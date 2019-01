Los sacaron dormidos y con esposas Encuentro. Momento en el que un buzo británico localiza a los jóvenes. / r. c. Trece jóvenes quedaron atrapados por el agua en una caverna de Tailandia. Su rescate movilizó a varios países Domingo, 20 enero 2019, 00:06

Durante diez días convivieron con la oscuridad y una incertidumbre desesperante. No sabían si alguien acudiría en su busca, no tenían comida, ni ropa para abrigarse, su única fuente de sustento era el agua que lamían de las paredes. Pero no estaban solos, se tenían los unos a los otros y eso les permitió aguantar. «Estar aislado en la oscuridad es terrible, para volverte loco», dice Javier Busselo, un espeleólogo guipuzcoano que ha participado en varias misiones para rescatar a personas atrapadas en cavernas.

El 23 de junio de 2018, doce jóvenes de entre 11 y 16 años de edad entraron junto a su entrenador, de 25, en la cueva Tham Luang Nang Non, al norte de Tailandia. Eran miembros del equipo de fútbol Jabalí Salvaje y tenían la intención de vivir una aventura, pero todo se torció cuando comenzó a llover y los accesos a la gruta se inundaron. Los 'jabalíes' quedaron aislados en una isleta por encima del nivel del agua, separados del exterior por un angosto pasadizo de cuatro kilómetros sumergido en buena parte del recorrido. Tenían la luz de sus linternas, pero no podían malgastarla.

Decenas de buceadores de varios países trabajaron por turnos hasta que al fin encontraron a los jóvenes y pudieron llevarles comida. Pero el drama aún no había concluido; era necesario sacarles de ahí y eso no era nada fácil. Después de barajar opciones, se llegó a la conclusión de que lo mejor sería que bucearan hasta la salida a través de estrechas galerías. Eso fue lo que hicieron. O lo que se dijo que hicieron.

Tres drogas

Aunque ninguno de ellos sabía bucear, la operación fue un éxito y el 10 de julio el último de los jóvenes pudo ver la luz del sol. Hasta ahora, la versión oficial del rescate fue que todos ellos habían sido sedados para mantenerse serenos pero despiertos mientras eran guiados hasta el exterior por submarinistas experimentados, pero un libro publicado recientemente ofrece una versión distinta. Los jóvenes recibieron más que una sedación. Fueron anestesiados y transportados uno a uno en grandes bolsas.

En 'The cave' (La cueva), el periodista británico Liam Cochrane revela que, a medida que a los chicos les llegaba el turno de salir, un anestesiólogo les suministraba una combinación de tres drogas: xanax, para calmar su ansiedad; ketamina, para dormirlos; y atropina, para reducir la saliva de su boca y eliminar el riesgo de ahogamiento. Una vez dormidos, se les colocó un equipo de buceo con una mascarilla que les cubría todo el rostro. Y, por si en el trayecto alguno se despertaba y trataba de arrancarse las gafas, a todos les esposaron.

No fue sencillo. Uno de los 'jabalíes' comenzó a despertarse en mitad del recorrido y recibió una dosis extra de anestésico. Otro se enganchó con un cable y tuvieron que depositarlo en el fondo de un tramo inundado para cortar el obstáculo. «Básicamente, eran paquetes con asa, como una bolsa de compras», recordó más tarde uno de los buzos.

Pese a los contratiempos, todos fueron rescatados. «Esos chavales eran de un equipo de fútbol, se conocían y hablaban entre ellos. Aunque tuvieran frío, estaban juntos», aduce Javier Busselo. Eso les ayudó a soportar tantos días a ciegas en «un medio hostil por la humedad, las bajas temperaturas y el aislamiento».

Él sabe de lo que habla porque también ha sido rescatado. En 2005 sufrió una caída dentro de una cueva y se destrozó el sacro. Tuvo suerte porque estaba acompañado, pero tardaron doce horas en sacarlo al exterior. «No me dieron morfina hasta el final y el dolor era extremo, pero en estos casos el cuerpo tiene defensas, te protege, y una forma de hacerlo es desmayarte». Entre la inconsciencia y el aturdimiento, Javier vio pasar con lentitud «un tiempo que se te eterniza» y que solo se puede sobrellevar con la presencia de alguien al lado.

No es el caso de Julen, que no ha tenido a nadie cerca. Allí abajo, «inmovilizado en un pequeño espacio, un niño de dos años no entiende nada de lo que le está pasando, es para volverse loco», se duele Busselo.

días duró el rescate de los jóvenes atrapados en la cueva.