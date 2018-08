Rechazan como inquilino a un canterano de Valencia Basket por ser «de color» El baloncestista valenciano Larry Abia durante un acto con Valencia Basket en 2012. / Damián Torres El valenciano Larry Abia denuncia en redes sociales la discriminación a la que fue sometido: «Sólo quiero que seamos conscientes de la realidad en la que vivimos» LAS PROVINCIAS Lunes, 27 agosto 2018, 16:45

Al canterano de Valencia Basket Larry Abia le rechazaron como inquilino en un piso por ser «de color». El deportista valenciano denunció en redes sociales la discriminación a la que fue sometido en La Coruña por parte de un matrimonio de avanzada edad.

Ir a ver un piso y que te digan: “No alquilamos a gente de color” #sigloXXI — Larry abia (@LarryAbia) 27 de agosto de 2018

«Era el primer cliente del día, llegué 10 minutos antes a la cita. Aparecieron dos personas mayores y a pocos metros de mí susurraron «no se lo alquiles a ese, dile que no... que es de color». Así comienza Larry Abia en Twitter el relato de la lamentable situación que tuvo que vivir en la capital gallega. El canterano de Valencia Basket también señala que los arrendadores, al verle, pasaron de largo y tuvo que ser él, «impactado», quien llamara a la mujer por su nombre, con la que había hablado por la mañana a través de WhatsApp. «Se giraron con una sonrisa falsa, sin acercarse a saludar ni nada y me dijeron que ya tenían el piso alquilado».

Quería comentar la situación ya que me están preguntado muchas personas: Era el primer cliente del día,llegué 10 min antes a la cita. Aparecieron dos personas mayores y a pocos metros de mí susurraron -No se lo alquiles a ese,dile que no...que es de color. — Larry abia (@LarryAbia) 27 de agosto de 2018

Abia cuenta que puso «cara de sorpresa» al escuchar la excusa de la mujer, ya que él era «el primero que visitaba el piso porque las visitas eran de 12 a 14». Al comentárselo al matrimonio con prejuicios, estos le respondieron que «ya... pero hace unos 30 minutos o así lo hemos alquilado» y agregaron que no le habían avisado porque no tenían su número de teléfono. Mintieron, ya que la mujer y Larry hablaron por móvil unas pocas horas antes.

Tras lo sucedido, el jugador de baloncesto decidió contarlo en redes sociales y aseguró que, por desgracia, no era la primera vez que le ocurría algo así. «Sólo quiero que seamos conscientes de la realidad en la que vivimos y que aún tenemos mucho que avanzar».

No es la primera vez que me pasa pero tampoco quiero darle más bola al asunto. Solo quiero que seamos conscientes de la realidad en la que vivimos y que aún tenemos mucho que avanzar. — Larry abia (@LarryAbia) 27 de agosto de 2018

Larry Abia nació en Valencia el 8 de agosto de 1993, acaba de cumplir 25 años. De ascendencia ecuatoguineana, se formó en la cantera del Valencia Basket, donde pasó por todas sus categorías inferiores -ha sido el único en hacerlo hasta la fecha-. Llegó a ganar la Eurocup de 2014 como integrante de la primera plantilla 'taronja'. Debutó en la Liga ACB en la temporada 2011/2012 y formó parte del equipo hasta la campaña 2013/2014. Al término de la misma se desvinculó del club para fichar por el Leyma Basquet Coruña, equipo de la liga LEB Oro.

El jugador, que también fue internacional con las categorías inferiores de la selección española y logró una medalla de bronce en el Europeo Sub 20 de Estonia en 2013, se encuentra en estos momentos recuperándose de una lesión de rodilla, por la que tuvo que pasar por quirófano.