Diez minutos para conocer la salud de tu corazón: la apuesta de Vithas Valencia Turia

Suplementos Martes, 9 de diciembre 2025, 00:07 Compartir

La enfermedad cardiovascular suele avanzar de manera silenciosa, sin dar señales claras hasta que los daños ya son irreversible. MyoStrain ofrece una respuesta eficaz: una resonancia magnética ultrarrápida que analiza el corazón en 48 segmentos distintos, sin necesidad de contraste, sin dolor y sin que el paciente tenga que contener la respiración. En apenas diez minutos, proporciona una imagen precisa y detallada de la función cardiaca, revelando alteraciones que no se detectan con técnicas convencionales.

Su sencillez y rapidez convierten la experiencia en algo accesible y no invasivo, lo que abre la puerta a que más personas puedan beneficiarse de un diagnóstico precoz.

Con MyoStrain, el diagnóstico por imagen en cardiología da un salto cualitativo: frente a las tradicionales pruebas largas, complejas y, en ocasiones, incómodas para el paciente, esta tecnología ofrece resultados de mayor calidad y permite a los profesionales médicos tomar decisiones más informadas, elevando la experiencia del paciente.

Esto lo sabe bien el Hospital Vithas Valencia Turia, que se ha convertido en el primer centro de la Comunidad Valenciana en ofrecer esta tecnología, situándose en la vanguardia en el diagnóstico cardiológico. Esta incorporación refuerza su compromiso con la innovación médica y lo posiciona como referente en excelencia asistencial.

Detectar a tiempo significa ganar años de salud y evitar tratamientos agresivos. MyoStrain es una herramienta clave para colectivos especialmente vulnerables.

Quién se beneficia de esta tecnología

La verdadera fuerza de esta innovación está en la prevención. Detectar a tiempo significa ganar años de salud, evitar tratamientos agresivos y, sobre todo, ofrecer tranquilidad. En este sentido, MyoStrain es una herramienta de gran valor para colectivos especialmente vulnerables.

En pacientes oncológicos, por ejemplo, la quimioterapia puede afectar a su corazón. Hasta ahora, esos daños se descubrían tarde. Con MyoStrain es posible monitorizar de manera precisa y rápida el estado del corazón durante todo el proceso, anticipándose a cualquier complicación y permitiendo ajustar la terapia sin comprometer la salud cardiovascular.

También los deportistas encuentran en MyoStrain un aliado fundamental. El entrenamiento de alto nivel exige conocer cada detalle del cuerpo, y el corazón es el centro de todo. MyoStrain permite detectar alteraciones invisibles que podrían comprometer la capacidad física o derivar en problemas graves si no se identifican a tiempo. Un corredor de maratón, un ciclista o un nadador que somete su organismo a esfuerzos extremos, puede ahora contar con una herramienta que le ofrece seguridad y confianza. Saber que el corazón responde bien, que no hay disfunciones ocultas, es tan importante como la preparación física o la estrategia deportiva.

Pero también personas diabéticas, hipertensas, con obesidad o con secuelas de COVID-19, que pueden tener complicaciones cardiacas asociadas a sus patologías, pueden beneficiarse de esta tecnología, que les permite conocer el estado real de su corazón y recibir recomendaciones personalizadas que les ayuden a mejorar su calidad de vida.

Vithas Valencia Turia refuerza su liderazgo en innovación médica y excelencia asistencial

La clave: la anticipación

El Dr. Alfonso Valle, jefe de Cardiología del Hospital Vithas Valencia Turia, lo explica con claridad: «esta tecnología nos permite ver lo que antes era invisible. Podemos detectar la disfunción cardiaca, su localización y alcance, antes de que el paciente presente síntomas o daños irreversibles, y actuar en consecuencia para preservar la salud cardiaca de nuestros pacientes». En definitiva, no se trata solo de diagnosticar, sino de anticiparse, de actuar antes de que el problema se convierta en una amenaza real.

La insuficiencia cardiaca es un buen ejemplo de ello. Se trata de una enfermedad progresiva, muchas veces asintomática en sus fases iniciales, y difícil de detectar con otras técnicas. Sin embargo, MyoStrain permite identificar esas disfunciones tempranas, ofreciendo a los profesionales médicos la posibilidad de diseñar estrategias preventivas y personalizadas. En lugar de esperar a que aparezcan los síntomas, se puede intervenir antes, ajustando tratamientos, recomendando cambios en el estilo de vida o aplicando medidas específicas que eviten la progresión hacia patologías graves.

Grupo Vithas

El compromiso de Vithas Valencia Turia con la innovación forma parte de la estrategia global del grupo Vithas, que integra 22 hospitales y 39 centros médicos y asistenciales. La apuesta por la calidad asistencial acreditada, la experiencia paciente, la investigación, la seguridad del paciente y la innovación es el eje sobre el que se construye su reputación. La incorporación de MyoStrain es un paso más en esa dirección, un ejemplo concreto de cómo la tecnología se pone al servicio de las personas para mejorar su salud y su bienestar.

En un contexto donde la sociedad demanda soluciones cada vez más personalizadas y accesibles, contar con herramientas como MyoStrain es una respuesta clara a esas expectativas. La prevención se convierte en un valor tangible, y la innovación deja de ser un concepto abstracto para materializarse en pruebas concretas que cambian vidas. Para los pacientes, significa tranquilidad, seguridad y confianza. Para los profesionales, significa precisión y capacidad de anticipación. Y para el Hospital Vithas Valencia Turia y, por extensión, para el grupo Vithas, significa que la salud del paciente se encuentra en el centro de todo.

Temas

Comunidad Valenciana