Un rescate de imposible final feliz

Alfredo Rampi fue localizado vivo tras caer a 36 metros de profundidad. Murió allí cuatro días después

Su rescate, como el de Julen, mantuvo en vilo a todo un país. Millones de italianos siguieron a diario la última hora del operativo para sacar de un pozo de 30 centímetros de diámetro y 80 metros de profundidad a Alfredo Rampi. Alfredino, como le apodaban, tenía tan solo seis años y estaba enfermo del corazón cuando el 10 de junio de 1981 tuvo el fatal accidente. Regresaba de dar un paseo con su padre en la ciudad de Frascati, a 20 kilómetros de Roma. El pequeño jugó a adelantarse, pero nunca llegó a casa. Tras una búsqueda desesperada, los efectivos de rescate alertaron de que Alfredino había quedado atascado en un pozo a 36 metros de profundidad. Mientras su madre le hablaba para mantenerlo despierto, un espeleólogo intentó colarse por el agujero para alcanzarlo. No logró recorrer más de dos metros. Ante la imposibilidad de llegar hasta él, los bomberos optaron por perforar una cavidad paralela que conectara con el hueco en el que estaba el menor, la misma opción en la que se trabaja en Málaga. Pero cuando creyeron estar a menos de dos metros del pequeño, se encontraron con que había resbalado 24 metros más abajo y estaba ya a 60 metros.

Por eso, el uso de georradares en rescates puede resultar muy útil para hallar el punto exacto donde se encuentra la víctima. «Es un recurso rápido de movilizar, muy económico y no intrusivo», apunta Roberto Fabregad, director de Geodetección en Geozone Asesores. Sin embargo, cuenta con un «hándicap», advierte, y es la profundidad. «Aquí, la técnica cojea un poco», asegura. Los georradares detectan las diferencias de la constante dieléctrica (cualidades físicas y químicas) del terreno. Hay muchos factores que influyen en su éxito pero, sobre todo, el entorno. Si el cuerpo de Julen estuviera rodeado de un espacio homogéneo, sería detectado con más facilidad, pero está a más de 100 metros y puede haber varias capas litográficas desde la superficie que crean distorsiones», explica el experto. En el caso de Alfredino, se luchó durante más de 70 horas por liberarlo con vida, pero resultó inútil. Cuando llegaron hasta él, el niño aún respiraba y pedía a su madre que lo sacara de allí. Pero no resistió. Cuatro días después de caer al pozo, se le consideró oficialmente muerto. El magistrado a cargo del caso ordenó verter nitrógeno líquido para conservar el cuerpo del pequeño. Sus restos mortales no fueron rescatados hasta un mes después.

días después de caer al pozo, Alfredino fue dado por muerto.

agónicos días permaneció la niña entre cadáveres y rocas.

días resistieron los menores bajo los escombros tras el terremoto.