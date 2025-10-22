Roberto Brasero advierte de lo que ocurriría en España si se quedara el horario de verano de forma permanente La propuesta de Pedro Sánchez de acabar con el cambio de horario ha generado cierta controversia

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comunicado en sus redes sociales la voluntad de eliminar el cambio de horario dos veces al año por las consecuencias que trae consigo. «Como sabéis, esta semana se vuelve a cambiar la hora. Otra vez, y, francamente, yo ya no le veo sentido«, declara en su última publicación.

Además, Sánchez ha señalado los pocos beneficios que se obtienen con esta medida. «Apenas ayuda a ahorrar energía y tiene un impacto negativo en la salud y en la vida de la gente», añade. Sin embargo, afirma que lo que sí dice la ciencia sobre el cambio de hora «trastoca los ritmos biológicos dos veces al año», expresa.

Una propuesta sobre la que se ha pronunciado Roberto Brasero, periodista y presentador del tiempo. «El problema no es que se deje de cambiar la hora», sino «qué horario dejas»: «Ahora, por ejemplo, el próximo domingo estrenamos el horario de invierno. ¿Pero qué pasaría si no cambiásemos de hora, si siguiéramos en el horario de verano? El domingo, de golpe, va a amanecer una hora antes. Ganamos una hora de luz por la mañana, pero los días se siguen acortando de forma natural y eso pasará hasta finales de diciembre».

El experto señala que, como consecuencia, seguirá amaneciendo cada vez «un poquito más tarde», «de modo que si ahora no ganamos esa hora de golpe, si se mantiene el horario de verano, en invierno en Galicia no se haría de día hasta las 10.00 de la mañana y en Madrid hasta las 9.30».

«Si por el contrario el que se mantiene es el horario de invierno, los cambios los vamos a notar en verano y sobre todo en el Este de España, que es donde primero sale y se pone el sol. En Menorca, por ejemplo, a las 5.15 de la mañana ya sería de día y a las 20.15 ya empezaría a oscurecer», advierte.

No obstante, el hombre del tiempo aclara que hasta que no haya acuerdo vamos a tener que seguir modificando la hora.