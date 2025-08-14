Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Bonoloto deja 2.444.787,44 euros este miércoles en la localidad conocida por ser cuna de varios artistas
El Lago Powell, situado entre Arizona y Utah, en EE. UU. AFP

Las redes estallan contra un influencer tras lanzar a su hijo de siete años por un acantilado para 'enseñarle' a vencer sus miedos: «Odié verlo..»

El vídeo ha supuesto un aluvión de críticas hacia el padre por esta arriesgada actividad

Mario Lahoz

Valencia

Jueves, 14 de agosto 2025, 01:21

El empresario e influencer estadounidense de 35 años Garrett Gee, conocido por liderar junto a su familia el proyecto 'The Bucket Family', ha generado una intensa polémica en redes tras publicar un vídeo en el que arroja a su hijo de siete años por un acantilado.

La grabación, con más de 3,5 millones de visualizaciones en Instagram, muestra el momento en el que el menor es arrojado por su padre desde una roca elevada en el Lago Powell, en Estados Unidos, en un intento de ayudarlo a superar sus miedos, según explica el propio Gee.

En las imágenes, se ve al pequeño muy nervioso antes del salto, mientras su padre le da una charla de ánimo. «Sé que a la mayoría no le gustará como enseñamos a nuestros hijos a saltar desde acantilados», recita Gee. Finalmente, este lo lanza y, aunque el niño grita en la caída, reaparece sonriente, es recibido con aplausos desde la orilla y abrazado por su padre.

El vídeo ha generado división de opiniones. Mientras algunos aplauden el enfoque de los padres por promover la valentía y la confianza, otros lo consideran una irresponsabilidad que pone al menor en peligro. En su extensa explicación en redes, Gee aclara que no pretende dar lecciones sobre crianza. «Este vídeo no es un consejo parental», advierte.

Noticias relacionadas

La historia que se esconde detrás del emoticono de la paella de WhatsApp: de la abuela Paquita al chef José Andrés

La historia que se esconde detrás del emoticono de la paella de WhatsApp: de la abuela Paquita al chef José Andrés

Pedro Ruiz dice lo que muchos piensan sobre Lamine Yamal: «¡Escucha a los que saben de la vida, chaval!»

Pedro Ruiz dice lo que muchos piensan sobre Lamine Yamal: «¡Escucha a los que saben de la vida, chaval!»

La respuesta en los comentarios fue muy variada. Algunos usuarios criticaron duramente la acción. «El grito lo dice todo. No estaba preparado. Odié verlo», expresó una seguidora. Mientras que otros estaban a favor de Gee: «Mi padre hizo lo mismo conmigo y lo recuerdo con cariño». Ante las dudas, Garrett respondió que el niño sabía que iba a ser lanzado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 A prisión por violar a una turista en Valencia mientras sus amigos se ríen y la graban
  2. 2 El incendio de Teresa de Cofrentes obliga a desalojar dos pedanías y activar a la UME
  3. 3 Aemet activa un aviso naranja en Valencia y alerta de «situación muy adversa» con la llegada de un nuevo pico de calor para el fin de semana
  4. 4 El pueblo más misterioso de Valencia, según la inteligencia artificial: «Sus habitantes lo abandonaron por miedo»
  5. 5

    Hasta tres parques de bomberos de Valencia cerrados con riesgo extremo de incendios
  6. 6 El centrocampista del Leicester que se ofrece al Valencia
  7. 7 Mercadona abre este festivo del viernes 15 de agosto sus supermercados con horario especial de verano
  8. 8 Alpuente, Millares, Enguera... el fuego amenaza los montes de la Comunitat
  9. 9 Reabre la última de las 18 carreteras autonómicas afectadas por la dana
  10. 10 La difícil situación de Jaume Doménech

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Las redes estallan contra un influencer tras lanzar a su hijo de siete años por un acantilado para 'enseñarle' a vencer sus miedos: «Odié verlo..»

Las redes estallan contra un influencer tras lanzar a su hijo de siete años por un acantilado para &#039;enseñarle&#039; a vencer sus miedos: «Odié verlo..»