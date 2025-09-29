Ascires, único equipo español de cardiólogos en el top10 europeo

Equipo de cardiólogos de la Unidad de Imagen Cardiovascular del Servicio de Cardiología de Ascires, liderado por la doctora Alicia Maceira.

Suplementos Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:55 Compartir

El Servicio de Cardiología de Ascires (Valencia), con un total de doce cardiólogos, se ha posicionado entre los centros europeos de élite en Imagen Cardiovascular. La Sociedad Europea de Cardiología acaba de renovar la triple acreditación que reconoce la excelencia diagnóstica de Ascires en todas las modalidades de resonancia magnética cardiaca. Esta técnica es la prueba de imagen más avanzada para realizar una valoración clínica del corazón, cuyo día mundial se celebra hoy lunes como cada 29 de septienbre.

Junto a Ascires, solo otros cocho centros europeos -en Reino Unido, Alemania y Países Bajos- cuentan con esta triple acreditación, que demuestra que cumplen con los más altos estándares europeos de calidad, seguridad, formación y práctica clínica en cardiorresonancia magnética.

Ascires fue el primer centro de toda España en conseguir este hito hace cinco años. Ahora, con la renovación de este título, sigue siendo el único centro español con triple acreditación y se vuelve a colocar entre los pocos de Europa que alcanzan este nivel de excelencia.

Precisión Ascires

Este reconocimiento implica un nivel de calidad que supone importantes beneficios para los pacientes. En primer lugar, garantiza una mayor precisión diagnóstica por ser un centro que emplea «técnicas avanzadas que permiten mejorar la detección de la insuficiencia cardiaca, cardiopatía isquémica, cardiotoxicidad, miocardiopatías y valvulopatías», como destaca la cardióloga Alicia Maceira, responsable del Servicio de Cardiología y directora médica de Ascires.

Ampliar Esta precisión diagnóstica está implantada en todas las Clínicas Ascires. LP

Junto con su gran precisión diagnóstica, otra ventaja clara de la cardiorresonancia magnética es que se trata de una prueba no invasiva y sin radiación para el paciente. «También ayuda a identificar mejor a los pacientes con mayor riesgo y seleccionar los tratamientos más adecuados en cada caso», indica la doctora Maceira.

Detectar perfiles de riesgo

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), las muertes por enfermedades del sistema circulatorio descendieron un 2,4% en 2024, pero siguen siendo la primera causa de fallecimiento en hombres y la segunda en mujeres. Los expertos señalan los hábitos de vida saludable y las revisiones cardiológicas como dos pilares fundamentales para prevenir las enfermedades del corazón.

El control de los factores de riesgo -sedentarismo, tabaquismo, hipertensión, colesterol y obesidad, entre otros- siempre es clave, pero hay perfiles de pacientes o etapas de la vida en los que las revisiones cobran una mayor importancia para anticiparse a los problemas cardiovasculares. «Determinados grupos de población como son los familiares de pacientes con cardiopatías o los pacientes con múltiples factores de riesgo cardiovascular y patologías asociadas pueden tener patrones de riesgo complejos y requerir un seguimiento más cercano», señala la especialista.

Labor investigadora

Los centros acreditados a nivel europeo, como Ascires, cuentan con facultativos certificados para informar las pruebas diagnósticas y personal muy entrenado para realizar estos estudios.

«Nuestros cardiólogos disponen de las máximas certificaciones individuales de la Asociación Europea de Imagen Cardiovascular (Sociedad Europea de Cardiología) en cardiorresonancia magnética, cardiotomografía computarizada y ecocardiografía. Además, desarrollamos una intensa labor investigadora con participación en estudios internacionales y programas de formación continua», señala la doctora Maceira. Cardiopatía isquémica, cardiología deportiva o insuficiencia cardiaca son algunos de los ámbitos en los que el equipo Ascires ha centrado sus últimas investigaciones científicas.

Pioneros en diagnóstico

Ascires, que actualmente ultima la puesta en funcionamiento de su primer hospital en Valencia, es el grupo biomédico pionero en España en diagnóstico por imagen, medicina nuclear, genética médica y oncologíaradioterápica guiada por imagen. Desarrolla su actividad para hospitales públicos y privados, así como en su propia red de Clínicas Biomédicas en la Comunitat Valenciana y Catalunya. Con una trayectoria de más de 45 años y un equipo de más de 600 profesionales, el grupo Ascires centra su labor en diagnóstico y tratamiento, reinvirtiendo anualmente una media del 20% de los beneficios en I+D+i.

Ascires Grupo Biomédico está focalizado en medicina personalizada de precisión, gracias al desarrollo de biomarcadores de inteligencia artificial y algoritmos de diagnóstico propios.

Temas

Medicina