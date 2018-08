Científicos chinos relacionan la alta contaminación con una pérdida de inteligencia Los altos niveles de polución están relacionados con peores resultados en las pruebas de lenguaje y aritmética, unos descensos que son equivalentes a «la pérdida de un año en la educación de una persona», según los científicos COLPISA Martes, 28 agosto 2018, 20:49

La contaminación no sólo provoca problemas de salud, sino también una reducción «enorme» en la inteligencia en las personas que respiran este tipo de aire, según un nuevo estudio publicado en China. De acuerdo a este informe, los altos niveles de polución están relacionados con peores resultados en las pruebas de lenguaje y aritmética, unos descensos que son equivalentes a «la pérdida de un año en la educación de una persona», según los científicos.

«El aire contaminado provoca una reducción de un año en el nivel educativo, lo cual es muy significativo», asegura Xi Chen, miembro de la Escuela de Salud Pública de Yale y uno de los investigadores de este proyecto, que se ha desarrollado en China pero cuyas conclusiones son extrapolables al resto de países, ya que el 95% de la población mundial respira aire contaminado, especialmente dióxido de nitrógeno y azufre.

Además, los promotores del estudio subrayan que los efectos del aire contaminado en la inteligencia son más dañinos en la gente mayor, especialmente los que tienen más de 64 años y los que tienen menos educación. En estos casos, la pérdida de inteligencia puede representar incluso más de un año académico, algo que los científicos consideran extremadamente grave. «Los seres humanos suelen tomar sus decisiones financieras más importantes cuando son mayores», subraya Rebecca Daniels, representante de la organización británica Medact.

Hasta ahora, se había estudiado la vinculación del aire contaminado con la salud física, pero no se había profundizado en la relación que también tiene con las habilidades mentales. Este nuevo informe, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciencies, ha analizado los resultados en pruebas de lenguaje y matemáticas de 20.000 personas de toda China desde el año 2010 hasta el 2014. El científico Derrick Ho, de la Universidad Politécnica de Hong Kong, cree que «la altos niveles de contaminación del aire pueden asociarse a estrés oxidativo, neuroinflamación y neurodegeneración en los humanos».

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que siete millones de personas mueren cada año por respirar aire contaminado. Ciudades asiáticas como Pekín, la capital china, están en este grupo, con niveles tres veces por encima de los recomendados, aunque el Gobierno del país ha declarado una «guerra a la polución» que ha permitido rebajar los índices de partículas contaminantes en el aire.

«Pero no hay una solución a corto plazo para resolver estos problemas. Los Gobiernos tienen que tomar medidas de verdad para reducir la polución del aire. Eso repercutiría en un beneficio para el capital humano, que es la fuerza más destacada para el crecimiento de la economía», subraya Chen.