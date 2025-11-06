Endika Montiel, nutricionista: «Sin colesterol no hay vida. Dar un fármaco para descenderlo, es matar a la persona» El experto incide en la importancia que tiene esta sustancia para el organismo

Endika Montiel, nutricionista y experto en longevidad, se ha pronunciado a través de sus redes sociales (400.000 seguidores en Instagram) sobre una sustancia tan importante como es el colesterol. En este caso, niega los efectos negativos que puede tener para la salud.

«Sin colesterol estamos muertos. Lo que estamos viviendo hoy en día de limitar los niveles de colesterol y decir a una persona que por tener 200 de colesterol se va a morir, va a tener un infarto y darle un fármaco para descenderlo, es matarlo en vida», apunta con una opinión contraria a muchos médicos y estudios.

«En el momento en que una persona no tiene colesterol se fundió todas sus membranas celulares, se fundió todas sus neuronas y perdemos todas las hormonas, porque las creamos a través del colesterol. La vitamina D sintetiza colesterol, nuestro sistema inmunológico depende del colesterol. Culparlo lo único que ha generado es dinero y enfermos», añade.

Montiel incide en la idea de que el colesterol no tiene por qué ser malo: «No es tu enemigo. Durante décadas nos han repetido que el colesterol es «malo», que hay que bajarlo a toda costa y que es el culpable de los infartos. Pero, ¿y si esa narrativa estuviera incompleta?».

Asegura que sin colesterol no hay vida, por varios motivos: «Tu cerebro está hecho en gran parte de colesterol. Todas tus hormonas (estrógeno, testosterona, cortisol) dependen de él. Sirve para producir vitamina D y ácidos biliares para digerir grasas. Es clave en la reparación celular frente a inflamación o daño».

También argumenta que el colesterol elevado no siempre significa enfermedad: «Estudios a gran escala muestran que niveles más altos de LDL, en ciertos contextos, se asocian con mayor supervivencia. Lo peligroso no es el colesterol en sí, sino el entorno en el que aparece».

Y señala también que el verdadero problema detrás de la enfermedad cardiovascular está en otros marcadores que casi nunca se miran: «Resistencia a la insulina. Inflamación crónica (citoquinas elevadas). Homocisteína alta. Proteína C reactiva. Fibrinógeno. Triglicéridos elevados. Deficiencia de vitamina D, vitamina C, vitaminas del grupo B y colágeno

