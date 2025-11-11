Una instalación clave para atender las emergencias

Lunes, 10 de noviembre 2025 | Actualizado 11/11/2025 00:48h. Compartir

Más allá de ser una fuente de negocio y riqueza para la Comunitat Valenciana, Feria Valencia se ha consolidado en los últimos años como una instalación clave para hacer frente a grandes emergencias. La guerra de Ucrania, la pandemia del COVID 19 o la reciente catástrofe de la DANA que asoló Valencia en octubre del 24 han sido los ejemplos más claros de cómo un recinto ferial eficiente al servicio de la sociedad en los momentos más difíciles.

Y es que Feria Valencia ha demostrado que es mucho más que un recinto ferial. Su historia reciente es también la de una instalación capaz de transformarse con rapidez y eficacia para responder ante las situaciones más críticas que ha vivido la Comunitat Valenciana y España.

Desde la pandemia del COVID-19 hasta la llegada de refugiados ucranianos, pasando por la devastadora DANA del 29 de octubre de 2024, el recinto ha puesto de manifiesto su vocación de servicio público y su capacidad logística y humana para atender emergencias de gran magnitud.

«Feria Valencia es, ante todo, una infraestructura al servicio de la sociedad valenciana. Y en momentos de dificultad, nuestra prioridad ha sido siempre estar donde se nos necesita», recuerda la presidenta de Feria Valencia y consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano.

Ampliar Atención psicológica durante la dana

De espacio ferial a centro de emergencia

Tras la DANA de 2024, Feria Valencia se convirtió en uno de los principales centros operativos de ayuda a los afectados por la catástrofe. En apenas unas horas, ocho de sus pabellones, el Centro de Eventos, zonas comunes y cocinas se destinaron a diversas tareas logísticas, transformándose en una base de operaciones para 3.000 militares, una morgue temporal, un centro de atención psicológica y un almacén de ayuda humanitaria. En este centro logístico, en el que trabajaron cerca de 4.000 voluntarios, se almacenaron y distribuyeron en las zonas afectadas más de 5.100 palés de productos de alimentación, limpieza e higiene.

También se destinó espacio a la recuperación y limpieza de bienes culturales, se gestionó la llegada de muebles y electrodomésticos donados para los damnificados y se habilitó una unidad de atención psicológica con 40 profesionales que atendió a 422 personas. Mientras, las cocinas del recinto produjeron hasta 25.000 menús calientes diarios, alcanzando casi un millón de raciones distribuidas entre afectados, voluntarios y personal operativo.

Ampliar Restauración de obras afectadas por la dana

Muchas de estas acciones se realizaron en colaboración con distintas ONGs y entidades. «La solidaridad y la cooperación entre instituciones, empresas y ciudadanía fueron ejemplares. Desde el primer momento Feria Valencia tuvo claro que las instalaciones debían ponerse al servicio de la emergencia», destaca Cano.

Reconocimiento al compromiso y la entrega

El trabajo desarrollado durante aquellos meses tuvo un amplio reconocimiento institucional y social. El Ministerio de Defensa distinguió la colaboración prestada por Feria Valencia con la Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco, entregada por la ministra Margarita Robles. El reconocimiento al entonces director general, Jorge Fombellida, simbolizó el agradecimiento de las Fuerzas Armadas a la hospitalidad y eficacia con la que Feria Valencia alojó a casi 3.000 efectivos durante los meses posteriores a la tragedia, ofreciendo apoyo logístico, alimentación y espacios de descanso en condiciones de absoluta colaboración con las autoridades militares y civiles.

Cuando la guerra tocó a las puertas de Europa

Antes de la DANA, en 2022, Feria Valencia también abrió sus puertas para recibir a los refugiados ucranianos que llegaron a la Comunitat Valenciana huyendo de la guerra. Durante varios días, el recinto sirvió de punto de enlace y recepción de los autobuses procedentes de la frontera y del primer contacto con las ONGs y familias de acogida.

«Nuestra función como recinto ferial trasciende lo económico. Cuando la sociedad valenciana se enfrenta a una crisis, Feria Valencia está preparada para responder con rapidez, organización y humanidad», subraya la presidenta de Feria Valencia.

Ampliar Feria Valencia

La experiencia de la pandemia: el origen de un modelo

El compromiso solidario de Feria Valencia en estos últimos años se remonta a la crisis sanitaria del COVID-19, cuando en 2020 sus pabellones 7 y 8 se convirtieron en un almacén logístico sanitario de más de 20.000 metros cuadrados. Allí se almacenó y distribuyó material esencial —mascarillas, respiradores, test y equipos médicos— a los hospitales valencianos, en coordinación con la Generalitat.

Durante esos mismos meses, Feria Valencia también sirvió de almacén temporal para las Fallas de València, que tuvieron que ser retiradas de las calles debido a la suspensión de las fiestas a causa de la emergencia sanitaria. Los monumentos fueron trasladados y custodiados temporalmente en los pabellones del recinto ferial, garantizando su conservación.

Ampliar Feria Valencia en la crisis del coronavirus

«Tanto las instalaciones como el equipo técnico demostraron una capacidad de adaptación extraordinaria», recuerda Alejandro Corell, director técnico de Feria Valencia. «Durante la pandemia llegamos a poner a disposición del Ayuntamiento y de la Generalitat más de 10.000 metros cuadrados para albergar los monumentos falleros y más de 20.000 para el almacenamiento de material sanitario. Durante dos años, nuestras naves funcionaron como un auténtico centro logístico estratégico.»

Corell destacaba que esa experiencia fue clave para crear un modelo de respuesta rápida que se ha mantenido y perfeccionado en los años posteriores: «Contamos con una infraestructura versátil, accesible y con grandes capacidades técnicas, pero sobre todo con un equipo humano altamente preparado para activar protocolos de emergencia en cuestión de horas. Esa combinación es la que nos permite responder con eficacia ante cualquier situación crítica«.

Ampliar Feria Valencia

Una institución con vocación pública

Cien años después de su fundación, Feria Valencia sigue siendo un símbolo de servicio público y un pilar del compromiso cívico de la Comunitat Valenciana.

Su versatilidad, su infraestructura y su equipo humano la han consolidado como una pieza clave no solo para la economía, sino también para la gestión de emergencias y la solidaridad colectiva.

«Feria Valencia es un reflejo del espíritu valenciano: solidario, trabajador y comprometido», concluye la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano.