Una polémica 'youtuber' vegana, pillada comiendo pescado La youtuber Rawvana, en el video donde explica por qué come pescado. / Rawvana/Youtube La influencer Rawvana tuvo que dar explicaciones después de que se hiciera viral un video en el que aparecía con un plato que no era de verduras LAS PROVINCIAS Valencia Jueves, 28 marzo 2019, 20:11

Yovana Mendoza Ayres, más conocida en el mundo online como Rawvana, había logrado convertirse en todo un icono del veganismo gracias a su canal de YouTube, en el que compartía su modo de vida siguiendo esta práctica que rechaza el consumo de todo producto de origen animal. En concreto, la joven defendía el estilo 'crudivegano', contrario a la preparación de los alimentos. Sin embargo, todo se ha venido abajo después de que fuese 'pillada' en un restaurante comiendo un plato de pescado, según recoge el medio BBC.

Con más de tres millones de seguidores entre sus cuentas de YouTube e Instagram, la joven de San Diego (California), había congregado toda una comunidad de followers gracias a sus elaboradas imagenes y videos , en inglés y español, y a sus cuidados contenidos como recetas, consejos de belleza y hasta tratamientos para 'desintoxicarse' y comenzar una vida vegana. Una imagen casi perfecta que atrajo a usuarios y marcas publicitarias, con las que colaboraba frecuentemente para patrocinar los contenidos que publicaba sobre su alimentación a base de fruta y verdura.

La 'realidad' se ha descubierto por el desliz de otra influencer y amiga de Rawvana, Paula Galindo, experta en temas de belleza y conocida en el mundo de YouTube como Pautips. La youtuber colombiana echó al suelo la credibilidad de su amiga al colgar un video en el que se ve a la 'vegana' preparada para empezar a comer, durante un viaje que realizaron a la isla indonesia de Bali. Pero en el plato no había su habitual porción de verde, sino un pescado. En el video se aprecia cómo Rawvana intenta tapar la comida con su brazo, sin lograr evitar que estallase una polémica viral por su supuesto modo de vida.

Un «cambio reciente» por salud

La youtuber subió un video en su canal a los pocos días del percance en el que pedía disculpas y se excusaba por su contradictorio comportamiento: «Lamento mucho la manera en que se tuvieron que enterar de mi cambio reciente que hice en mi dieta, los alimentos que empecé a agregar debido a condiciones de salud», explicaba la joven.

Rawvana asegura que no tuvo otra opción que comenzar a ingerir huevos y pescado por prescripción médica, ya que padecía anemia, había llegado a perder el período menstrual y su intestino estaba lleno de bacterias por la enfermedad del SIBO (sigla en inglés del sobrecrecimiento de las bacterias en el intestino delgado).

La influencer asegura que no había compartido el dato con sus seguidores porque «necesitaba tiempo» para sanarse. Además, en el video también afirmaba que tiene pensado retomar su antiguo estilo de vida: «Desde hace unas semanas me siento mejor, con energía, pero quiero regresar a la alimentación que he compartido con ustedes», explicaba.

Críticas

Sin embaargo, las disculpas no le han servido para paliar la lluvia de críticas y escepticismo que se ha cernido sobre su figura. Tanto que el video que subió a YouTube para explicar lo sucedido acumula ya más de 133.000 'no me gusta' frente a 52.000 'me gusta'.

Lo inaceptable es que involucres a un movimiento que lleva haciendo grandes cosas por los animales. Y que decidiste hacharle toda la culpa a todo lo de origen vegetal por tus problemas de salud — Clara (@clara_link) 18 de marzo de 2019