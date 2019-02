Qué son los pellets y para qué se usan Se trata de un producto producido a partir del serrín seco con alto poder calorífico con numerosos usos LAS PROVINCIAS Miércoles, 20 febrero 2019, 08:45

Los pellets, el producto que quiere fabricar la localidad valenciana de Serra construyendo una fábrica en plena sierra de la Calderona, son un producto totalmente natural, catalogado como biomasa sólida, que está formado por cilindros muy pequeños, de unos pocos milímetros de diámetro.

Se trata de un producto producido a partir del serrín seco con alto poder calorífico, sin ningún aditivo, ya que se utiliza la propia lignina que contiene el serrín como aglomerante, comprimiendo el serrín a una alta presión para formar el pellet, lo que hace que los pellets tengan una composición muy densa y dura.

Se pueden usar para la calefacción y agua caliente de cualquier vivienda, bien se una vivienda unifamiliar, una comunidad de vecinos, una empresa, un hotel, una piscina, una industria o cualquier otro edificio, según tiendabiomasa.com.

Para ello se usan estufas o calderas especiales para pellet, las cuales son muy cómodas y fáciles de usar, ya que los pellets se pueden transportarse y usar de la misma forma que cualquier combustible líquido, pero con muchas más comodidades.

También son usados para realizar camas para animales, por ejemplo camas de caballos en las cuadras, ya que son muy saludables para los animales al no tener nada de polvo y ser un producto natural sin ningún aditivo químico, y encima son muy absorbentes y limpios.

Los pellets son 100% naturales, no contaminan y además no son tóxicos, así que si se derraman no pasa absolutamente nada, porque son completamente limpios y únicamente necesitara una escoba para limpiarlo.