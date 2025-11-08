Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Alerta sanitaria en España por la presencia de listeria en lotes de un producto cárnico vendido en una conocida cadena de supermercados

Sanidad recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por este aviso que se abstengan de consumirlos

Sábado, 8 de noviembre 2025, 14:02

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha alertado este viernes 7 de noviembre de la presencia de 'Listeria monocytogenes' en un lote de 'Chopped lata finas lonchas' de la marca Nuestra Alacena, de supermercados Dia, a raíz de una notificación trasladada por las autoridades sanitarias de Andalucía.

El producto afectado es 'Chopped lata finas lonchas', de la marca Nuestra Alacena (Dia), con número de lote 252771 y fecha de caducidad 18/11/25. Se presenta envasado en lonchas, con un peso por unidad de 150 gramos y refrigerado.

Según la información de la que dispone el organismo adscrito al Ministerio de Consumo, la distribución inicial ha sido a la comunidad autónoma de Andalucía, aunque no se descarta que puedan existir redistribuciones a otros territorios.

La AESAN ha recomendado a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos. En el caso de que ya se haya producido el consumo y se presenten síntomas compatibles con la listeriosis, como vómitos, diarrea o fiebre, ha instado a acudir a un centro de salud.

Un embase del producto afectado. Aesan

En el caso de estar embarazada, ha sugerido consultar las recomendaciones de consumo durante el embarazo realizadas por la AESAN relativas a prácticas de higiene alimentaria importantes para las mujeres gestantes, así como una relación de los alimentos que se deben evitar durante el embarazo por estar asociados a determinados peligros biológicos, entre los que destaca 'Listeria monocytogenes'. Además, ha destacado la importancia de extremar las medidas de higiene para evitar la contaminación cruzada con otros productos.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización, y al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES).

