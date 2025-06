La reflexión de un profesor sobre la música que escuchan los adolescentes: «No deja de sorprenderme el poco y mal gusto que tienen» «A mí como padre me preocuparía que escuchara ese tipo de música, tanto como si fumara o bebiera», opina el docente de matemáticas Pedri Martínez Nuñez

P. Chen Miércoles, 18 de junio 2025, 01:28

El profesor Pedri Martínez ha criticamente abiertamente en su TikTok @pedrilegend los géneros musicales que sigue su alumnado de Secundaria: «Una cosa que no para de sorprenderme es el poco y mal gusto musical que tienen los adolescentes hoy en día». Para el docente «la música es un fiel reflejo de cómo va la sociedad, y así queda claramente cómo va, ¿no?«, ha ironizado.

Su reflexión deriva de una guardia que ha tenido que hacer con el alumnado de segundo de ESO de su instituto. Los jóvenes han pedido a Martínez poner música y este, como era el último jueves del curso, ha accedido. En sus redes sociales, ha descrito: «Van saliendo uno uno a la pizarra digital a poner su canción favorita. Todas las que ponían eran del mismo corte: reguetón, perreo, JC Reyes. ¡Y yo esperando a ver si hay alguien que de repente salga y ponga un temazo».

Pedri Martínez ha advertido «a mí como padre me preocuparía de verdad un montón que mi hijo escuchara ese tipo de música, a la altura de que me preocuparía igual que mi hijo fumara o bebiera». En su opinión, aunque entiende que los jóvenes tienen que escuchar las canciones de moda, dice que no hay «equilibrio» ni variedad. En su propia experiencia, sus padres le enseñaron a él «los grandes grupos, los grandes artistas y compositores» y se ha lamentado de que cuando la cultura musical «no se mama en casa sino en el Tiktok pues pasa lo que pasa, que su gusto musical deja muchísimo que desear».

El vídeo termina con una nota de esperanza para quitarle importancia al tema: «Supongo que son modas y algún día volverá la buena música, digo yo». No obstante, muchos de sus seguidores se muestran mucho más comprensivos con la psicología de los jóvenes que el docente. Entre los casi 200 comentarios que ha recibido, el más exitoso ha sido el del usuario de Tiktok @djmerluzilla que dice: «Luego en su casa quizá escuchen otra cosa, pero ahí no lo van a poner». También destaca otro que va en la misma línea: «Es que si sales y pones algo que se salga de eso se van a burlar de ti y es incómodo…».

