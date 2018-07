10 alimentos para conseguir el bronceado perfecto Los pimientos, en todas sus variantes, ayudan a conseguir un buen bronceado / Reuters Incluirlos en nuestra dieta nos ayudará a estar más morenos y protegidos ante el sol LAS PROVICNIAS Valencia Miércoles, 18 julio 2018, 23:28

Llegan las vacaciones de verano y no has podido pisar la playa y conseguir ese bronceado que deseabas. No te preocupes, si tienes prisa, existen una serie de alimentos que nos ayudan a acelerarlo y mantenerlo y, además a proteger nuestra piel de la exposición a los rayos de sol. Ponerse moreno no es solo una cuestión de tirarnos horas y horas tumbados en la arena, está dentro de nuestro propio cuerpo y en la dieta diaria.

Para ello debemos consumir alimentos ricos en carotenos, que son los que estimulan la producción de melanina (sustancia que se encarga de la pigmentación de la piel). También son recomendables aquellos que contienen vitaminas B o E ya que evitan la deshidratación y la descamación, protegen la piel y prolongan el bronceado.

Estos son algunos de los alimentos que nos ayudarán a conseguir el bronceado perfecto:

1

Zanahoria

Es una verdura rica en caroteno. La podemos tomar con zumos y ensalada y, probablemente, sea el alimento que más asociemos al hecho de ponernos morenos por su color naranja.

2

Pimiento

En cualquiera de sus variantes, rojo, verde o amarillo, este alimento aporta la ración de betacarotenos perfecta para potenciar nuestro bronceado.

3

Tomate

Tiene una serie de cualidades que ayudan a luchar contra el envejecimiento de la piel que provoca el exceso de sol.

4

Las espinacas

El alto contenido en betacaroteno de esta verdura - odiada por muchos - nos ayuda a prepararnos para el sol. Eso sí, se ha de comer la hoja entera.

Las zanahorias son ricas en caroteno / Manuel Molines

5

Naranjas y mandarinas

Contienen vitamina C que ayuda a frenar los radicales libres, que son los culpables del envejecimiento prematuro de la piel, el cual puede verse acelerado por la exposición al sol.

6

Aguacate

Contiene vitamina E, que nos ayuda a proteger la piel y evitar manchas solares.

7

Soja

Es un antioxidante y, por tanto, ayuda a fijar el bronceado que se va consiguiendo.

8

Perejil

Esta hojita es uno de los vegetales más ricos en vitamina A y C.

9

Cacahuetes

Un puñado de estos frutos secos son un gran aliado para que nuestra piel se vaya bronceando.

10

Manzana

Además de echarnos una mano con la fijación del bronceado, es una fruta bien fresca para combatir el calor del verano.