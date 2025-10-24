Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Comprobar los resultados de La Primitiva del jueves, 23 de octubre: más de 1.144.467 euros para un jugador
R. C.

Primera condena en España por agresión sexual tras quitarse el preservativo sin avisar en una relación consentida

El tribunal impone al procesado una pena de un año de cárcel y 1.000 euros de indemnización por daño moral a la mujer, que se sometió a un tratamiento contra las ETS

Juan Cano

Viernes, 24 de octubre 2025, 00:14

Comenta

Se conocieron en una aplicación de citas. Quedaron, dieron un paseo y acabaron en la casa de ella para mantener sexo. Consentido, pero con preservativo. ... La Audiencia Provincial de Barcelona acaba de condenar a un hombre por quitarse el condón durante el coito sin avisar a la mujer, que pasó meses muy preocupada ante la posibilidad de haber contraído una enfermedad de transmisión sexual (ETS).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Antonio Tejero, en estado muy grave en un hospital de Carcaixent
  2. 2

    El drama de un adolescente valenciano: de una caída con la bici a quedarse parapléjico por una negligencia
  3. 3

    El legado de José Luis Marín que sigue vivo en su hija Maite: «Me acuerdo de él cada día»
  4. 4 Camarasa desvela quién era el verdadero capitán en el vestuario del Valencia
  5. 5 La obra maestra del cine ganadora de 4 Oscar que abandona Netflix en pocos días: «Te clava en la butaca»
  6. 6 Las pruebas de ADN confirman que el hombre hallado muerto en Manises es el desaparecido en Pedralba por la dana
  7. 7

    Una firma busca terrenos en Valencia para dos residencias de estudiantes
  8. 8

    Vicente Barrera sustituye a Gil Lázaro como líder provincial de Vox en Valencia
  9. 9

    La Audiencia ordena interrogar como testigo a la periodista Maribel Vilaplana por su comida con Mazón el día de la dana
  10. 10

    Una jueza procesa al futbolista Álvaro Aguado por agresión sexual

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Primera condena en España por agresión sexual tras quitarse el preservativo sin avisar en una relación consentida

Primera condena en España por agresión sexual tras quitarse el preservativo sin avisar en una relación consentida