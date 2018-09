Un vecino de Valencia gana 540.000 euros en la Primitiva de este jueves 27 de septiembre Comprueba todos los números premiados LP.ES Jueves, 27 septiembre 2018, 23:08

En el sorteo de la Primitiva existen tres boletos acertantes de Primera Categoría han sido validados en la administración de Loterías no 1 de Aldaia (Valencia), situada en San Antonio, 2, en la no 225 de Barcelona, situada en Travessera de les Corts, 154, y en el Despacho Receptor no 14.830 de Badalona (Barcelona), situado en Rambla Sant Joan 95.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen dos boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías no 2 de Vigo (Pontevedra) y en la no 195 de Madrid.

Resultados de la Primitiva de hoy. Consulta aquí la combinación ganadora y el número premiado del Joker de este jueves 27 de septiembrede 2018, unos minutos después del sorteo.

Números premiados:

4, 10, 17, 18, 21, 42

C. 45 R. 7

Joker: 0248351

