Clínica Devesa, un paso más en la atención médica personalizada

El doctor Francisco Devesa El centro médico especializado en Medicina Familiar y Estética, con líneas especializadas en Cirugía Capilar y rejuvenecimiento, apuesta una comunicación directa y por una relación de confianza entre el paciente y el equipo médico

La atención al paciente es uno de los grandes retos de la sanidad del siglo XXI. A pesar de que los estudios oficiales presentados por los departamentos de Salud de la mayoría de Comunidades Autónomas, muestran un grado de satisfacción positivo, recientes estudios destacan que los pacientes muestran cierto grado de desafección con respecto al sistema sanitario nacional. Más de la mitad de los pacientes se quejan, por ejemplo, de la demora a la hora de recibir tratamientos quirúrgicos o realizar pruebas diagnósticas. En el caso de la Comunitat Valenciana la lista de espera quirúrgica es de 103 días, con los datos publicados el pasado mes de junio por la Conselleria de Sanidad. Para pruebas diagnósticas, los pacientes denuncian que la demora puede llegar a más de 120 días, dependiendo del centro y de la especialidad.

Frente a esto, se impone un nuevo modelo en el que la atención personalizada, en la que se busca que el paciente sea el centro de todo el proceso. «En el mundo actual, en el que todo son prisas y vamos corriendo a todos lados, la medicina se merece un respeto y el paciente debe ser algo más que los síntomas que te cuenta. La esfera de la persona es mucho más. Escuchar y entender al paciente es fundamental», destaca el doctor Francisco Devesa, máximo responsable de Clínica Devesa, «un servicio médico personalizado, cercano y en el que nos gusta que los pacientes sean amigos».

El doctor Devesa, médico de Familia y uno de los pocos facultativos españoles especializados en Tricología y Cirugía Capilar –a penas hay unos 40 en España–, pensó en crear la clínica tras su paso por el Sistema Nacional de Salud, donde vio las carencias en cuanto a la atención al paciente, con listas de espera interminables, pacientes hipermedicados y pruebas que no se realizan en el momento oportuno. «No es bueno que desde que se presentan los síntomas hasta que se realice la primera prueba, en el mejor de los casos, pasen 20 días», se queja.

Clínica Devesa desarrolla un proyecto de atención sanitaria en el que la confianza y la atención al paciente son los puntales y que tiene en su catálogo médico desde tratamientos capilares hasta Resurfacing o despigmentación con lipoláser de última generación, pasando por consultas de medicina general. «La confianza entre médico y paciente tiene que ser algo fundamental. Eso se consigue escuchando al paciente, haciéndole un buen seguimiento y siempre estando cuando el paciente lo requiere», destaca Devesa. Para ello, disponen de canales de comunicación para que el facultativo sea fácil de y que, cuando el paciente lo necesite, pueda hablar con su médico y resolver dudas. «Siempre les digo a los pacientes que la consulta no acaba cuando salen por la puerta, va más allá, ya que cuando pasa un tiempo tienen dudas, inquietudes, se crean nuevas preguntas y temores al hablar con amigos y familiares… Eso hay que resolverlo en el momento. La población en general no sufre solo de la patología en sí que tenga, la incertidumbre que puede causar no contestarle a las dudas que tiene es lo que más achaca el paciente en el proceso», añade el doctor Devesa.

En Clínica Devesa el paciente puede contactar con el equipo médico en cualquier momento a través del teléfono 673 169 349 o de WhatsApp. «Esta herramienta de nueva generación la podemos utilizar a favor de este tipo de asistencia médica, permitiendo que el paciente nos pueda consultar cualquier duda y puedas contestarle lo antes posible», valora el doctor Devesa. De esta forma, se busca que el paciente no se pueda alterar durante, por ejemplo, el desarrollo de un tratamiento capilar. «Cuando se está tratando un implante capilar, siempre hay que hacer un buen diseño adaptado al paciente y a cuestiones como su edad o las expectativas que tiene. Debe ser un diseño personalizado, no puede ser como sucede en países como Turquía, donde con una máquina láser hacen el mismo diseño para todos, da igual el tipo de cabeza que tengas o el tipo de nacimiento capilar que tengas. En medicina muchas veces hacemos tratamientos que tenemos que adaptar a cada paciente porque no siempre le sienta igual a una persona que a otra. El médico debe estar en el momento oportuno para cambiar el tratamiento si se necesita en el momento exacto. En Clínica Devesa nuestros pacientes están satisfechos porque hacemos esas modificaciones en tiempo real», explica el doctor Devesa.

Clínica Devesa

Por regla general, los pacientes que deciden someterse a un implante capilar previamente suelen haberse zambullido en una gran cantidad de información, en muchos casos en foros y páginas de internet. Muchos han visitado varias clínicas y suelen tener mucha información, explica el doctor Devesa. «Lo importante no es solo tenerlo claro todo antes de la intervención, sino también después, hacer un seguimiento», advierte. «Se trata de un proceso lento y sensible que pasa una serie de etapas en las que hay que acompañar al paciente», aclara el doctor, recordando fases en las que el paciente lo puede pasar mal emocionalmente y en las que los profesionales de Clínica Devesa les acompañan en todo momento. Se trata, por ejemplo, de momentos como el efluvio telógeno, la caída difusa, reversible y más brusca que sucede tras la mayoría de los casos y sobre la que muchos pacientes son suelen ser informados. «Nosotros a ese tipo de pacientes los vemos incluso cada semana y puede ver en el microscopio que los folículos están ahí, con lo que gana en tranquilidad», añade.

Los expertos hacen especial hincapié en la valoración previa antes de la cirugía. «No se puede hacer con una foto que se envíe por WhatsApp», se queja el doctor Devesa, para quien es necesario valorar al paciente en persona, ver en qué situación se encuentran las zonas donante y receptora y ver posibles alteraciones del folículo que solo se pueden ver al microscopio. «Me alegra que la gente esté empezando a tomar conciencia sobre que no debe ir a realizarse este tipo de tratamientos a un país que no está regido por las normas de la Unión Europea y que hace un poco lo que les da la gana. Hay un gran porcentaje de profesionales en países como Turquía que no está especializado y que ni siquiera es sanitario», denuncia. «Dentro de España también hay que tener cuidado de dónde se va, ya que los másteres de Cirugía Capilar llevan muy poco tiempo y somos muy pocos los profesionales médicos que estamos formados en este campo. Muchos están aprovechando la burbuja capilar como antes sucedió con la burbuja dental», añade. Frente a ello, Clínica Devesa ha apostado por tratamientos capilares con un precio muy razonable, porque el objetivo es llegar a la máxima población posible, ya que «la inquietud y el sufrimiento es el mismo», sea como sea el bolsillo.