«Un docente que investiga mantiene el contacto con los avances de su disciplina y conecta con la realidad»

Hay personas que no solo enseñan, sino que inspiran. Que no solo investigan, sino que abren caminos. Vanessa Paredes es una de ellas. Doctora en Odontología, profesora titular, vicedecana, codirectora del Máster de Ortodoncia de la Universitat de València, ponente internacional y, ahora además, Premio a la Excelencia Docente por el Consell Social de la UV, recibe este reconocimiento como «el más significativo» de su carrera docente.

Para Paredes, docente e investigadora de la UV, «un docente que investiga se mantiene en contacto con los avances más recientes de su disciplina, lo cual le permite ofrecer una enseñanza actualizada y conectada con la realidad científica y profesional del momento», de ahí que intente trasladar esa actitud curiosa y crítica en el aula. «La capacidad de formular preguntas relevantes y el interés por el aprendizaje autónomo, es fundamental en nuestros días, además de apoyarse en las nuevas tecnologías digitales de diagnóstico y tratamiento de mi especialidad que es la ortodoncia.

-La UV es una institución con gran peso en el ámbito sanitario. ¿Cuál cree que es su papel específico en el desarrollo y la excelencia de carreras como Odontología?

.En primer lugar, la universidad destaca por ofrecer un plan de estudios riguroso, pero a la vez, actualizado, lo que garantiza una formación científica, técnica y ética de calidad. Por otro lado, la UV fomenta el desarrollo de la excelencia académica mediante programas de movilidad internacional.

El profesorado de Odontología, además, destaca por su alto nivel académico y su amplia experiencia clínica e investigadora. Cuenta con especialistas reconocidos a nivel nacional e internacional, lo que garantiza una formación de excelencia para el alumnado configurando un entorno académico dinámico y enriquecedor, que no solo forma odontólogos competentes, sino también profesionales comprometidos con el bienestar social y el progreso científico.

Se trata de una labor integral que impulsa la formación técnica, la investigación, la ética profesional y el servicio a la comunidad.

-Ha recibido numerosos premios y reconocimientos a lo largo de tu carrera, tanto en el ámbito nacional como internacional. ¿Qué tiene de especial este premio en el contexto de su labor docente?

-Recibir el Premio de Excelencia Docente del Consell Social de la Universitat de València es, sin duda, el reconocimiento más significativo de mi trayectoria docente. A lo largo de los años he tenido la fortuna de recibir prestigiosos premios, tanto a nivel nacional como internacional, relacionados con la investigación, sin embargo, este premio tiene un valor especialmente profundo porque pone en el centro algo que considero esencial: la docencia y el impacto humano y académico que uno puede tener en el aula sobre el estudiantado.

Me hace especial ilusión que este reconocimiento esté basado en los resultados de las encuestas del estudiantado y en los proyectos de innovación docente que llevo más de doce años coordinando en el Grado de Odontología, desde el grupo de Ortodoncia y del Practicum Infantil. Sin duda, es un motor para seguir trabajando con pasión y compromiso, me impulsa a continuar mejorando y ofreciendo una formación e innovación docente de máxima calidad.

Además, al ser otorgado por el Consell Social de la UV, una entidad que conecta universidad y sociedad, este premio trasciende lo académico y refleja también, el impacto que nuestra labor docente tiene en la formación de profesionales responsables y comprometidos con su entorno social.

-¿Cómo ve el presente y futuro de la docencia universitaria, especialmente en titulaciones como Odontología?

-El presente de la docencia universitaria, particularmente en titulaciones como Odontología, se encuentra en un punto muy interesante. Por un lado, seguimos dando una formación sólida, basada en el rigor científico, la práctica clínica y la transmisión de conocimientos esenciales. Sin embargo, por otro, estamos inmersos en una evolución constante formando profesionales expertos en los avances tecnológicos tridimensionales, nuevas demandas sociales y una visión mucho más integral de la salud.

Mirando hacia el futuro cercano, la avanzada y atención personalizada seguirá jugando un papel fundamental en el diagnóstico clínico con el uso de simuladores virtuales, inteligencia artificial, nuevos materiales odontológicos y nuevos tratamientos, pero siempre debe estar al servicio de una formación más humana, más crítica y más empática.

Todas estas innovaciones al servicio de la odontología digital harán que los tratamientos sean más precisos, menos invasivos y centrados en el bienestar integral del paciente.

-¿Cree que el docente debe ser investigador?

-Considero que la figura del docente-investigador es fundamental dentro de la universidad porque representa el equilibrio entre la generación de conocimiento y su transmisión. La docencia y la investigación no son facetas separadas, sino profundamente interdependientes. Un docente que investiga se mantiene en contacto con los avances más recientes de su disciplina, lo cual le permite ofrecer una enseñanza actualizada, crítica y conectada con la realidad científica y profesional del momento.

En mi caso, la investigación ha sido siempre una fuente de inspiración para la docencia. Me permite incorporar no solo contenidos novedosos, sino también una metodología basada en el cuestionamiento, la curiosidad y el análisis riguroso. Intento trasladar esa actitud investigadora al aula, fomentando en el alumnado un pensamiento crítico, la capacidad de formular preguntas relevantes y el interés por el aprendizaje autónomo, además de apoyarse en las nuevas tecnologías digitales de diagnóstico y tratamiento de mi especialidad, la ortodoncia.

En definitiva, la investigación y la docencia no solo se complementan, sino que se potencian mutuamente. Un docente que investiga enseña con profundidad, y un investigador que enseña se mantiene conectado con las nuevas generaciones, con su energía, sus preguntas y su forma de mirar el mundo dirigido siempre hacia el paciente.

-¿Qué le llevó a compaginar clínica, investigación y enseñanza?

-Decidí dedicarme a la docencia casi de forma natural, como una evolución lógica de mi trayectoria académica y profesional. Desde el inicio de mi formación en Odontología sentí una profunda admiración por algunos profesores que no solo enseñaban con rigor, sino que además sabían inspirar, y en especial, mi padre.

El momento concreto llegó durante mis primeros años de práctica clínica e investigación, cuando descubrí que me apasionaba compartir lo que iba aprendiendo. Fue esa vocación por compartir, por acompañar procesos de aprendizaje, lo que me llevó a compaginar las tres facetas: clínica, investigación y docencia.

Compaginar estas áreas no siempre es fácil, requiere tiempo, organización y mucha entrega, pero para mí ha resultado profundamente enriquecedor. La clínica me mantiene en contacto con la realidad del paciente, la investigación me conecta con la vanguardia del conocimiento, y la docencia me obliga a repensar todo constantemente desde una mirada pedagógica. Son como tres piezas de un mismo engranaje: se retroalimentan, se cuestionan y se fortalecen mutuamente.

Además, la enseñanza me recuerda todos los días por qué elegí esta profesión: por el deseo de ayudar, de seguir aprendiendo y de formar parte de una comunidad que apuesta por la excelencia, el compromiso ético y el crecimiento compartido.