Conseguir una dentadura perfecta sin que se vea la ortodoncia

La ortodoncia invisible de Invisalign es una de las técnicas más innovadoras y exitosas de los últimos años, ya que ha supuesto una auténtica revolución en el mundo de la corrección dental

Disfrutar de unos dientes perfectamente alineados y una sonrisa bonita ya no exige sacrificar la estética y comodidad durante el tiempo que dure el tratamiento de ortodoncia. Y es que los alineadores invisibles de Invisalign han supuesto una verdadera revolución, ya que permiten corregir la posición de las piezas dentales de manera prácticamente imperceptible, sin apenas molestias. Invisalign fue la marca de alineadores transparentes en aplicar este tipo de correctores, unos 'aligners' únicos y totalmente personalizados que no están al alcance de cualquier clínica dental puesto que, para trabajar con ellos, es necesario haber conseguido la exclusiva certificación que concede la marca Align Technology.

El equipo de Implant Clinics no s0lo la tiene sino que además se ha especializado en la ortodoncia invisible de Invisalign, lo que ha convertido a esta clínica dental de Valencia, situada en el número 52 del paseo de la Alameda, en toda una referencia avalada por cientos de pacientes satisfechos. De hecho, su ortodoncista, la doctora Beatriz Izquierdo, ha recibido recientemente el preciado título de Invisalign Platinum, lo que la convierte en una reconocida experta a la hora de trabajar con este producto. De hecho, solo hay 110.000 ortodoncistas en todo el mundo capacitados para manipular los 'aligners' de Invisalign y, de ellos, no todos disponen del título Invisalign Platinum, que ya disfrutan los pacientes de la doctora Izquierdo. Una garantía más de la calidad de su trabajo y del de todo el equipo de Implant Clinics.

Más de 4,5 millones de personas en todo el mundo han optado ya por la ortodoncia invisible de Invisalign frente a la ortodoncia tradicional, lo que la ha convertido en una de las técnicas más innovadoras y exitosas de la actualidad. De hecho, «la proporción de pacientes que se decantan por Invisalign frente a los 'brackets' suele ser de nueve a uno por todas las ventajas que ofrece», explican desde Implant Clinics, una de las pocas clínicas dentales de Valencia capacitada para trabajar con Invisalign.

Y es que la ortodoncia invisible cuenta con numerosas virtudes respecto a los 'brackets' tradicionales que no sólo son estéticas. Al margen de que sus alineadores están confeccionados con un material que pasa completamente desapercibido para los demás, los 'aligners' de Invisalign permiten comer cualquier tipo de alimentos, se pueden retirar en cualquier momento de una manera cómoda y discreta, reducen la frecuencia de visitas a la consulta del dentista y facultan al paciente para mantener una correcta higiene bucal sin ningún esfuerzo añadido.

Cómo funciona Invisalign

La ortodoncia invisible de Invisalign es una exitosa forma de alinear los dientes que pasa prácticamente desapercibida para los demás debido a que, para corregir las piezas dentales, se emplean moldes transparentes de material termoplástico médico –son suaves y cómodos– que se fabrican de manera para que, así, ajusten a la perfección. Al hacer los 'aligners', el sistema de ortodoncia de Invisalign se vale de imágenes computerizadas en 3D de la boca del paciente. A partir de estas, el ortodoncista diseña un minucioso plan de movimientos dentales cuidadosamente programados desde la posición inicial de los dientes hasta el aspecto final deseado. De hecho, a diferencia de la ortodoncia tradicional, con Invisalign el paciente puede ver cómo quedará su boca antes de iniciar el tratamiento.

Cada alineador de Invisalign se debe llevar puesto al menos 22 horas al día y entre una y dos semanas antes de reemplazarlo por el siguiente. De esta forma, los desplazamientos de los dientes se ejecutan gradualmente y poco a poco –conforme se avanza con los 'aligners'–, algo que también elimina el dolor de las ortodoncias tradicionales. Aunque algunas personas experimentan cierto malestar de carácter leve –presión sobre el diente– cuando sustituyen un alineador por otro, éste no suele durar más allá de unas horas y es señal de que el tratamiento está funcionando porque los dientes están moviéndose hacia la posición final proyectada.

El tratamiento no tiene una duración media, sino que depende de la situación bucodental de cada persona. Por eso, debe ser el ortodoncista Invisalign el que determine, en función de la complejidad de la ortodoncia, cuantos 'aligners' necesitará el paciente para conseguir el resultado deseado. No obstante, el tiempo final de la ortodoncia invisible suele ser comparable al de los 'brackets' tradicionales. La ventaja es que, a diferencia de la ortodoncia tradicional, las consultas son muy rápidas debido a que no es necesario ajustar alambres ni elementos metálicos, sino simplemente comprobar que la alineación se desarrolla conforme al plan programado por el ortodoncista.

La ortodoncia invisible de Invisalign, además, ofrece otras ventajas notables respecto a la ortodoncia tradicional. Y es que los alineadores invisibles son extraíbles fácilmente, por lo que se puede comer y beber con normalidad –cualquier tipo de alimento–, así como mantener una correcta higiene bucal sin esfuerzos añadidos, a diferencia de lo que sucede con los 'brackets' tradicionales. Para limpiar los 'aligners' tampoco es necesario un gran esfuerzo, sino que basta con cepillarlos y aclararlos con agua.

En qué casos se puede utilizar Invisalign

En todos los que esté recomendada una ortodoncia, ya sea invisible o con 'brackets' tradicionales –es posible incluso combinar ambas técnicas–. Habitualmente, cuando los dientes no encajan bien se suele optar por una corrección en la posición de las piezas dentales para eliminar la mala oclusión de la boca, un fenómeno que puede provocar irritación gingival, desgaste dental y dolor mandibular. Además, una dentadura alineada es sinónimo de una sonrisa bonita, sana y cuidada, puesto que también es más fácil mantener una correcta higiene bucal.

Las situaciones en las que se recomienda realizar una ortodoncia invisible o de Invisalign son todas aquellas en las que se desea mejorar la apariencia de la boca, ya sea por un problema bucodental o sólo por estética. En todos estos casos, la correcta alineación y simetría de la dentadura no sólo corrige los posibles problemas bucodentales, sino que, además, supone un aumento de la autoestima del paciente al descubrir que ya no tiene por qué esconder su maravillosa sonrisa.