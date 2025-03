Desmintiendo el tabú del alargamiento de pene con Clínica NEF

EXTRA Viernes, 28 de marzo 2025, 11:35 Compartir

La operación de alargamiento y engrosamiento del miembro masculino es una solución para aquellos hombres que desean disfrutar un pene de mayor tamaño. La intervención quirúrgica permite incrementar la longitud, así como la circunferencia del miembro viril, con resultados definitivos y permanentes en el tiempo. En el caso de la técnica NEF, este se realiza sin cortar el ligamento suspensorio sino que se libera mediante una técnica diferente, permitiendo así una mayor ganancia. En el caso del engrosamiento, se realiza mediante un injerto y no mediante un relleno, lo que se traduce en mayor naturalidad y durabilidad.

También llamado faloplastia de alargamiento, es una de la cirugías íntimas más realizadas en el ámbito masculino. De Desde el inicio de la adolescencia, cuando el niño toma conciencia de su cuerpo y empieza a explorarlo, se producen comparaciones en vestuarios o diferentes ámbitos que pueden generar un desasosiego importante. Al pasar los años, se transforma en una constante que forma parte de la vida de cualquiera que realiza algún tipo de deporte y está confrontado a otros hombres desnudos. Estas comparaciones pueden provocar incomodidad, sentimientos de vergüenza y hasta dificultad para relacionarse. Se trata del llamado «síndrome del vestuario», un verdadero complejo que impide a todo aquel que lo sufra llevar una vida social y amorosa completa. Este también ocurre en el ámbito sexual cuando el hombre ya se ha desarrollado, llegando a sentirse incómodo y rechazando la relaciones íntimas.

Es aquí donde toma su importancia la faloplastia de alargamiento de pene, ya que esta técnica puede ayudarle a superar sus complejos y a disfrutar más de su cuerpo, pues el grueso de pacientes que se someten a esta cirugía tienen un pene, de base, normal. Los principales beneficios de esta intervención se atribuyen a una mayor autoestima del paciente, que se siente más cómodo a nivel sexual pero también en su día a día. El candidato ideal para la cirugía de alargamiento y engrosamiento de pene es un hombre que quiere mejorar el tamaño de su órgano genital, sentirse más a gusto consigo mismo y disfrutar más de sus relaciones sexuales.

Especializados en aumento de pene, Clínica NEF ha desarrollado la técnica NEF de alargamiento y engrosamiento de pene, publicada por la revista iberoamericana de cirugía plástica, y galardonada con el premio Carlos V de innovación médica. Con presencia en España, Miami y México, su equipo de cirujanos plásticos, urólogos y psicólogos atiende a pacientes de todo el mundo.

Su canal de YouTube, @clinicaNef, con 100.000 suscriptores y 26 millones de visualizaciones, comparte vídeos de cirugías completas, testimonios e información sobre sexualidad masculina.

Hablamos con el Dr. César Noval, cirujano plástico y director médico de clínica NEF.

Dr. César Noval

-¿Cuál es el orgien de Clinica NEF?

-Clínica NEF surge de una necesidad de crear un espacio seguro para los hombres donde pudieran tratar sus complejos sin sentirse juzgados. A raíz de convertirnos en referente en cirugía de cambio de sexo, eran numerosos los hombres que nos planteaban si podiamos ayudarles con sus problemas y complejos. En aquel momento yo acababa de regresar del Newportbeach surgery Center en California y había tenido oportunidad de ver avances en cirugía de alargamiento y engrosamiento de pene. Gracias a contar con urólogos y cirujanos plásticos con experiencia en cirugía trans, en nuestro equipo comenzamos a realizar los primeros aumentos de pene empleando las técnicas clásicas, las cuales hemos ido modificando hasta alcanzar la tecnica NEF, la cual hemos publicado en la revista iberoamericana de cirugía plástica y que ha sido galardonada con el premio Carlos V de innovacion medica. Nunca imaginamos llegar a donde estamos ahora con sede en Meéxico y Miami y planificando la apertura en Hong Kong. Es un sueño.

-¿Cuáles son los principales servicios y tratamientos que ofrece?

-La cirugía que más realizamos es la de aumento de pene. De forma paralela, también realizamos reconstrucción de pene, así como cirugía para la enfermedad de Peyronie o tratamiento de la impotencia, pero el grueso de nuestros pacientes acude solicitando la faloplastia de aumento. A pesar de los avances médicos y de que el hombre cada vez se permite más cuidarse de forma análoga a la mujer, sigue siendo un tabú importante. Es preocupante que gran parte de nuestros pacientes acuda sola a la consulta e incluso oculte el procedimiento a sus parejas, por lo que gran parte de nuestra labor es la divulgación y el acercamiento de la educación sexual a la población.

-Háblenos de cómo ha evolucionado la cirugía para el alargamiento de pene

-La cirugía de alargamiento y engrosamiento de pene siempre ha estado relegada a un segundo plano. Incluso entre los propios médicos, se ha criticado en exceso a aquellos que abogaban por especializarse en ella. No debemos olvidar que, en el contexto de una sociedad machista, el hombre no debe exponer sus debilidades, y hablar de una insatisfacción con el pene se asocia a un tabú tanto para el paciente como para el profesional. Asimismo, las técnicas antiguas presentaban resultados poco atractivos al no abordarse desde un punto de vista integral. El éxito de la técnica NEF radica en que ha sido desarrollada por un equipo multidisciplinar de cirujanos plásticos y urólogos, trabajando de manera conjunta desde la piel, las fascias, los ligamentos y la retracción. En los últimos años, hemos recibido a decenas de médicos de todo el mundo que han solicitado formarse con nosotros, lo que denota un cambio de actitud en este sentido.

-¿En qué consiste la técnica NEF de alargamiento y engrosamiento de pene?

-Los pilares básicos de esta intervención radican en la mínima agresión con el máximo beneficio. Para conseguir aumentar la longitud, liberamos el ligamento suspensorio que une el pene al pubis. Es fundamental destacar que lo liberamos, no lo cortamos, y que lo hacemos de forma parcial para mantener el ángulo de erección y la funcionalidad. En este proceso, incluimos un colgajo, es decir, una porción de tejido, para impedir la retracción. En cuanto al grosor, trabajamos mediante un injerto celular. Es clave señalar que no empleamos un relleno, sino que estimulamos la creación de tejido. Por ello, debemos esperar meses para ver el resultado, pero, a cambio, mantenemos el mismo tacto y forma, minimizando el riesgo de quistes o deformidades. Asimismo, hemos desarrollado una opción sin cicatriz para aquellos pacientes que prefieren evitar la marca, y pronto publicaremos los resultados en una revista científica de gran relevancia.

-En otro orden de cosas, háblenos también de los beneficios de esta intervención, las garantías y casos de éxito

-Lo primero que hay que aclarar es que hablar de garantías en una cirugía es algo que no se puede hacer. Llevamos miles de intervenciones de este tipo y se trata de un procedimiento con una tasa de retoque inferior al 4 %, así como con un nivel de complicaciones muy bajo. En medicina, al hablar de resultados, siempre debemos acudir a la estadística. Como indicamos en nuestro estudio científico, con la técnica NEF conseguimos una ganancia media de 4,8 cm en reposo y algo menos en erección, asociada a un incremento de circunferencia de 2,17 cm. No obstante, esto depende de cada paciente, su idiosincrasia y anatomía, así como de su forma de cicatrizar. Por otro lado, ofrecemos de forma gratuita un retoque al transcurrir un año. Es algo que podemos permitirnos debido a la baja frecuencia de pacientes que lo solicitan, en torno al 2 %, lo que aporta mucha seguridad y tranquilidad a los pacientes.

-¿Cómo ha sido su carrera para llegar hasta aquí?

-Tuve la suerte de recibir el premio extraordinario de licenciatura en Medicina y de realizar la especialidad de cirugía plástica, lo que me abrió todo un mundo de posibilidades. Durante mi carrera, he tenido la oportunidad de aprender de los mejores profesionales en Nueva York, San Francisco, Los Ángeles, Madrid y Barcelona. Sin embargo, lo más valioso ha sido contar con un equipo fantástico, que me ha permitido disponer siempre de una segunda opinión. El trabajo en equipo es lo que nos ha llevado hasta aquí, hasta un punto en el cual yo soy prescindible y en el que el verdadero valor radica en el know-how del equipo de la Clínica NEF y no en la figura individual de ninguno de nosotros.

-A nivel de salud mental, ¿en qué beneficia? ¿Cuándo se aconseja?

-El abordaje psicológico en los pacientes de aumento de pene es fundamental. Contamos con una psicóloga que es la primera persona en hablar con el paciente. El objetivo es asegurarnos de que el paciente es consciente de que la cirugía de alargamiento de pene busca mejorar su aspecto, pero no cura complejos, y que, en caso de existir alguna patología, debe comenzar por recibir ayuda psicológica. Debemos señalar que el 90 % de nuestros pacientes tiene un pene de tamaño normal y que lo único que desean es mejorarlo. No nos interesa etiquetar como «micropene» ni dar diagnósticos innecesarios; al final, se trata de mejorar su salud sexual y personal.

-Hablemos de su labor divulgativa en educación sexual.

-Lo cierto es que esta labor ha sido una consecuencia directa de nuestra especialización en alargamiento y engrosamiento de pene. Estamos muy orgullosos de que hombres de todo el mundo confíen en nosotros como cirujanos, pero aún más de que lo hagan como personas. Nos revelan sus miedos, sus inseguridades y el enorme desconocimiento que tienen sobre su propio cuerpo. Nadie les ha enseñado a usar su pene, nadie les ha explicado cómo funciona. La mayoría de los hombres aprende del porno, que no podría ser un peor profesor, o de consejos de amigos que emulan ser máquinas sexuales para ocultar sus propios complejos. En nuestro canal de YouTube, que comenzó siendo exclusivamente sobre cirugías, abordamos temas como la masturbación, el control de la respiración para mantener la erección, cómo estimular el clítoris o las enfermedades de transmisión sexual. Se ha convertido en una labor social y educativa, y la respuesta es clara: los hombres están desesperados por encontrar información veraz. En dos años, 26 millones de personas han visto nuestros vídeos, lo que refleja que, en todo el mundo, hay una gran necesidad de educación sexual tanto para hombres como para mujeres.

-¿Qué considera que le hace diferente en el sector?

-No creo que seamos únicos o especiales, pero tengo claro que buscamos la excelencia y que, en ese camino, nos acercamos a ella. Tratamos de ser transparentes, y por ello tenemos un canal de YouTube donde hemos compartido cientos de cirugías grabadas sin cortes y con audio original del quirófano. También hemos publicado decenas de testimonios de pacientes que han tenido la valentía de mostrar su rostro con el objetivo de ayudar a otros hombres. Creo que nuestra técnica NEF de alargamiento de pene ha supuesto un antes y un después en esta cirugía, y esperamos seguir dando pasos hacia la excelencia.