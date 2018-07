Los huéspedes no deseados de los hoteles Una habitación de hotel de un hotel de Valencia / Vicente Martínez Las habitaciones de los hoteles cuentan con unos invitados que pueden traer problemas LAS PROVINCIAS Valencia Viernes, 20 julio 2018, 20:26

No todos los huéspedes son bien recibidos. Sobre todo, cuando no han sido invitados, en este caso se convierten en verdaderos 'aguafiestas'. No importa el número de estrellas que cuelgue del alojamiento escogido porque siempre nos vamos a topar con este tipo de convivados.

Así, según un estudio realizado por las universidades estadounidenses de Houston, Purdue y Carolina del Sur, las personas que se alojan en hoteles están expuestas a unos elementos comunes que pueden significar un riesgo para su bienestar: se trata de una infinidad de gérmenes que pueden ocasionar infecciones leves o mortales.

Estos huéspedes son microscópicos, pero tras examinar superficies de habitaciones de hoteles de Texas, Indiana y Carolina del Sur se vio que están en más partes de las que podríamos imaginar.

No se trata únicamente de una manipulación excesiva de los elementos comunes que se encuentran en la mayor parte de las habitaciones, sino de una cuestión que reside, principalmente, en los elementos de limpieza del servicio de las habitaciones, que son los principales transportistas de bacterias y microorganismos de habitación en habitación. Según una de las investigadoras que participó en el estudio, Katie Kirsch, los trabajadores se fijan más en lo externo pensando que así están «favoreciendo la limpieza».

Elementos más contaminados

Como era de esperar, una de las zonas más contaminadas de las habitaciones es el baño, concretamente, los inodoros y los lavabos. No obstante, por encima se detectaron mayor cantidad de gérmenes patógenos en los mandos a distancia y en las lámparas que se suelen ubicar en las mesas de noche, al lado de la cama.

Otro elemento muy contaminado es, según el gerente hotelero Ken Lim, la cafetera, ya que se ve aparantemente limpia pero «nadie sabe cómo la utilizaron los huéspedes anteriores».

Otra de las áreas comunes más usadas y, por tanto, más expuestas a estas bacterias no deseados son las piscinas, cuyas aguas contienen microorganismos y sustancias, origininadas, en mayor parte, por los propios bañistas (saliva, sudor, contaminación por las cremas solares, pelos, grasas).

Entre los problemas frecuentes derivados de estas causas se encuentran infecciones gastrointestinales y virus como el de la gripe o irritaciones de la piel e infecciones oculares en el caso de las piscinas.

Consejos

- Lavarse las manos frecuentemente

- Utilizar toallas desinfectantes

- Informar de los malos olores

- Evitar caminar descalzo por la habitación y el baño

- Limpiar los mandos a distancia, el teléfono y los pomos de las puertas

- Comprobar que la cafetera, cubiertos y vasos están limpios o usar unos desechables