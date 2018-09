«Busqué morir con la ketamina y el deporte me salvó»

«He estado hundido en la mierda, me he destrozado la vida, pero cuando encuentras una pasión y te entregas a ella por completo puedes salir adelante». Rubén Merino es feliz, está enganchado hasta las trancas al deporte, no piensa en otra cosa. No siempre fue así. Hace diez años la ketamina ocupaba todo su tiempo y energía. Se trata de un anestésico, conocido sobre todo por su uso veterinario, que se introdujo en la práctica clínica en los 60 y aterrizó en España en los 90 como droga alucinógena que se tomaba en 'raves' o fiestas clandestinas. «Genera una dependencia psicológica tremenda». La primera vez que la probó era un adolescente, fue un sábado por la noche en las rampas del parque Gulliver. Estaba de moda en Londres y un amigo que vino de allí trajo un poco a Valencia. «La sensación fue rara, me permitió salir de la realidad que vivía, olvidarme de todo, evadirme. Con el paso del tiempo llegué a hacerme rayas enormes, interminables. Quería destruirme. Buscaba morir».

A varios de sus colegas se les paró el corazón sentados a su lado. Un día cualquiera encerrados en un piso drogándose como si no hubiera un mañana. Otros cuantos, como él, escaparon de milagro y se rehabilitaron. Lo pasó muy mal, «han sido años jodidos». Contiene la emoción. Toca contarlo, ha elegido sincerarse como «con casi nadie en esta vida» porque quiere mandar un mensaje esperanzador a quienes luchan por superar una adicción. También habla para llegar a los jóvenes que «empiezan a ponerse ciegos de fiesta». En junio dio una charla a un grupo de chavales de un centro de menores. «He sido diez veces más pendejo que todos ellos y creo que mi relato les puede hacer reflexionar sobre algunas cosas».

Rubén practica con un alumno en el gimnasio Línea Sport. / Jesús Signes

Subimos a la cafetería de unos grandes almacenes, Rubén se pide un zumo, no tiene hambre, está nervioso, la noche anterior ha estado haciendo memoria para no olvidar nada. La grabadora le aguarda: «Te voy a contar cosas que no he querido que muchas personas supieran y lo hago porque quiero ayudar, porque puedo y creo que es necesario», advierte. Lo que vendrá a continuación es fuerte: «Así es la vida fuera de la burbuja». Acaba de llegar de Phuket, Tailandia, donde ha pasado casi un mes en un campamento de artes marciales mixtas practicando y sufriendo, de lunes a sábado, doce horas diarias. Se marchó para mejorar profesionalmente y regresar «con las pilas cargadas y la mente limpia». Aún necesita resetear de vez en cuando. «Me encanta enseñar, es mi vocación, disfruto con ello, haciendo cumplir a mis alumnos y clientes sus objetivos. Atendiéndoles y escuchándoles. Muchas veces ejerzo hasta de psicólogo. Eso es lo que me ha alejado de todo lo malo. Lo que me ha hecho recuperar la ilusión por estar vivo y celebrarlo».

La droga estuvo presente en su entorno desde que era un niño. Las broncas por ello en casa eran continuas. Gente armada con cuchillos aporreaba la puerta del rellano de madrugada para cobrar deudas. Muchas veces era él quien se encargaba de llevar sobres con dinero a algunos sitios para saldarlas y evitar que los camellos se pusieran violentos porque se trataba solo de un crío. En otras ocasiones el coche familiar desaparecía hasta que los narcos recuperaban el préstamo. Remarca que nunca le faltó cariño, que, a pesar de todo, siempre se sintió querido, pero la toxicidad que se respiraba en ese hogar provocó que lo abandonara pronto. «Era más punki que Siniestro Total, para que te hagas una idea, y aún así me fui voluntario a hacer la mili. Tenía la oportunidad de escapar de todo con una cama y un plato de comida asegurados. Al volver, tras nueve meses y con 18 años recién cumplidos, me independicé».

Siempre había hecho deporte. Con el monopatín era tan hacha que participó en torneos por toda España patrocinado por distintas marcas. «Se me daba bastante bien». Después llegó el kárate, el judo, el kung-fu... «Con el paso de los años veía que cuando me lesionaba y no podía practicar alguna de esas disciplinas buscaba en otro lado la adrenalina que me producían y no era precisamente algo sano». Empezó a tontear con las drogas cada vez más, a salir de fiesta demasiadas noches a la semana. «Curraba en una discoteca y resistirme era imposible». Consumía todo tipo de estupefacientes pero solo uno le atrapó, la ketamina. El veneno que le dio a probar un amigo recién aterrizado del Reino Unido en las rampas de patinaje del viejo cauce del río cuando apenas tenía 17 años.

Una adicción poco frecuente

Encontrar en España personas que sean sólo adictas a la 'keta' no es muy frecuente. Por lo general, su consumo es recreativo y va unido al de otras drogas. Se trata de una sustancia disociativa, quien la prueba percibe que su mente se separa de su cuerpo y entra en un estado de relajación extrema. «Vas como en un globo». Se presenta en formato líquido. Puede inyectarse o esnifarse tras cocinarla y posee muchos efectos secundarios además de la fuerte dependencia psicológica que genera, como el deterioro cognitivo, alteraciones de la memoria, ansiedad, taquicardias, hipertensión arterial, midriasis, hipertermia, vómitos, ataxia, crisis convulsivas, daño hepático... Rubén la tomaba en polvo, entraba en su cuerpo por la nariz, directa al cerebro, «pasaba de agujas porque los pinchazos te comen el músculo». «Por un lado era superdeportista y por otro superautodestructivo. Me metía tres gramos de media al día. He visto a colegas morir a mi lado -muestra un tatuaje en su pierna en honor a uno de ellos-. Después de tres o cuatro años así llega un momento en que todo te estalla y te das cuenta de que tienes un problema muy grande».

Entraba en las plantaciones de amapolas de la farmacéutica Bayer para robar opio y viajaba a la India para comprar y traer droga a España

Y no sólo consumía, también traficaba, por lo que se metió «en líos más gordos aún». Llegó a colarse en las instalaciones que tiene la farmacéutica Bayer en Andalucía para robar opio de sus plantaciones de amapolas. «Íbamos tipo comando, con gorro, la cara pintada y ropa de camuflaje. Pasábamos toda la noche con linternas y navajas pequeñas para extraer el líquido y siempre con cuidado de que no nos cazara la Guardia Civil o los vigilantes privados». Un par de veces tuvo que huir por piernas campo a través para salvar el pellejo. Hizo varios viajes durante tres años. «Ahora es prácticamente imposible entrar allí, es un búnker, las medidas de seguridad son tremendas».

Merino en uno de sus entrenamientos en Phuket, Tailandia. / LP

Otras veces se escapaba a la India para abastecerse de ketamina. «Traía más de 50 litros. Estuve yendo de 2005 a 2008. Un gramo en el mercado negro en España vale 50 euros, era buen negocio porque aquí no es fácil conseguirla desde que su compra en farmacias está restringida al personal médico y veterinario». En una de sus visitas al sur de Asia en busca de hachís acabó en el calabozo y tuvo que sobornar al policía del pueblo con miles de euros para que le dejase marchar. De lo contrario le hubieran caído siete años de cárcel.

Diez años limpio

«Llegué a pesar 57 kilos, era un desastre. Luego paré de vender y dejé a deber unos 9.000 euros. No podía dormir más de dos horas seguidas por las noches, di de lado a buenos amigos, a novias que me querían mucho y con las que podría haber sido muy feliz, pero cuando estás enganchado no tienes ganas de nada más, solo de 'picar'… Quise morirme, intenté quitarme del medio. ¡Qué imbécil! Podría haber dado la vuelta al mundo con todo el dinero que me he gastado en droga». Su prima Alma fue su ángel de la guarda, le contó a los padres de Rubén por lo que estaba pasando su hijo pequeño y el patriarca no dudó un segundo, salió a buscarle y le ingresó en la Unidad de Conductas Adictivas (UCA) para que se rehabiltara.

Venció la batalla después de enfrentar 365 días de terapia. Hace diez años que Rubén está limpio. Al poco de terminar su tratamiento en la UCA obtuvo la titulación de entrenador personal y comenzó a practicar vale-tudo -una combinación de varias artes marciales- en un gimnasio del barrio de Monteolivete, el Línea Sport: «Fue lo más duro que encontré, necesitaba llegar tan cansado a casa que no pudiera ni pensar. Se me dio bien, peleé como aficionado y gané mi primer combate. Luego vinieron más y me dije: 'Esto mola'. Después me ofrecieron quedarme para dar clases y allí sigo hasta hoy. Para competir y enseñar tienes que estar en un nivel físico óptimo y eso no te permite andar haciendo el tonto».

Rubén Merino cuenta su historia a unos jóvenes de un centro de menores. / LP

Desde hace dos años y medio compagina su trabajo en el gimnasio con sesiones personalizadas en Valencia. Entrena a varios clientes que han contratado sus servicios a través de una web, entrenar.me. Cada día busca la forma de «darles lo mejor». Es su manera de sentirse bien consigo mismo y con los demás. «El deporte me salvó la vida y espero poder devolvérselo. Ahora soy además instructor de artes marciales mixtas y árbitro de kick-boxing. Disfruto de mi trabajo. Me he aferrado a esto con uñas y dientes, pero nunca puedo bajar la guardia porque la 'keta' siempre está ahí al acecho. Solo espero que contar mi vida valga para que nadie cometa mis errores y se aleje del demonio que es la droga. Se puede salir de ella, es posible si pones todo de tu parte, aunque es más importante saber decir no a tiempo».

Rubén se despide, a sus 38 años está viviendo una segunda juventud. Se va aliviado, vacío. Le espera la señora Pilar, hoy le toca entrenamiento de guantillas y sesión de yoga. Luego pasará por casa de su novia. Han retomado la relación hace poco y planean ser padres.