Cómo evitar la salmonella al preparar mayonesa en casa Según la nutricionista Cristina Lora, esto es lo que se debe hacer con los huevos para evitar la salmonella

Laura Carrasco Martes, 12 de agosto 2025, 00:57

La seguridad alimentaria en estas épocas del año es más importante que nunca, por lo que se debe poner en práctica todo lo que se sepa sobre ella, ya que resulta crucial para evitar enfermedades asociadas a ciertos alimentos. La salmonella es la bacteria más común que contamina a los alimentos llegando a provocar una enfermedad que produce fiebre y vómitos, la llamada salmonelosis.

El huevo es el alimento donde es más común la presencia de esta bacteria, no solo en su interior, sino también en su cáscara, especialmente cuando se encuentra crudo o poco hecho. La nutricionista Cristina Lora centró la atención en esta situación y compartió en sus redes sociales un consejo para utilizar los huevos sin ningún tipo de riesgo a la hora de hacer una mayonesa.

El truco definitivo

La experta aseguró que la clave está en la pasteurización casera, un proceso para el que solo se necesitará una olla con agua hirviendo y de 3 a 4 minutos se logrará reducir la carga microbiana y tener alimentos sin salmonella.

Preparar mayonesa resulta relativamente sencillo, ya que se necesitan muy pocos ingredientes: tan solo vinagre, aceite, sal y huevos, obteniendo así una salsa con muy buen sabor y consistencia. «La mayonesa casera se hace con huevo crudo y eso supone que dentro puede tener la bacteria salmonella que causa infecciones graves alimentarias», ha explicado Cristina en el vídeo de menos de un minuto de duración.