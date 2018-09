Acabar con la obesidad infantil y juvenil ya es posible

Doctor Carlos Sala La Unidad de Obesidad y Cirugía Bariátrica-Metabólica del Adolescente del Hospital Quironsalud Valencia ofrece un tratamiento multidisciplinar que, con un correcto seguimiento e implicación, garantiza el 100% de éxito SUPLEMENTOS VALENCIA Viernes, 28 septiembre 2018, 01:53

La obesidad infantil y juvenil se ha multiplicado en apenas unos años en España. Actualmente, el 20% de los adolescentes son obesos, porcentaje que se ha duplicado desde la década de los 80 debido a varios factores como el cambio de hábitos alimenticios, el sedentarismo, la sobrealimentación y la prevalencia de las dietas consideradas insanas –repletas de productos refinados e industriales– en detrimento de la hasta hace unos años extendida dieta mediterránea.

A las consecuencias sociales asociadas a la obesidad infantil y juvenil se le añade, además, una gran cantidad de riesgos para la salud. Y es que los niños y adolescentes obesos tienen entre tres y cinco veces más probabilidades de morir debido a una problema cardiovascular al llegar a los 50 años, sufren lesiones vinculadas a la diabetes tipo dos con mucha más rapidez que los adultos, son firmes candidatos a padecer cáncer al llegar a la madurez y es muy probable –uno de cada tres– que experimenten apnea del sueño, entre otros datos alarmantes.

Reconocer y admitir la obesidad es fundamental a la hora de atajar el problema. «Un adolescente con un índice de masa corporal –se calcula dividiendo el peso del paciente entre su talla al cuadrado– por encima de 30 puntos es obeso», explica el doctor Carlos Sala, jefe de la Unidad de Obesidad y Cirugía Bariátrica-Metabólica del Adolescente del Hospital Quironsalud Valencia, la primera unidad de este tipo en la sanidad privada. «Si pasa de 35, se trata de una obesidad de grado dos y, si el índice de masa corporal es superior a 40, ya hablamos de obesidad mórbida», detalla el especialista.

La obesidad infantil y juvenil está considerada como «uno de los principales problemas de salud a nivel mundial», tal y como lo indica la doctora Almudena Navarro Ruiz, endocrinóloga pediátrica de la Unidad de la Obesidad del Adolescente Quirónsalud Valencia. Su definición en la edad pediátrica, no obstante, «no es tan clara como en la edad adulta», avisa la doctora Navarro, ya que «no hay un criterio consensuado para poder disponer del límite claro entre obesidad y sobrepeso». Sea cual sea el criterio, existen dos picos de incidencia, sobre los cinco años y a partir de los 11-12, que pueden ser preocupantes si no se toman medidas, puesto que hay riesgo incrementado de continuar con obesidad en la edad adulta.

La cirugía «siempre es el último paso» en estos casos, advierte el doctor Sala, aunque muchas veces es inevitable. La situación se puede reconducir mediante una alimentación correcta, la práctica habitual de actividades físicas y el apoyo psicológico, imprescindible para asentar el cambio de hábitos en el adolescente y adaptarlo a su ámbito familiar, escolar o social, algo fundamental a la hora de conseguir el éxito dado que el entorno suele ser responsable en buena medida de la obesidad de niños y jóvenes.

La Unidad de Obesidad y Cirugía Bariátrica-Metabólica del Adolescente del Hospital Quironsalud Valencia ofrece al paciente un equipo multidisciplinar perfecto para abordar estos casos gracias a la presencia de un cirujano bariátrico experto, un pediatra especialista en Endocrinología Adolescente, un nutricionista Infantil-Adolescente y un psicólogo especializado en Salud Mental Alimentaria del adolescente. «Los niños obesos desarrollan problemas de autoestima, asociados a situaciones de no aceptación social, desencadenando ansiedad, tristeza, síntomas depresivos, apatía… lo que conlleva un aumento de la ingesta de alimentos, aislamiento social, autoinculpación o la aparición de trastornos alimentarios como anorexia nerviosa o bulimia», explica la doctora María Luisa Mompó, especialista de la Unidad del Adolescente de Quironsalud Valencia. A su vez, añade la doctora Mompo, «la obesidad puede ser desencadenada por el TDAH, trastorno por déficit de sueño crónico, trastorno por estrés postraumático y TEA, dado que esos trastornos se asocian a dificultades en el control de los impulsos y los fármacos que se utilizan en su tratamiento generan cambios metabólicos que aumentan los depósitos grasos y aumento de peso».

Cuándo recurrir a la cirugía

Si la situación es tan grave que no se puede remediar con la actuación de este equipo multidisciplinar, es necesario entonces recurrir a la cirugía bariátrica y metabólica. Las intervenciones quirúrgicas en niños y adolescentes están indicadas en los casos en los que el índice de masa corporal es superior a 35 y, además, el paciente presenta alguna enfermedad asociada como la diabetes tipo dos, la esteatosis hepática –hígado graso–, apnea del sueño, hipertensión endocraneal, artropatía por sobrepeso, hipertensión, colesterol o triglicéridos elevados, ovario poliquístico o reflujo gastroesofágico, tal como avala la American Society for Metabolic and Bariatric Surgery. Asimismo, si el índice de masa corporal es superior a 40, aunque no existan enfermedades asociadas, también es recomendable este tipo de cirugía.

Únicamente se desaconseja la intervención quirúrgica en el caso de que la causa de la obesidad sea tratable médicamente, o en situaciones extremas como la presencia de una adicción (drogas o alcohol), un embarazo o la imposibilidad real del paciente de participar en el programa de reducción de peso debido a causas mentales o psicosociales.

No obstante, la elevada seguridad de este tipo de cirugía –es mínimamente invasiva, presenta mortalidad cero y apenas genera un 8% de complicaciones menores–, así como su alto porcentaje de resolución de enfermedades asociadas a la obesidad –92% en la diabetes tipo dos e hígado graso, 96% en la apnea del sueño o 75% en la hipertensión arterial– la convierten en una opción inmejorable para luchar contra la obesidad infantil y juvenil.

La técnica quirúrgica más utilizada es la gastrectomía vertical laparoscópica, puesto que presenta menos riesgos que otras y permite una mejor absorción de los nutrientes de los alimentos, algo fundamental cuando se trata de niños y adolescentes que se encuentran aún en período de crecimiento. Tan sólo en casos muy puntuales, por ejemplo con una enfermedad por reflujo gastroesofágico de carácter severo, se aconseja el bypass gástrico.

Los beneficios de la cirugía bariátrica y metabólica para atajar la obesidad en niños y adolescentes son notables, tal como confirman los estudios realizados en más de 162.000 pacientes: pérdida de peso y mantenimiento a largo plazo, con una reducción del índice de masa corporal de hasta 16 puntos en cinco años y una mayor pérdida de peso y mantenimiento a largo plazo que en los adultos. De hecho, en comparación con estos, la cirugía bariátrica en menores presenta resultados más perdurables en el tiempo, un menor número de complicaciones y una mejor respuesta metabólica.

«Entre los seis primeros meses y el año, el paciente experimenta la mayor pérdida de peso», subraya el doctor Carlos Sala, y «lo recomendable es que, después, permanezca al menos dos años en seguimiento» por parte del equipo multidisciplinar de la Unidad de Obesidad y Cirugía Bariátrica-Metabólica del Adolescentes del Hospital Quironsalud Valencia para garantizar el mantenimiento de los resultados. Y es que el programa atiende a todas las facetas de la obesidad infantil y juvenil al cuidar la dietética, la nutrición, la actividad física y la psicología de niños y adolescentes, además de dar respuesta a las cuestiones médicas y quirúrgicas que puedan surgir en cada caso.

Apenas entre dos años y medio y tres para que el adolescente recupere del todo su vida, diga adiós a las graves enfermedades asociadas a la obesidad y mejore su calidad de vida no sólo en el ámbito de la salud, sino también en su entorno social y escolar; un reto que la Unidad de Obesidad y Cirugía Bariátrica-Metabólica que lidera el doctor Carlos Sala afronta a diario «con unos resultados que, con un seguimiento correcto y una adecuada implicación del paciente, tienen siempre un 100% de éxito».