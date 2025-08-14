Las redes estallan contra un influencer tras lanzar a su hijo de siete años por un acantilado para 'enseñarle' a vencer sus miedos: «Odié verlo..» El vídeo ha supuesto un aluvión de críticas hacia el padre por esta arriesgada actividad

Mario Lahoz Valencia Jueves, 14 de agosto 2025, 01:21

El empresario e influencer estadounidense de 35 años Garrett Gee, conocido por liderar junto a su familia el proyecto 'The Bucket Family', ha generado una intensa polémica en redes tras publicar un vídeo en el que arroja a su hijo de siete años por un acantilado.

La grabación, con más de 3,5 millones de visualizaciones en Instagram, muestra el momento en el que el menor es arrojado por su padre desde una roca elevada en el Lago Powell, en Estados Unidos, en un intento de ayudarlo a superar sus miedos, según explica el propio Gee.

En las imágenes, se ve al pequeño muy nervioso antes del salto, mientras su padre le da una charla de ánimo. «Sé que a la mayoría no le gustará como enseñamos a nuestros hijos a saltar desde acantilados», recita Gee. Finalmente, este lo lanza y, aunque el niño grita en la caída, reaparece sonriente, es recibido con aplausos desde la orilla y abrazado por su padre.

El vídeo ha generado división de opiniones. Mientras algunos aplauden el enfoque de los padres por promover la valentía y la confianza, otros lo consideran una irresponsabilidad que pone al menor en peligro. En su extensa explicación en redes, Gee aclara que no pretende dar lecciones sobre crianza. «Este vídeo no es un consejo parental», advierte.

La respuesta en los comentarios fue muy variada. Algunos usuarios criticaron duramente la acción. «El grito lo dice todo. No estaba preparado. Odié verlo», expresó una seguidora. Mientras que otros estaban a favor de Gee: «Mi padre hizo lo mismo conmigo y lo recuerdo con cariño». Ante las dudas, Garrett respondió que el niño sabía que iba a ser lanzado.