante hacia la comprensión de cómo nuestro cerebro construye significado y representa el mundo, un paso más en el largo camino hacia interfaces cerebro-máquina que algún día podrían transformar la comunicación humana.