Doctor Romagnoli: «La medicina capilar y estética ya no son un lujo, sino una herramienta más de autocuidado»

La medicina estética y capilar han experimentado una gran evolución en los últimos años, dejando atrás los procedimientos invasivos y exagerados para dar paso a tratamientos personalizados y con resultados naturales. El doctor Marco Romagnoli, fundador de MR Grupo Clínico, es un referente en ambas especialidades y cuenta con clínicas en Valencia, Alicante y Madrid.

El doctor Romagnoli explica las últimas tendencias en rejuvenecimiento facial, los avances en cirugía capilar y la importancia del diagnóstico temprano en la alopecia. Además, aborda una tendencia clave: cómo la Medicina Estética ha dejado de percibirse como algo reservado a las élites y se ha convertido en una herramienta más de autocuidado.

-Háblenos de sus valores y comienzos en el mundo de la Medicina.

-Desde el inicio de mi carrera, mi objetivo ha sido combinar la ciencia y el arte en la Medicina Estética y Capilar. Me licencié en Medicina en la Universidad de Valencia y me especialicé en Medicina Estética y Capilar a través de diferentes másteres, como el de Medicina Estética y Antienvejecimiento de la Universidad Complutense de Madrid. Además, he cursado formación internacional en universidades de Milán, Boston, Londres y Florencia, lo que ha enriquecido mi perspectiva sobre el enfoque de los tratamientos, permitiéndome abordarlos de manera innovadora y altamente personalizada.

Con MR Grupo Clínico hemos creado un espacio en el que los pacientes se sienten comprendidos y están seguros de que reciben tratamientos diseñados a medida de sus necesidades, siempre desde la honestidad, la ética y la excelencia médica. Nuestro equipo no solo está altamente cualificado, sino que comparte un mismo ideal: potenciar la belleza natural de cada paciente sin artificios ni exageraciones.

-¿Cuáles son los principales y más demandados servicios y tratamientos que ofrece en la actualidad?

En MR Grupo Clínico trabajamos tres áreas: Medicina Estética, Medicina Capilar y Odontología. Nos centramos en tratamientos mínimamente invasivos que permitan resultados naturales y armoniosos, sin largos tiempos de recuperación.

Entre los tratamientos más demandados en Medicina Estética destacan los neuromoduladores, el ácido hialurónico, los activadores de colágeno y los hilos tensores, que ayudan a prevenir y corregir los signos de envejecimiento (líneas de expresión, arrugas, flacidez, falta de hidratación, pérdida de luminosidad…). En el área de la Medicina Capilar los procedimientos estrella son los microinjertos capilares, la bioestimulación y la mesoterapia. El primer tratamiento es quirúrgico y está pensado para casos de alopecia avanzada. Los dos últimos están indicados para pacientes que presentan una pérdida de cabello leve o moderada.

Ampliar Dr. Marco Romagnoli

-¿Cómo han evolucionado los injertos capilares y cómo son sus intervenciones en concreto?

Como ha sucedido en otras áreas de la Medicina, la cirugía capilar ha avanzado muchísimo en las últimas décadas. Los primeros trasplantes capilares se empezaron a practicar en los años 50 y en la década de los 90 se desarrolló la técnica FUT/FUSS (Follicular Unit Transplantation/Follicular Unit Strip Surgery), que marcó un hito en su momento. Esta técnica consistía en extraer una tira de cuero cabelludo de la zona donante, separarla en injertos individuales y trasplantarlos a las áreas afectadas por la alopecia. Aunque era eficaz, dejaba cicatrices visibles y requería una recuperación más larga y molesta.

En MR Grupo Clínico, actualmente nuestra técnica principal es la de NO SHAVEN FUE, una variante avanzada de la técnica FUE (Extracción de Unidades Foliculares), desarrollada en los años 2000. Esta innovadora técnica consiste en extraer individualmente los folículos capilares de la zona donante sin necesidad de rasurar el cabello, a diferencia de los métodos tradicionales, que requieren cortar el cabello. Esta técnica permite que el cabello existente permanezca intacto, lo que resulta especialmente atractivo para mujeres y jóvenes que desean conservar su apariencia natural.

Este procedimiento es menos invasivo, no deja cicatrices visibles y ofrece resultados más naturales. Además, facilita un postoperatorio más ágil y cómodo. En MR Grupo Clínico, nos comprometemos a ofrecer siempre las técnicas más avanzadas a nuestros pacientes.

Además, utilizamos la técnica de microinjerto capilar DHI (Direct Hair Implantation), en la cual los folículos se implantan sin necesidad de incisiones previas, lo que reduce el daño al tejido circundante y permite una recuperación más rápida. Esta técnica ofrece un mayor control sobre la densidad y el ángulo de los folículos, logrando un resultado más natural. Es especialmente recomendable para quienes buscan tratar áreas específicas y desean un aspecto estético óptimo. Esta opción destaca por su eficacia y su enfoque en el cuidado de la estética personal.

Dr. Marco Romagnoli

-En otro orden de cosas, háblenos también de Tricología.

La Tricología es la rama de la Medicina que estudia el cabello y el cuero cabelludo en sentido amplio. Se centra en investigar y comprender diversos aspectos relacionados con el pelo, como su estructura, función, ciclo de crecimiento, enfermedades y tratamientos. Es una disciplina clave, ya que nos permite identificar las causas de la caída del cabello y diseñar tratamientos adaptados a cada paciente.

-¿Cuáles son las afecciones capilares más comunes?

Las patologías que tratamos con mayor frecuencia son la alopecia androgenética, el efluvio telógeno, la alopecia areata y la alopecia cicatricial. Aunque cada una de estas afecciones requiere un abordaje específico, todas comparten la importancia de un diagnóstico temprano. El diagnóstico precoz es clave para evitar la progresión del problema, lo que requeriría tratamientos más complejos e invasivos.

-Alopecia androgenética: es la más común tanto en hombres como en mujeres y tiene un fuerte componente genético y hormonal.

-Efluvio telógeno: se produce por estrés, cambios hormonales o déficits nutricionales y se caracteriza por una caída excesiva pero reversible del cabello.

-Alopecia areata: es de origen autoinmune, provoca la pérdida de cabello en zonas localizadas y es reversible.

-Alopecia cicatricial: es la única completamente irreversible porque provoca la destrucción de los folículos pilosos, los cuales no pueden regenerarse. Puede deberse a enfermedades del cuero cabelludo, traumatismos, quemaduras o cirugías.

-A nivel de medicina estética, ¿qué tendencia destacaría?

Actualmente, la tendencia es buscar resultados naturales, elegantes y progresivos. La mayoría de los pacientes no quiere cambios drásticos, sino mejorar su imagen respetando sus rasgos. Hoy en día, prima la discreción y las personas no quieren que en su entorno se den cuenta de los cambios o enfrentarse a la típica pregunta de: «¿Qué te has hecho?».

Además, otra tendencia que hemos observado es la demanda de tratamientos preventivos, especialmente entre los pacientes más jóvenes. Ha cambiado mucho la percepción, y la Medicina Estética ya no se ve como algo exclusivo de ciertos sectores de la sociedad, sino como una herramienta más de autocuidado.

No es casualidad que la Medicina Regenerativa vaya tomando siempre más espacio e importancia dentro de la Medicina Estética.

-¿Cómo son sus pacientes? ¿Cuál es su perfil?

El perfil de nuestros pacientes ha cambiado en los últimos años. En Medicina Estética, la mayoría eran mujeres de entre 45 y 55 años, que buscaban revertir los signos del envejecimiento. Hoy en día, cada vez tratamos a más hombres y pacientes jóvenes (de entre 25 y 35 años) que buscan prevenir y mejorar su aspecto de manera sutil.

En el caso de los tratamientos capilares, sigue habiendo más hombres que mujeres, aunque cada vez hay más mujeres y jóvenes preocupados por la alopecia, que buscan soluciones tempranas para evitar la cirugía.

-¿Qué hace a MR Grupo Clínico único en su sector?

En MR Grupo Clínico nuestra diferencia está en el enfoque: personalización, honestidad, ética y excelencia médica. No realizamos tratamientos en serie ni proponemos procedimientos innecesarios. También tenemos claro que dentro de la consulta «manda» el doctor, no el paciente, en el buen sentido de la palabra. Si un paciente tiene expectativas poco realistas o demanda tratamientos que no son seguros para él o que van a conllevar resultados irreversibles, dedicamos tiempo a hacer pedagogía para que cambie de opinión. Si nuestro esfuerzo no funciona, en última instancia decimos «no».

Además de todo lo anterior, contamos con un equipo médico altamente cualificado y en continua formación, lo que nos permite aplicar las técnicas más avanzadas en cada una de nuestras especialidades.