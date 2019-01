REBELIÓN A BORDO

Cuando el capitán ignora el criterio de la tripulación, hasta el punto de enrocarse en su única opinión y ni siquiera se da cuenta de que uno de sus primeros oficiales prepara un motín, ese barco no llegará a ningún puerto. No se confundan, que no hablo de la 'Bounty'. El líder de Podemos está tan convencido de estar en posesión de la verdad que aún duda de que lo ocurrido sea cierto. Horas lleva haciéndose la pregunta: ¿Cómo me ha podido pasar esto a mí si yo no lo tenía previsto? Todo esto después de haber demostrado con sus hechos que su ideología coincide con la de Marx. No la de Karl, sino la de Groucho, el que dijo aquello de: «Estos son mis principios, si no le gustan, tengo otros».

En Madrid los populares dedican el fin de semana a cantar sus alabanzas. La reciente investidura de Moreno Bonilla, tras décadas de régimen socialista en Andalucía, es la mejor de las guindas en el pastel para celebrar los treinta años desde la fundación por Fraga. Casado anunciará a sus militantes que las conclusiones alcanzadas en la convención de este fin de semana confirman lo que será la política de continuidad centradas en trabajar por España y los españoles. La consigna será esperar a verlas venir; señores, por favor, no gritemos mucho, no vaya a ser que perdamos la 'vox'.

En Barcelona no sólo la política anda revuelta. Los taxistas mantienen el paro y han tenido bloqueada durante toda la noche la Gran Vía. El Gobierno, que sigue a lo suyo, descarta que la crisis de Podemos perjudique el pacto presupuestario. Susana Díaz le advierte a Ferraz que llegó al PSOE de la mano de los militantes y que se irá igual. Ayer nos regaló una gran frase, «falta un día menos para que el PSOE vuelva a gobernar en Andalucía». Eso es moral.